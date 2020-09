ساخت سایبرپانک ۲۰۷۷ بیش از ۱۲۰ میلیون دلار هزینه برداشته

استودیوی لهستانی سی‌دی پراجکت رد در جدیدترین گزارش شرکت‌اش اعلام کرده برای توسعه‌ی سایبرپانک ۲۰۷۷ بیش از ۱۲۱ میلیون دلار خرج کرده. این رقم برای این استودیو شگفت انگیز است.

سی‌دی پراجکت رد یکی از دوست‌داشتنی‌ترین استودیوهای بازی‌سازی است که پشت تک‌تک بازی‌هایش حجم عظیمی ذوق و استعداد گذاشته و حتی یک بازی بد هم ندارد. تعداد بازی‌های ساخته شده توسط این استودیو زیاد نیست ولی هر کدام از آن‌ها تجربه‌هایی باکیفیت و لذت‌بخش برای بازی‌کنان رقم زده‌اند. اصلی‌ترین اثر این استودیو سه‌گانه‌ی ویچر است که می‌توان از آن‌ها به عنوان یکی از بهترین بازی‌های نقش‌آفرینی یاد کرد.

سال‌هاست که سی‌دی پراجکت رد در حال ساخت بازی‌ای به نام سایبرپانک ۲۰۷۷ است. انتشار اولین تیزر بازی به سال ۲۰۱۳ بر می‌گردد و خدا می‌داند این بازی چند سال قبل از آن هم در دست ساخت بوده. سی‌دی پراجکت رد همیشه وسواس بسیار بالایی در ساخت بازی‌های خود به خرج می‌دهد و می‌توانیم به وضوح این وسواس را در تریلرهای سایبرپانک ۲۰۷۷ ببینیم.

قطعا این حجم از وسواس این استودیو برای ساخت سایبرپانک ۲۰۷۷ کم خرج نیست. جدیدترین گزارش استودیوی سی‌دی پراجکت رد از مخارج ۱۲۱ میلیون دلاری این استودیو خبر می‌دهد. می‌دانیم که این استودیو هم‌زمان با سایبرپانک ۲۰۷۷، در حال کار روی پروژه‌های دیگر هم هست ولی می‌توانیم حدس بزنیم حجم عظیمی از این بودجه صرف سایبرپانک ۲۰۷۷ می‌شود.

برای این که دید دقیق‌تری نسبت به این رقم پیدا کنیم یادآوری می‌کنیم که بودجه‌ی ساخت جی‌تی‌ای ۵ با احتساب تورم حدود ۳۰۰ میلیون دلار است. حدود نصف این بودجه برای تبلیغات جی‌تی‌ای ۵ مصرف شده که یعنی ۱۵۰ میلیون دلار خرج ساخت خود بازی شده. جی‌تی‌ای ۵ یکی از پرسروصداترین، بزرگ‌ترین و پرخرج ترین آثار جهان، نه تنها بین بازی‌های ویدیویی، بلکه بین تمام آثار هنری دنیا به شمار می‌رود.

بودجه‌ی جی‌تی‌ای ۵ از شرکت راک‌استار که یک شرکت بسیار بزرگ آمریکایی است سرچشمه می‌گیرد. وقتی می‌بینیم استودیوی لهستانی سی‌دی پراجکت رد که به نسبت راک‌استار خیلی کوچک‌تر است همچین بودجه‌ای را صرف بازی‌اش کرده حسابی هیجان‌زده می‌شویم.

سی‌دی پراجکت رد هیچ چیزی برای ساخت سایبرپانک کم نگذاشته. دنیای عمیق بازی به ما نوید یک تجربه‌ی به یاد ماندنی می‌دهد. محیط پرجزییات بازی دل همه را آب کرده. بازی قرار است آزادی بالایی به ما بدهد که خودمان مسیر داستان را تعیین کنیم. گیم‌پلی سایبرپانک ۲۰۷۷ به ما امکان انتخاب بین سبک‌های مختلف می‌دهد و تیراندازی این بازی برای یک نقش‌آفرینی عالی است. از نظر فنی این بازی از پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌ها و باکیفیت‌ترین منابع و تکنیک‌ها استفاده می‌کند.

چیزی تا عرضه‌ی بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ نمانده و بالاخره بعد از سال‌ها صبر، این بازی روز ۱۹ نوامبر (۲۹ آبان) برای پلی‌استیشن ۴، ایکس باکس وان و کامپیوتر‌های شخصی منتشر می‌شود و دل‌های بی‌تاب به آرامش می‌رساند. این بازی برای کنسول‌های نسل نهم و گوگل استیدیا هم بعدتر منتشر خواهد شد.

The post ساخت سایبرپانک ۲۰۷۷ بیش از ۱۲۰ میلیون دلار هزینه برداشته appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala