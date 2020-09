بازسازی مس افکت چقدر واقعی است؟

به گفته‌ی «جف گراب» (Jeff Grunb)، نویسنده‌ی سایت «گیمزبیت» (GamesBeat)، شرکت الکترونیک آرتز (EA) در حال آماده‌سازی یک عرضه‌ی اعلام نشده برای ماه نوامبر است و احتمالا این عرضه، سه‌گانه‌ی مس‌افکت به شکل ارتقا یافته باشد.

این نویسنده در پادکست‌اش، با اطمینان گفت که شرکت الکترونیک آرتز احتمالا در حال آماده‌سازی این عرضه برای عرضه در ماه اکتبر یا شاید کمی بعدتر، در ماه نوامبر است.

سه‌گانه‌ی اصلی مس افکت، نقش‌آفرینی‌هایی دارای یکی از غنی‌ترین دنیا‌ها در میان دنیاهای خیالی و از بهترین ساخته‌های استودیوی «بایو‌ور» (BioWare) به شمار می‌روند. ساخت این بازی‌ها به زمانی بر می‌گردد که استودیوی بایوور هنوز محبوب بود و بازی‌کنان را با دنیاهای زیبا مسحور می‌کرد. متاسفانه به لطف دو بازی اخیر این استودیو که ناقص عرضه شدند، بایوور اصلا حال و روز خوبی ندارد. جدیدترین ساخته‌ی بایوور قسمت چهارم عصر اژها است. همین چند روز پیش ویدیویی از این بازی منتشر شد که چندان چنگی به دل نمی‌زند و عدم وجود پیشرفت را به ما نشان می‌دهد.

با توجه به محبوبیت این سه‌گانه، بازسازی کردن آن‌ها دور از ذهن نیست. البته این منبع بیان کرده منتظر یک بازسازی کامل نباشیم و این بازی‌ها صرفا همراه با ارتقاهایی عرضه می‌شوند که بازی را به طور اساسی تغییر نمی‌دهد و به اصطلاح ریمستر هستند و ریمیک نیستند.

به گفته‌ی این نویسنده احتمال دارد سه‌گانه‌ی مس افکت بعد از ماه اکتبر یعنی در ماه نوامبر عرضه شود. هفتم نوامبر به خاطر گروه نظامی داخل بازی یعنی N7 روز مس افکت است و بعید نیست الکترونیک آرتز این روز را برای عرضه‌ی بازی در نظر بگیرد.

سه‌گانه‌ی مس افکت را می‌توانید هم‌اکنون از طریق پلی‌استیشن ۳، ایکس‌باکس ۳۶۰ و کامپیوترهای شخصی بازی کنید. به لطف قابلیت پشتیبانی ایکس‌باکس وان از بازی‌های نسل قبلی، این سه‌گانه روی این کنسول هم قابل اجرا هستند.

منبع متن: digikala