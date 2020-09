در جدیدترین گزارش شرکت سونی گفته شده که شرکت سونی قصد دارد سرعت تولید بازی‌های شخص اول خود را افزایش دهد. شرکت سونی اعلام کرده قصد خرید استودیوهای بازی‌سازی بیش‌تری دارد تا بتواند مجموعه استودیوهای بین‌المللی سونی را گسترش دهد.

مجموعه استودیوهای بین‌المللی سونی یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های صنعت بازی در کل جهان است. قصد سونی برای گسترش دادن این مجموعه در حال حاضر نشان دهنده‌ی میل این شرکت به افزایش تعداد عناوین اختصاصی سونی برای پلی‌استیشن ۵ است.

مجموعه‌ی استودیوهای بین‌المللی سونی از ۱۴ استودیو در اقصی‌نقاط جهان تشکیل شده. آخرین عضو خریداری شده توسط سونی استودیوی «اینسامنیاک گیمز» (Insomniac Games) سازنده‌ی بازی اسپایدرمن روی پلی‌استیشن ۴بود که هم‌اکنون در حال ساخت جدیدترین نسخه‌ی بازی رچت و کلنک برای پلی‌استیشن ۵ است. این خرید پارسال اتفاق افتاد و با توجه به فروش فوق‌العاده‌ی بازی اسپایدرمن، حرکتی بسیار به جا از سونی بود.

سونی و مایکروسافت که هم‌اکنون غول‌های ساخت کنسول‌ها و بازی‌های ویدیویی هستند به استودیو‌های اختصاصی خود نیاز دارند. مخصوصا حالا که می‌بینیم کنسول‌های نسل نهم پتانسیل بسیار بالایی برای ساخت بازی دارند و نیاز شدیدی به منابع انسانی برای ساخت بازی روی این کنسول‌ها وجود دارد.

دو سال پیش شرکت مایکروسافت با خریدن چند استودیوی بزرگ و متحد کردن آن‌ها تحت نام Initiative، خود را برای شروع نسل نهم کنسول‌ها آماده کرد. البته نیاز مایکروسافت به این خرید جدی بود؛ زیرا دست او برای ساخت بازی‌های انحصاری ایکس‌باکس سری ایکس خالی بود و در آن شرایط نمی‌توانست نسل نهم را به خوبی شروع کند. متاسفانه با توجه به شرایط فعلی قرنطینه، نقشه‌های مایکروسافت دچار مشکل شده‌اند و با این که به عرضه‌ی ایکس‌باکس جدید نزدیک می‌شویم ولی شرایط بازی‌های مایکروسافت خوب نیست.

در نقطه‌ي مقابل مایکروسافت، با این که شرایط سونی هم در ساخت بازی خوب نیست ولی از نظر استودی‌های اختصاصی شرایط بهتری دارد. با در نظر گرفتن تعداد و بزرگی استودیوهای اختصاصی سونی، نیاز سونی به خرید استودیوهای جدید اضطراری نیست و صرفا وضعیت خوب انحصاری‌های این شرکت را بهتر می‌کند.

فقط چند ماه به عرضه‌ی کنسول‌های نسل نهم مانده و سخت‌افزار این کنسول‌ها تقریبا آماده‌ی عرضه شده‌اند. شرکت سونی و مایکروسافت با توجه به شرایط بحرانی حاضر در حال تقلا برای ساخت بازی برای کنسول‌شان هستند اما متاسفانه قرنطینه شدن کارکنان این دو شرکت امان نمی‌دهد و بازی‌های این دو شرکت پشت سر هم تاخیر می‌خورند. شروع نسل نهم کنسول‌ها در مقایسه با نسل قبلی بسیار بد بوده ولی قدرت و قابلیت‌های این کنسول‌ها به ما امید می‌دهند که در آینده شرایط بهتر شود.

