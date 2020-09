تماشا کنید: Hyrule Warriors: Age of Calamity توسط نینتندو معرفی شد

به گزارش پردیس‌گیم، نینتندو در یک حرکت غیر منتظره از Hyrule Warriors: Age of Calamity رونمایی کرد. این بازی hack and slash به صورت مشترک با همکاری Koei Tecmo در حال ساخت می‌باشد و قرار است در تاریخ جمعه 30 آبان برای کنسول Nintendo Switch عرضه شود. همانطور که از اسم بازی مشخص است، داستان آن پیش از اتفاقات The Legend of Zelda: Breath of the Wild جریان خواهد داشت. تریلر بازی را می‌توانید در پایین مشاهده بفرمایید:

دانلود با کیفیتSD دانلود با کیفیتHD دانلود با کیفیت FULL HD

تماشا به صورت تمام صفحه

برخلاف Hyrule Warriors قبلی که سبک و سیاق متفاوتی داشت، این بار به نظر می‌رسد که Koei Tecmo همکاری نزدیک‌تری با نینتندو انجام داده است و حال و هوای بازی بیشتر به عناوین زلدا و به خصوص Breath of the Wild نزدیک است. شما در این بازی هدایت لینک، زلدا، میفا، ریوالی، اورابوسا و داروک را بر عهده خواهید داشت.

هر کدام از این قهرمانان توانایی مخصوص به خود را دارند و برای شکست دادن Calamity با دشمنان زیادی مبارزه خواهند کرد و آن‌ها را از پیش روی خواهند برد. حال سوال اصلی اینجاست، با توجه به این‌که Hyrule Warriors: Age of Calamity در راه است، از دنباله‌ی The Legend of Zelda: Breath of Wild چه خبر؟ منتظر اطلاعات جدیدتر در این خصوص باشید.

خب دوستان نظرتان چیست؟ لطفاً با ما در بخش نظرات در میان بگذارید.

منبع متن: pardisgame