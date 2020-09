[بروزرسانی]

مایکروسافت با انتشار یک توییت، تمام اطلاعات را تایید کرد. هم طراحی کنسول ایکس‌باکس سری اس واقعیت دارد و هم قیمت ۳۰۰ دلاری آن.

کاملا واضح است که به رونمایی بزرگ سونی و مایکروسافت از کنسول‌های نسل بعد نزدیک می‌شویم. حجم بزرگی از اطلاعات کنسول‌های نسل بعد ایکس‌باکس، به اضافه‌ی تصاویر و حتی ویدیوی آن‌ها، به بیرون درز کرده‌اند. قیمت و ظاهر نهایی ایکس‌باکس سری اس (Xbox Series S) که قرار است مدل ارزان‌تر کنسول نسل بعد مایکروسافت باشد، مشخص شده‌اند.

البته که چه تصاویر و ویدیوی منتشر شده و چه قیمت، همگی غیر رسمی هستند، ولی با توجه به منبع اطلاعات، می‌توانیم به‌خوبی به آن‌ها اطمینان کنیم. البته که یکی دو نفر از تحلیل‌گیران صنعت بازی، تصویر منتشر شده از ایکس‌باکس سری اس را کاملا واقعی دانسته‌اند، ولی نسبت به قیمت نهایی کنسول، نظری نداده‌اند.

مهم‌ترین نکته درباره‌ی این اطلاعات جدید، قیمت ۳۰۰ دلاری ایکس‌باکس سری اس است.

واضح است که ایکس‌باکس سری اس، قرار است جایگزین ایکس‌باکس وان اس شود. طراحی کنسول بسیار شبیه به وان اس است، با این تفاوت که فن روی کنسول، به جای اینکه سفید باشد، به رنگ مشکی درآمده. مشخصا می‌توان کنسول را مثل سری ایکس، چه به صورت افقی و چه به صورت عمودی قرار داد.

از نظر سخت‌افزاری، می‌دانیم که ایکس‌باکس سری اس یک کنسول کاملا دیجیتال (بدون دیسک درایو) با سخت‌افزاری شبیه به ولی ضعیف‌تر از سری ایکس است. پردازنده‌ی اصلی (سی‌پی‌یو)، حافظه‌ی رم، اس‌اس‌دی و دیگر بخش‌های سخت‌افزاری سری اس با سری ایکس یکسان هستند، اما پردازنده‌ی گرافیکی (جی‌پی‌یو) بسیار ضعیف‌تری در سری اس قرار داده شود. مایکروسافت رسما حرفی از کنسول نزده، اما شنیده‌ایم که سری اس به درد اجرای بازی‌های نسل بعد با وضوح تصویر ۱۰۸۰p می‌خورد، در حالی که سری ایکس بازی‌ها را ۴K اجرا می‌کند. نیاز به اضافه کردن این موضوع نیست که هر دو کنسول، بازی‌های یکسانی را اجرا می‌کنند.



مهم‌ترین نکته درباره‌ی این اطلاعات جدید، قیمت ۳۰۰ دلاری ایکس‌باکس سری اس است. این قیمت برای یک کنسول نسل بعد عالی است؛ حتی اگر این کنسول بازی‌های نسل بعد را با بالاترین گرافیک ممکن اجرا نکند. اینکه گیمرها بتوانند با این کنسول ۳۰۰ دلاری به بازی‌های نسل بعد، و مشخصا آرشیو بسیار خوب بازی‌های ایکس‌باکس گیم پس دسترسی داشته باشند، موضوعی است که شاید بتوان آن را مهم‌ترین تهدید و رقیب کنسول نسل بعد سونی دانست.

از منابعی شنیده‌ایم که مایکروسافت برنامه داشته تا هفته‌ی آینده، از ایکس‌باکس سری اس و قیمت نهایی کنسول‌های نسل بعد خود رسما رونمایی کند. حتی اگر قیمت واقعی و نهایی ایکس‌باکس سری اس ۳۰۰ دلار نباشد، اطلاعات امروز و عکس‌العمل گیمرها نسبت به آن موجب خواهد شد تا مایکروسافت قیمت نهایی را روی همین ۳۰۰ دلار تثبیت کند.

طبق صحبت تحلیل‌گران صنعت بازی، در ماه جاری میلادی مایکروسافت و سونی هر دو یک رویداد برای رونمایی اطلاعات بیشتر از کنسول‌های نسل بعد خود برگزار خواهند کرد.

