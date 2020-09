به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از GameSpot به تازگی رده بندی سنی عنوان Call Of Duty Black Ops Cold War منتشر شده است که اطلاعات جدیدی را از گیم‌پلی (اصطلاح انگلیسی: Gameplay)، اتفاقات، مراحل و قابلیت‌های درون بازی‌ای عنوان Call Of Duty Black Ops Cold War به اشتراک می‌گذارد و همچنین اشاراتی نیز به کنسول ارزان قیمت و ضعیف‌تر شرکت Microsoft و Xbox یعنی کنسول Xbox Series S می‌کند.

به تازگی سازمان ESRB رده بندی سنی عنوان Call Of Duty Black Ops Cold War منتشر کرده است که همانند اکثر عناوین سری بازی Call Of Duty که پیش از این عرضه شده‌اند از رده بندی سنی M که به معنای "برای افراد بالغ (اصطلاح انگلیسی: Mature)" در کشور آمریکا برخوردار است که به هیچ عنوان تعجب آور نیست اما در توضیحات رده بندی سنی عنوان Call Of Duty Black Ops Cold War نکاتی ذکر شده است که جالب بوده و نگاهی به آنها خالی از لطف نیست؛ عنوان Call Of Duty Black Ops Cold War جدای از دارا بودن مضامینی مانند خون و خونریزی، اشارات به مواد مخدر، خشونت شدید، سخنان زشت و مضامینی مانند این‌ها دارای خریدهای درون بازی‌ای (اصطلاح انگلیسی: In Game Purchase) نیز خواهد بود اما صبر کنید چون هنوز به قسمت جالب ماجرا نرسیده‌ایم!

در درون بخشی از قسمت توضیحات متنی رده بندی سنی عنوان Call Of Duty Black Ops Cold War که توسط سازمان ESRB منتشر شده است ذکر شده است که "جنگ‌ها و نبردها به وسیله‌ی مبارزات با اسلحه‌ی واقعی، جلوه‌ی پخش شدن خون و گریه و فریاد از روی درد برجسته شده‌اند؛ جدای از قابلیت و امکان مبارزه با اسلحه بازیکنان قادر خواهند بود تا به دشمنان نزدیک به خود به وسیله‌ی چاقو و یا اسلحه کمری خود ضربه بزنند و یا از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده بکنند؛ همچنین برخی از سلاح‌ها باعث می‌شوند تا دشمنان منفجر شده و به تیکه‌های گوشتی خونین تبدیل شوند".

در درون بخشی دیگر از قسمت توضیحات متنی رده بندی سنی عنوان Call Of Duty Black Ops Cold War که توسط سازمان ESRB منتشر شده است اشاراتی به یکی از مراحل عنوان Call Of Duty Black Ops Cold War می‌شود، در توضیحات آمده است که "در درون یکی از مراحل بازیکنان به یک کارتل مواد مخدر نفوذ می‌کنند، بسته‌های مواد مخدر و میزان انباشته شده‌ای از بسته‌های پودر سفید (کوکائین) در درون یک انبار قابل دیدن می‌باشند".

همچنین در درون بخشی از قسمت توضیحات متنی رده بندی سنی عنوان Call Of Duty Black Ops Cold War که توسط سازمان ESRB منتشر شده است اشاراتی به یک حالت زامبی که تا به این لحظه معرفی نشده است نیز شده است اما اطلاعات زیادی را به اشتراک نمی‌گذارد و تنها به سر بریدن و تیکه تیکه کردن سیل عظمیم از زامبی‌ها که تشکیل شده از سربازها و موجوداتی دیگر هستند و کشتن زامبی‌ها به وسیله‌ی سلاح‌های سردِ تیز و بُرَنده و همچنین سلاح‌های گرم اشاره کرده است.

