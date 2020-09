نینتندو از بازی جدیدی در مجموعه‌ی مسابقه‌ای ماریو کارت رونمایی کرده است، با این تفاوت که این بازی جدید، نه روی کنسول، بلکه به کمک اسباب بازی‌ها میان خانه بازی می‌شود. بازی Mario Kart Live: Home Circuit قرار است تجربه‌ی ماریو کارت را به شکل واقعی تداعی کند.

سته‌ی Mario Kart Live: Home Circuit در روز ۲۴ مهر با قیمت ۱۰۰ دلار برای نینتندو سوییچ عرضه خواهد شد.

بازی Mario Kart Live: Home Circuit در واقع به کمک سوییچ تجربه می‌شود، اما مهره‌های اصلی آن ماشین‌های کنترلی هستند. یک ماشین کنترلی واقعی در خانه قرار می‌گیرد و بازی، خانه را تبدیل به یک زمین مسابقه می‌کند. نهایتا به لطف دوربین روی ماشین، توسط سوییچ امکان تجربه‌ی یک مسابقه‌ی واقعی ماریو کارت فراهم می‌شود.

جاده‌ها می‌توانند در هر نقطه‌ای از خانه ساخته شوند و بازی‌کننده‌ها خودشان آیتم‌های مختلف و موانع را چه در داخل خانه و چه درون بازی، تنظیم می‌کنند و بازی محیط خانه را به صورت واقعیت افزوده، به یک جاده‌ی ماریو کارت با موانع و چالش‌های مخصوص خود تبدیل می‌کند. می‌توان جاده‌ها را شخصی‌سازی کرد و در آن‌ها برف، درخت یا آیتم‌های مختلف قرار داد.

بازی در حال حاضر دو شخصیت ماریو و لوییجی را دارد، که هر کدام با ماشین کنترلی جداگانه‌ی خود عرضه می‌شوند و بازی‌کننده‌ها می‌توانند برای این دو شخصیت و ماشین‌های آن‌ها، در داخل بازی، لباس و آیتم جدید آزاد کنند.

امکان تجربه‌ی Mario Kart Live: Home Circuit به صورت تک نفره تا چهار نفره وجود دارد. با این حال، هر کدام از بازی‌کننده‌ها باید یک سوییچ، و یک ماشین کنترلی ماریو کارت و خود بازی را داشته باشند.

بسته‌ی Mario Kart Live: Home Circuit در روز ۱۶ اکتبر (۲۴ مهر) با قیمت ۱۰۰ دلار برای نینتندو سوییچ عرضه خواهد شد. بازی در دو بسته‌ی جداگانه‌ی ماریو یا لوییجی قابل تهیه خواهد بود.

می‌توانید در ادامه تریلر و تصاویر بازی را ببینید.

