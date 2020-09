سال گذشته بود که از تعویق در عرضه‌ی بازی‌های یوبی‌سافت شنیدیم. این شرکت بازی‌سازی عرضه‌ی تعداد زیادی از ساخته‌های خود را به عقب انداخت و یکی از آن‌ها بازی Gods and Monsters بود. این بازی با نام جدید Immortals: Fenyx Rising قرار است تا پایان هفته‌ی جاری معرفی شود و ما هم به لطف فروشگاه مایکروسافت، از جزییات آن با خبر شده‌ایم.

مایکروسافت استور، هنوز هم معتبرترین منبع غیررسمی انتشار اطلاعات بازی‌هاست و دوباره به لطف این فروشگاه، توانسته‌ایم نه از نام جدید بازی Gods and Monsters و بلکه از جزییات روند آن هم مطلع شویم. این طور که به نظر می‌رسد، بازی Immortals: Fenyx Rising چه از نظر روند و چه از نظر سبک هنری، کاملا از شماره‌ی اخیر زلدا الهام گرفته است.

طبق آنچه در توضیح Immortals: Fenyx Rising نوشته شده، در نقش شخصیتی به نام Fenyx برای نجات خدایان یونانی به مبارزه و حل معما مشغول خواهیم شد. گفته شده که مبارزات با هیولاهای مختلف چه روی زمین و چه در آسمان صورت خواهند گرفت و بخش بزرگی از بازی را تشکیل خواهند داد.

در کنار مبارزات، شخصیت اصلی بازی هم‌چنین توانایی‌های دیگری مثل کنترل محیط از راه دور، تیراندازی، پرواز و چیزهایی شبیه به آن دارد که در بخش‌های مختلف بازی به کمک او می‌آیند.

نقشه‌ی بازی هم تشکیل شده از هفت ناحیه‌ی مختلف است که هر کدام، مربوط به یک خدای یونانی هستند.

واضح است که یوبی‌سافت تلاش کرده تا روند بازی Breath of the Wild را در قالب سیستم محیط باز همیشگی خود بگنجاند؛ طوری که دوباره با یک نقشه‌ی بزرگ که هر بخشش را یک آدم‌بد کنترل می‌کند روبرو می‌شویم و شروع به شستن نقشه از کوئست‌ها و دشمنان مختلف می‌کنیم.

بازی Immortals: Fenyx Rising قرار است در روز ۳ دسامبر روی پلی‌استیشن ۵، پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، ایکس‌باکس سری ایکس، نینتندو سوییچ و کامپیوتر عرضه شود.

می‌توانید در ادامه تصاویری از بازی را ببینید.

رونمایی رسمی از Immortals: Fenyx Rising برای روز ده سپتامبر و در قالب یکی دیگر از برنامه‌های Ubisoft Forward صورت خواهد گرفت.

