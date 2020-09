وب‌سایت UnGeek لیست درصد تمام شدن توسط بازی‌کنان برای برخی از بازی‌های پلی‌استیشن ۴ منتشر کرده و می‌توانیم از این لیست به اطلاعات جالبی دست پیدا کنیم.

تقریبا تمام بازی‌ها هنگام تمام شدن، یک اچیومنت‌ به بازی‌کننده‌ اهدا می‌کنند. سونی اجازه می‌دهد درصد افرادی که دستاوردهای بازی‌های پلی‌استیشن که تروفی نام دارند را ببینیم. بر اساس این درصد می‌توانیم بفهمیم چه بازی‌هایی بیش‌تر از بقیه و با چه درصدی تمام شده‌اند.

آمار به دست آمده از تروفی‌ها برای کسب اطلاعات در مورد درصد اتمام بازی‌ها کاملا دقیق نیست؛ زیرا بعضی از بازی‌ها برای هر درجه‌ی سختی یک دستاورد جداگانه دارند و برخی از بازی‌هایی که چند پایان دارند برای هر پایان خود یک دستاورد جداگانه در نظر می‌گیرند. با وجود این که این آمار قطعی نیست ولی باز هم می‌توانیم از روی این اطلاعات نکاتی را بفهمیم.

لیست مورد نظر ما از این قرار است:

The Last of Us Part II – 58%

Final Fantasy VII Remake – ۵۳.۳%

God of War – ۵۱.۸%

Marvel’s Spider-Man – ۵۰.۷%

Uncharted: The Lost Legacy – ۵۰.۳%

Detroit: Become Human – ۴۹%

Ghost of Tsushima – ۳۸.۲%

Horizon Zero Dawn – ۳۴.۵%

Days Gone – ۳۴%

Death Stranding – ۲۹.۳%

Red Dead Redemption II – ۲۸.۶%

اولین نکته‌ای که می‌توانیم به وضوح ببینیم این است که بسیاری از بازی‌کن‌ها بازی‌های خود را تمام نمی‌کنند. با نگاه بعدی می‌بینیم به طور میانگین درصد اتمام بازی‌های خطی به شکل چشم‌گیری از بازی‌های جهان باز بهتر است. اگر بازی اسپایدر من را در نظر نگیریم، تمام بازی‌های خطی این لیست درصد اتمام بالاتری از بازی‌های جهان باز دارند.

از دید بسیاری از افراد اگر یک بازی بتواند کاری کند که بیش‌تر از پنجاه درصد بازی‌کن‌هایی که بازی را خریداری کرده‌اند بازی را به اتمام برسانند، بازی مورد نظر توانسته به موفقیت برسد.

ظاهرا مدت زمان به پایان رساندن بازی‌ها با درصد اتمام‌شان رابطه‌ی عکس دارد. برای مثال بازی رد دد ریدمشن ۲ که یکی از طولانی و پرمحتواترین بازی‌های این نسل محسوب می‌شود، پایین‌ترین درصد اتمام را میان بازی‌های این لیست دارد.

از دیگر نکات جالب این لیست، درصد بالای اتمام بازی اسپایدرمن با توجه به حجم محتوایی نسبتا بالای این اثر است. اسپایدرمن دو سال پیش عرضه شد و توانست از هر نظر موفق شود و ستایش‌های زیادی را دریافت کند. این درصد اتمام بالا از محبوبیت بازی‌های قهرمانی و صدالبته کیفیت بالای این بازی برای ما می‌گوید.

بالاترین درصد اتمامی که در این لیست می‌بینیم مربوط است به قسمت دوم بازی آخرین ما که حدود سه ماه پیش عرضه شد. قسمت دوم آخرین با توجه به شگفت انگیز بودن قسمت اول آن که سال ۲۰۱۳ ساخته شد انتظارات بالایی را یدک می‌کشید. به جنجال سر پایان‌بندی بازی کاری نداریم که حسابی داد طرفداران بازی را در آورد؛ از این درصد اتمام به خوبی می‌توانیم به تبحر استودیوی ناتی داگ در میخ‌کوب کردن بازی‌کن‌ها پای بازی‌هایشان پی ببریم.

نسل هشتم کنسول‌ها با بازی گاست او سوشیما که اتفاقا در این لیست هم هست و درصد اتمام بدی هم ندارد، آخرین نفس خود را کشید. کنسول‌های نسل نهم که در مقایسه با نسل‌های قبلی در انتظار آغاز ضعیف‌تری هستند در ماه‌های آینده عرضه می‌شوند. این لیست را می‌توانیم به عنوان یک جمع بندی برای برخی از بهترین بازی‌ها پلی‌استیشن ۴ که یکی از موفق‌ترین کنسول‌های تاریخ است حساب کنیم و کم‌کم به پیشواز کنسول‌های نسل نهم برویم.

