به گزارش پردیس‌گیم، 2020 سال خوبی برای مایکروسافت بود، از منظر عملکرد بازی‌های استودیوهای داخلی و عناوین انحصاری. بدون شک یکی از عناوین شاخص که همه را به وجد آورد بازی Microsoft Flight Simulator بود. گواه این مدعا عملکرد خوب بازی در زمان عرضه و استقبال منتقدان از آن بود. مکانیک‌های دیوانه‌وار در شبیه‌سازی تجربه‌ی پرواز و توجه خارق‌العاده به کوچک‌ترین جزئیات همه را به تحسین وا داشت اما چیزی که بیشتر خودنمایی می‌کرد دستاورد فنی و کیفیت بصری بالای بازی بود.

این بازی در حال حاضر برای PC در دسترس است ولی قرار است برای Xbox One نیز عرضه شود. اما با توجه به کیفیت بالایی که دارد، تجربه‌ی آن را بر روی برخی کامپیوترهای به‌روز نیز دچار مشکل کرده، چگونه قرار است بر روی یک کنسول که به مراتب ضعیف‌تر است اجرا شود؟ به همه‌ی این‌ها این حقیقت را نیز اضافه کنید که این بازی بر روی Xbox One قرار است توسط دسته‌ی بازی (گیم‌پد) تجربه شود و نه توسط کیبورد و موس، این‌ها سوال‌های فراوانی است که پیرامون نسخه‌ی Xbox One را گرفته است.

با تمام این تفاسیر به نقل از مسئول اصلی Microsoft Flight Simulator جناب Jorg Neumann، بازی قرار است به خوبی نسخه‌ی PC بر روی Xbox One اجرا شود و حتی در برخی جهات قرار است بهتر نیز ظاهر بشود.

"ما کاملاً مطمئن هستیم که بازی بر روی ایکس‌باکس وان به خوبی نسخه‌ی کامپیوتر اجرا خواهد شد و بعضی چیزها بهتر نیز خواهند بود. اما درباره‌ی controller یا دسته‌ی بازی، هدف ما این است که بازی به هر طریقی و توسط هر نوع controller‌ی که دارید، تجربه‌ی لذت‌بخشی را به شما ارائه دهد. حال می‌خواهد شما با موس و کیبورد بازی را هدایت کنید یا دسته‌ی بازی. ما به محض نزدیک شدن به تاریخ عرضه‌ی نسخه‌ی Xbox اطلاعات بیشتری در این خصوص به شما ارائه خواهیم داد."





مایکروسافت هیچ‌گونه اطلاعاتی از تاریخ دقیق عرضه‌ی بازی Microsoft Flight Simulator بر روی ایکس‌باکس ارائه نداده است. در حال حاضر شما می‌توانید بازی را بر روی کامپیوتر تجربه کنید.

خب دوستان نظرتان چیست؟ آیا می‌توان این کیفیت را بر روی Xbox One شاهد بود؟ لطفاً با ما در بخش نظرات در میان بگذارید.

