به مناسبت سالگرد ۳۵ سالگی مجموعه بازی‌های سوپر ماریو، نینتندو از یک بازی جدید به نام Super Mario Bros. 35 رونمایی کرده است. این بازی رایگان، یک بتل رویال ۳۵ نفره‌ی آنلاین است که در اولین بازی سوپر ماریو انجام می‌شود.

بازی‌کننده‌ها در «سوپر ماریو ۳۵» تلاش می‌کنند تا بیشتر از یکدیگر در بازی کلاسیک سوپر ماریو پیشرفت کنند و دوام بیاورند. و آخرین نفری که زنده بماند، برنده‌ی هر مسابقه است. در این میان، بازی‌کننده‌ها باید شکست دشمنان می‌توانند به زمان خود اضافه کنند تا به خاطر تمام شدن زمان، از مسابقه حذف نشوند.

گرفتن سکه هم مثل نسخه‌ی کلاسیک، بخشی از بازی است. با این تفاوت که می‌توان سکه‌ها را خرج کرد تا به قدرت‌های بیشتری مثل سرعت بالاتر و ستاره‌ها و چیزهایی شبیه به آن دسترسی پیدا کرد.

بازی Super Mario Bros. 35 به صورت رایگان برای مشترکان سرویس نینتندو سوییچ آنلاین در دسترس خواهد بود. با این حال، مثل بسته‌ی بازی‌های سه‌بعدی ماریو که مناسبت سالگرد ۳۵ سالگی مجموعه عرضه می‌شود، بازی Super Mario Bros. 35 هم برای مدتی محدود قابل در دسترس خواهد بود.

سوپر ماریو ۲۵ را تنها می‌توان از روز ۱ اکتبر تا ۳۱ مارس ۲۰۲۱ تجربه کرد و پس از این مدت زمان، سرورهای بازی خاموش و امکان دانلود آن سلب خواهد شد.

می‌توانید در ادامه تریلر رونمایی و تصاویری از Super Mario Bros. 35 را ببینید.

دانلود mp4

The post سوپر ماریو ۳۵، بتل رویال ماریو، برای سوییچ رونمایی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala