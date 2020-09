همه فکر می‌کردند این هفته هم خبر خاصی از نسل بعدی نمی‌شود و سونی هم گفته بود تا جمعه یک خبر درباره PS VR اعلام می‌کند بنابراین انتظار گزارشی درباره کنسول‌های جدید نداشتیم. با این حال، به یکدفعه اطلاعات مربوط به Xbox Series S لو رفت و مایکروسافت هم سپس تصمیم گرفت قیمت و ظاهر آن را رسما تایید کند و به‌نظر می‌رسد برنامه‌ها تغییر کرده‌اند.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamingbolt، خرده‌فروشی GAME واقع در شهر گیلدفورد بریتانیا در حساب توئیتر خود نوشت "کسانی که منتظر پیش‌خریدها هستند آماده باشند؛ اعلامیه PS5 برای فردا برنامه‌ریزی شده پس این هفته قرار است کارها آغاز شوند." آن‌ها صراحتا از کلمه "پیش‌خرید" استفاده کردند که یعنی احتمالا سونی می‌خواهد به‌زودی تاریخ پیش‌فروش PS5 را مشخص کند. ممکن است از قیمت رسمی کنسول رونمایی شود اما تاریخ انتشار را نمی‌دانیم. هنوز حرفی هم درباره شایعه برگزاری رویداد سونی در اواسط ماه سپتامبر هم زده نشده و احتمال دارد تا هفته آینده شرایط مشخص شوند.

کنسول PS5 برای عرضه در تعطیلات سال 2020 برنامه‌ریزی شده و از بازی‌های زمان انتشار آن می‌توان به Spider-Man: Miles Morales ،Kena: Bridge of Spirits و Godfall اشاره کرد. انتظار می‌رود Ratchet and Clank: Rift Apart هم فاصله زیادی با زمان عرضه خود کنسول نداشته باشد.

منبع متن: pardisgame