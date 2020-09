شرکت بازی‌سازی سی‌دی پراجکت از نسخه‌ی نسل بعد بازی ویچر ۳ رونمایی کرده است. در واقع بازی The Witcher 3: Wild Hunt قرار است به صورت دیسکی و دیجیتالی برای دو کنسول پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری ایکس در سال ۲۰۲۱ عرضه شود.

نکته‌ی بسیار مهم این است که نسخه‌ی نسل بعد ویچر ۳، به صورت رایگان برای کسانی که این بازی را روی هر پلتفرم دیگری خریداری کرده‌اند، در دسترس خواهد بود. کسانی که ویچر ۳ را روی پلی‌استیشن ۴ داشته باشند، نسخه‌ی پلی‌استیشن ۵ را به رایگان دریافت می‌کنند و کسانی که نسخه‌ی ایکس‌باکس و کامپیوتر را داشته باشند هم نسخه‌ی نسل بعد مربوط به پلتفرم خود را دریافت خواهند کرد.

ویچر ۳ قرار است روی پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری ایکس قابلیت‌های فنی جدیدی مثل ری تریسینگ و لودینگ بسیار سریع‌تر داشته باشد. پیشرفت‌های گرافیکی دیگری هم در بازی اعمال شده‌اند که جزییات آن‌ها در آینده مشخص خواهد شد. این پیشرفت‌ها چه در بازی اصلی و چه در تمام بسته‌های الحاقی اعمال خواهند شد.

به غیر از ویچر ۳، شرکت سی‌دی پراجکت هم‌چنین قول داده است تا بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ را به صورت رایگان برای پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری ایکس با مجموعه‌ای از قابلیت‌های جدید در سال ۲۰۲۱ بروزرسانی کند. احتمالا باید در بازه‌ای نزدیک به یکدیگر، منتظر عرضه‌ی آپدیت‌های ویچر ۳ و سایبرپانک ۲۰۷۷ برای کنسول‌های نسل بعد باشیم.

منبع: توییتر



