خودتان را برای طلوع بازی‌های AAAA آماده کنید. برای سال‌های متوالی این ناشر بزرگ با افتخار بازی‌هایش را AAA معرفی کرده ولی به تازگی اصطلاح AAAA هم پا به میدان گذاشت Microsoft قبلاً اعلام کرده بود که استودیوی The Initiative را برای ساخت محصولات AAAA تدارک دیده، حالا به نظر Ubisoft نیز قرار است از این اصطلاح استفاده کند. به گزارش پردیس گیم و به نقل از wccftech، این اطلاعات به لطف صفحه LinkedIn تعدادی از توسعه دهندگان Ubisoft که به شکل مشخص به پروژهای AAAA اشاره کرده‌اند به دست آمده.

اولین عنوانی که توسط کارگردان هنریش یعنی Cyril Masquilliere با این لقب معرفی شده Beyond Good and Evil 2 می‌باشد. ایشان در صفحه شخصی خود فرایند توسعه طولانی مدت این بازی را را یک عنوان نسل بعدی، AAAA و جهان باز نام گذاری کرده.

علاوه بر این تهیه کننده ارشد Skull & Bones آقای Francois Logeais نیز بازی خود را یک عنوان AAAA توصیف کرده.

همچنین طبق گزارشات عناوین نامشخص دیگری نیز توسط Ubisoft Berlin و Ubisoft Bordeaux در دست توسعه هستند که لیاقت AAAA بودن را دارند.

البته، سوال اصلی اینجاست؛ این AAAA بودن دقیقا چه معنایی دارد؟ آیا قرار است شاهد محصولاتی باشیم که از نظر مقیاس و پیچیدگی در سطح دیگری قرار دارند؟ یا لقب AAAA بودن فقط توجیحی برای بالا بردن قیمت بازی‌های نسل بعد است؟ حدس می‌زنیم جمله دوم بیشتر نزدیک به واقعیت باشد اما تا وقتی اولین عنوان AAAA را تجربه نکنیم نمی‌توانیم مطمئن باشیم.

همانطور که اشاره شد، در کنار محصولاتی مثل Beyond Good and Evil 2، مایکروسافت نیز نسخه بعدی Forza Motorsport و نیز پروژه‌ای که فعلا توسط The Initiative در دست ساخت است را AAAA نامیده (طبق بسیاری از شایعات این عنوان نسخه جدیدی از Perfect Dark خواهد بود). باید صبر کنیم و ببینیم دیگر کدام توسعه دهندگان قصد استفاده از این لقب را دارند.

نظر شما چیست؟ برای آینده گیمینگ هیجان زده هستید یا فکر می‌کنید تمام این کارها حقه‌های تبلیغاتی است؟

منبع متن: pardisgame