نکته‌ی جالب دیگر که در درون بخشی از قسمت توضیحات رده بندی سنی عنوان Call Of Duty Black Ops Cold War که توسط سازمان ESRB منتشر شده است اشاراتی به کنسول ارزان قیمت و ضعیف‌تر شرکت Microsoft و Xbox یعنی کنسول Xbox Series S است؛ مدت‌هاست که شایعات حول و محوریت کنسول ارزان قیمت و ضعیف‌تر شرکت Microsoft و Xbox یعنی کنسول Xbox Series S که همچنان معرفی نشده و از آن رونمایی نشده است در فضای مجازی پخش شده و دست به دست می‌شوند اما اکنون سندی دیگر به سندهای پیشین که مدرکی دال بر وجود و حقیقی بودن کنسول ارزان قیمت و ضعیف‌تر شرکت Microsoft و Xbox یعنی کنسول Xbox Series S اضافه شده است؛ سازمان ESRB در درون بخش مربوط به کنسول‌ها و پلتفرم‌های مقصد عنوان Call Of Duty Black Ops Cold War کنسول (بخوانید کنسول‌های) شرکت Microsoft و Xbox برای نسل 9ام بازی‌های ویدیویی را به جای کنسول Xbox Series X صرفاََ با نام Xbox Series خطاب کرده است، این موضوع میتواند تنها یک اشتباه که سهوا صورت گرفته است بوده باشد اما همچنین میتواند مُهر تاییدی دیگر بر وجود و حقیقی بودن کنسول ارزان قیمت و ضعیف‌تر شرکت Microsoft و Xbox یعنی کنسول Xbox Series S و یا حتی تایید وجود مجموعه‌ای از کنسول‌های بازی شرکت Microsoft و Xbox باشد اما همچنان باید تا انتشار اطلاعات رسمی از سوی شرکت Microsoft و Xbox منتظر بمانیم...

عنوان Call Of Duty Black Ops Cold War در این لحظه و در صورت نخوردن تاخیر برای عرضه در تاریخ 13 نوامبر 2020 که مصادف است با 23ام آبان ماهِ سال 1399 برنامه ریزی شده است و بر روی کنسول Xbox One، کنسول PlayStation 4، کنسول Xbox Series X، کنسول PlayStation 5 و پلتفرم PC منتشر و عرضه خواهد شد؛ همچنین لازم به ذکر است نسخه‌ی کنسول Xbox One، کنسول PlayStation 4 و پلتفرم PC عنوان Call Of Duty Black Ops Cold War دارای برچسب قیمتی 60 دلاری و نسخه‌ی کنسول Xbox Series X و کنسول PlayStation 5 عنوان Call Of Duty Black Ops Cold War نیز دارای برچسب قیمتی 70 دلاری خواهد داشت، خریداران باندل دیجیتالیِ میان نسلیِ عنوان Call Of Duty Black Ops Cold War با پرداخت مبلغی معادل 70 دلار به هر 2 نسخه‌ی نسل 8امی و نسل 9امی عنوان Call Of Duty Black Ops Cold War دسترسی خواهند داشت؛ در طرف دیگر ماجرا نسخه‌های فیزیکی عنوان Call Of Duty Black Ops Cold War داستانی پیچیده‌تر و گیج کننده‌تر دارند، دیسک فیزیکی عنوان Call Of Duty Black Ops Cold War برای کنسول PlayStation 4 با پرداخت مبلغ 10 دلار (اضاف بر مبلغ 60 دلار برای بازی اصلی) قادر به بروزرسانی عنوان Call Of Duty Black Ops Cold War خود به نسخه‌ی سازگار با کنسول بازی نسل 9امی شرکت Sony و PlayStation یعنی کنسول PlayStation 5 و دریافت بروزرسانی بهبود دهنده‌ی بازی با قابلیت‌های کنسول PlayStation 5 خواهند بود اما خریداران دیسک فیزیکی عنوان Call Of Duty Black Ops Cold War برای کنسول Xbox One به هیچ شکل قادر به دریافت بروزرسانی بهبود دهنده‌ی عنوان Call Of Duty Black Ops Cold War با کنسول (و یا کنسول‌های) نسل 9امی شرکت Microsoft و Xbox یعنی کنسول Xbox Series X نخواهند بود اما دیسک فیزیکی عنوان Call Of Duty Black Ops Cold War برای کنسول Xbox Series X بر روی کنسول Xbox One نیز کار خواهد کرد ولی دیسک فیزیکی عنوان Call Of Duty Black Ops Cold War برای کنسول PlayStation 5 بر روی کنسول PlayStation 4 کار نخواهد کرد...

نظر شما در رابطه با رده بندی سنی عنوان Call Of Duty Black Ops Cold War و همچنین اطلاعات منتشر شده از این عنوان چیست؟ نظرات خود را با ما در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.

منبع متن: pardisgame