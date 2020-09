پس از درز اطلاعات مربوط به ایکس‌باکس سری اس، نوبت به انتشار غیر رسمی اطلاعات قیمت و عرضه‌ی کنسول‌های نسل بعد مایکروسافت رسیده است. خبرگزاری ویندوز سنترال که سابقه‌ی نسبتا خوب در درز اطلاعاتی درست و درمان نسبت به محصولات مایکروسافت دارد، گفته است که ایکس‌باکس سری ایکس با قیمت ۴۹۹ دلار و ایکس‌باکس سری اس با قیمت ۲۹۹ دلار وارد بازار خواهند شد.

ایکس‌باکس سری ایکس با قیمت ۴۹۹ دلار و ایکس‌باکس سری اس با قیمت ۲۹۹ دلار وارد بازار خواهند شد.

چند ساعتی بیشتر از انتشار عکس و ویدیویی از ایکس‌باکس سری اس نگذشته بود که خبرگزاری ویندوز سنترال، تمام و کمال اطلاعات مربوط به عرضه‌ی ایکس‌باکس‌های نسل بعد را منتشر کرد. واضح است که مایکروسافت برنامه داشته تا به‌زودی رویدادی برگزار و از قیمت و زمان عرضه‌ی ایکس‌باکس سری اس و ایکس‌باکس سری ایکس در آن صحبت کند.

طبق اطلاعات منتشر شده از سوی ویندوز سنترال، ایکس‌باکس سری ایکس که مدل گران‌تر و قوی‌تر از ایکس‌باکس نسل بعد است، با قیمت ۴۹۹ دلار عرضه خواهد شد. مدل ارزان‌تر و ضعیف‌تر نسل بعدی ایکس‌باکس یعنی ایکس‌باکس سری اس هم ۲۹۹ دلار قیمت‌گذاری شده است. هر دو کنسول به صورت همزمان در روز ۱۰ نوامبر وارد بازار خواهند شد.

گفته شده که مایکروسافت برنامه دارد تا هر دو کنسول را به صورت قراردادی و قسطی هم بفروشد. ایکس‌باکس سری ایکس به اضافه‌ی اشتراک ایکس‌باکس گیم پس و ایکس‌باکس لایو گلد، به صورت قراردادی با قسط ماهیانه‌ی ۳۵ دلار فروش خواهد رسید. این رقم برای ایکس‌باکس سری اس ماهیانه ۲۵ دلار خواهد بود.



رقم‌های ارایه شده برای ایکس‌باکس سری اس و ایکس‌باکس سری ایکس، با توجه به قدرتی که این دو کنسول ارایه می‌دهند، شگفت‌انگیز است. هر دو کنسول بازی‌های کاملا یکسانی را (با کیفیت گرافیکی متفاوت) اجرا می‌کنند و نه‌تنها دریچه‌ی ورود گیمرها به نسل بعد هستند، بلکه پلتفرمی برای اجرای بازی‌های سرویس ایکس‌باکس گیم پس محسوب می‌شوند.

انتظار داریم تا به‌زودی، رویداد رسمی مایکروسافت را برای رونمایی از ایکس‌باکس سری اس و قیمت دو کنسول نسل بعد ایکس‌باکس، ببینیم. در نظر داشته باشید که اطلاعات مربوط به قیمت‌ها رسمی نیستند، ولی به احتمال زیاد باید آن‌ها را درست در نظر بگیریم.

The post قیمت ایکس‌باکس سری ایکس و ایکس‌باکس سری اس به بیرون درز کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala