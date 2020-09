در حالی که ماه‌ها بود از وجود مدل ارزان‌تر کنسول نسل بعد مایکروسافت خبر داشتیم، ولی این شرکت تا امروز صبح رسما هیچ حرفی از این کنسول نزده بود. اطلاعات کنسول نسل بعد ارزان مایکروسافت امروز صبح تمام و کمال از خبرگزاری‌های مختلف به بیرون درز کردند و نهایتا، مایکروسافت مجبور شد تا رسما از «ایکس‌باکس سری اس» (Xbox Series S) رونمایی کند.

رونمایی از ایکس‌باکس سری اس، مطمئنا برای یک رویداد آنلاین برنامه‌ریزی شده بود؛ یک رویداد که مایکروسافت برنامه داشت در آن از قیمت و زمان عرضه‌ی دو کنسول ایکس‌باکس سری ایکس و ایکس‌باکس سری اس صحبت کند. با این حال، خبرگزاری Thurrot امروز صبح اطلاعات و ظاهر کنسول ایکس‌باکس سری اس را به شکلی غیر رسمی منتشر کرد و در ادامه‌ی آن، خبرگزاری ویندوز سنترال از جزییات عرضه و قیمت هر دو کنسول نسل بعد مایکروسافت نوشت.

چند ساعتی بیشتر طول نکشید تا حساب کاربری رسمی ایکس‌باکس در توییتر، رسما وجود ایکس‌باکس سری اس و قیمت ۳۰۰ دلاری آن را تایید کرد.

مایکروسافت در توییت خود اضافه کرده بود که به‌زودی رسما از این کنسول و جزییات آن رونمایی می‌کند. با این حال، بعد از تاییدیه‌ی رسمی مایکروسافت، ویدیوی نهایی معرفی ایکس‌باکس سری اس هم به بیرون درز کرد. ساعتی پیش، مایکروسافت خودش ویدیو را در شبکه‌های مختلف خود منتشر و ضمن اعلام قیمت و تاریخ عرضه‌ی کنسول، به صورت رسمی از ایکس‌باکس سری اس رونمایی کرد.

کنسول ایکس‌باکس سری اس در روز ۱۰ نوامبر سال جاری (۲۰ آبان) با قیمت ۲۹۹ دلار وارد بازار خواهد شد.

تعدادی از قابلیت‌های این کنسول، از این قرار هستند:

۶۰ درصد کوچکتر از ایکس‌باکس سری ایکس

کنسول کاملا دیجیتال (بدون دیسک درایو)

پشتیبانی از وضوح تصویر ۱۴۴۰p و سرعت اجرا تا ۱۲۰ فریم در ثانیه

پشتیبانی از ری تریسینگ

۵۱۲ گیگابایت حافظه‌ی اس‌اس‌دی

توانایی پخش و استریم ویدیو با کیفیت ۴K

بد نیست به این نکته اشاره کنیم که خبرگزاری ویندوز سنترال، قبل از انتشار رسمی این اطلاعات از سوی مایکروسافت، عینا همین قیمت، تاریخ عرضه و دیگر جزئیات کنسول ایکس‌باکس سری اس را اعلام کرده بود؛ طوری که احتمالا باید به جزییات و قیمت ارایه شده از سوی این خبرگزاری برای ایکس‌باکس سری ایکس هم اعتماد کنیم. طبق گفته‌ی آن‌ها، ایکس‌باکس سری ایکس همزمان با سری اس و با قیمت ۵۰۰ دلار وارد بازار خواهد شد.

خبرگزاری ویندوز سنترال هم‌چنین اضافه کرده بود که مایکروسافت برنامه دارد تا ایکس‌باکس سری ایکس و ایکس‌باکس سری اس را به صورت قسطی هم بفروشد. سری ایکس و سری اس به همراه اشتراک سرویس ایکس‌باکس گیم پس و ایکس‌باکس لایو گلد، به صورت قراردادی با قسط ماهیانه‌ی به ترتیب ۳۵ و ۲۵ دلار به فروش خواهد رسید.

می‌توانید در ادامه، ویدیوی معرفی ایکس‌باکس سری اس را ببینید.

دانلود mp4

منبع متن: digikala