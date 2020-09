نینتندو در حرکتی غافلگیرانه و به مناسبت سالگرد ۳۵ سالگی مجموعه بازی‌های ماریو، از یک بسته‌ی محدود شامل بازی‌های کلاسیک سه‌بعدی سوپر ماریو رونمایی کرده است. این بسته که Super Mario 3D All Stars نام دارد، سه بازی «سوپر ماریو ۶۴»، «سوپر ماریو سانشاین» و «سوپر ماریو گلکسی» را در خود جای داده و به صورت محدود برای نینتندو سوییچ عرضه خواهد شد.

بازی Super Mario 3D All Stars فقط از روز ۱۸ سپتامبر تا ماه مارس ۲۰۲۱ به فروش خواهد رسید.

بازی‌هایی که در بسته‌ی Super Mario 3D All Stars جای گرفته‌اند، از بهترین شماره‌های تاریخ ماریو محسوب می‌شوند. با این حال، نینتندو تصمیم گرفته است تا بهترین سوپر ماریو سه‌بعدی یعنی «سوپر ماریو گلکسی ۲» را در این بسته قرار ندهد و این موضوع، طرفداران این مجموعه را شاکی کرده است.

با این حال، غیبت گلکسی ۲ تنها موضوع شکایت طرفداران نینتندو نیست. بسته‌ی Super Mario 3D All Stars به صورت محدود و در بازه‌ی زمانی مشخصی برای خرید موجود خواهد بود؛ آن هم نه فقط برای نسخه‌ی فیزیکی، بلکه نسخه‌ی دیجیتالی بازی هم به صورت محدود به فروش می‌رسد.

آن‌طور که نینتندو گفته، بازی Super Mario 3D All Stars فقط از روز ۱۸ سپتامبر تا ماه مارس ۲۰۲۱ به فروش خواهد رسید و پس از آن، دیگر امکان خرید بازی به هیچ شکلی وجود ندارد.

بازی‌ها به شکل بازسازی شده در این بسته قرار گرفته‌اند، اما بازسازی بزرگ و کامل انجام نشده و بلکه فقط وضوح تصویر اجرای بازی‌ها بالا رفته است. سوپر ماریو ۶۴ با وضوح تصویر ۹۶۰ در ۷۲۰ پیکسل اجرا می‌شود و سوپر ماریو سانشاین و سوپر ماریو گلکسی هم با وضوح تصویر فول اچ‌دی.

نینتندو هم‌چنین گفته‌ است که کنترلر سوییچ یعنی جوی-کان به خوبی در بازی سوپر ماریو گلکسی کار می‌کند و نیازی به وسیله‌ی جانبی دیگری نیست. بازی سوپر ماریو گلکسی روی کنسول Wii عرضه شده بود و گیم‌پلی آن نیازمند استفاده از یک نشانگر شبیه به ماوس است. نینتندو می‌گوید که حسگر حرکتی داخل جوی-کان برای تجربه‌ی سوپر ماریو گلکسی روی سوییچ کافی است. البته واضح است که بازی کردن سوپر ماریو گلکسی روی کنسول سوییچ لایت، بدون جوی-کان اضافه ممکن نخواهد بود.

می‌توانید در ادامه تریلر معرفی و تصاویر Super Mario 3D All Stars را ببینید.

