یکی از بزرگترین رونمایی‌های صورت گرفته در جریان رویداد سالانه E3 2017، خبر در دست ساخت بودن نسخه جدیدی از سری تازه Wolfenstein بود. Wolfenstein II: The New Colossus دنباله بازی Wolfenstein: The New Order است که بی‌جی بلازکوویچ (BJ Blazkowicz) را به عنوان شخصیت اصلی، مقابل نازی‌هایی که ایالات متحده را اشغال کرده‌اند قرار می‌دهد. بر اساس گفته‌های جنس متیس (Jens Matthies) کارگردان این بازی، به احتمال زیاد این نسخه آخرین عنوان از سری جدید و مدرن Wolfenstein نخواهد بود و ممکن است روزی مکا-هیتلر (Mecha-Hitler) به این سری بازی بازگردد.

در جریان برنامه زنده مرتبط با نمایشگاه E3 وب‌سایت Giant Bomb، از متیس در خصوص شخصیت مکا-هیتلر – رهبر نازی‌های روباتیک حاضر در برخی از بازی‌های سری قدیمی Wolfenstein – پرسیده شد که وی در جایگاه پاسخ اعلام داشت که استودیوی Machine Games امید به سه‌گانه بودن این مجموعه تازه دارد و به احتمال زیاد، روزی آنتاگونیست مورد بحث در این سری حضور یابد. وی در این خصوص اظهار داشت:

ما همیشه [این سری بازی] را به عنوان یک سه‌گانه در نظر می‌گرفته‌ایم. اگر ما نسخه سوم را بسازیم، زمانی که شخصیت مکا-هیتلر را معرفی کنیم نخواهید توانست تا از این [مخمصه] خارج شوید.

اگرچه سخنان متیس بیشتر احتمال است تا قطعیت، اما اگر بازی Wolfenstein II: The New Colossus بتواند عملکرد قابل قبولی در بازار داشته باشد، بی‌شک شرکت بتسدا (Bethesda) به عنوان ناشر این سری به نسخه سوم آن چراغ سبز نشان خواهد داد. شایان ذکر است که متیس و استودیوی Machine Games از بسته گسترش‌دهنده مستقل The Old Blood به عنوان یک بازی جدا یاد نمی‌کنند و منظور مشخص آن‌ها دنباله پس از Wolfenstein II: The New Colossus است.

بازی Wolfenstein II: The New Colossus در تاریخ جمعه ۵ آبان ماه سال جاری (۲۷ اکتبر ۲۰۱۷) برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی عرضه و منتشر خواهد گردید. در راستای دیگر اخبار مرتبط با این بازی، روز گذشته شرکت بتسدا از سری کمیک‌هایی مرتبط با این بازی و همچنین دیگر ساخته‌های خود یعنی عناوین Dishonored و The Evil Within رونمایی کرد. همچنین نسخه ویژه کالکتور این بازی نیز به صورت رسمی معرفی و رونمایی شد. از سوی دیگر، شاهد انتشار اطلاعات جدیدی از بازی Wolfenstein II: The New Colossus نیز بودیم که از این نشانی می‌توانید به جزئیات بیشتری در این باره دست یابید.

منبع متن: gamefa