به گزارش پردیس‌گیم، نینتندو به تازگی از بازی Hyrule Warriors: Age of Calamity که یک عنوان hack and slash جدید توسط Koei Tecmo است، رونمایی کرد. این بازی در حقیقت حکم یک پیش‌درآمد بر بازی The Legend of Zelda: Breath of the Wild خواهد داشت. این رونمایی هواداران را به این فکر فرو برد که چرا از دنباله‌ی نسخه‌ی اول خبری نشد!؟ تهیه‌کننده‌ی مجموعه‌ی زلدا آقای Eiji Aonuma، به این پرسش در ویدیوی معرفی بازی Hyrule Warriors: Age of Calamity پاسخ داده است. صحبت‌های ایشان را از اینجا پیگیری کنید.

آقای Aonuma در خلال این ویدیو می‌گوید: برای این‌که دنیایی به عظمت نسخه‌ی پیشین خلق کنیم که شما از آن لذت ببرید و حتی فراتر از نسخه‌ی پیشین شگفت‌انگیز باشد، تیم توسعه‌دهندگان به سختی در حال کار هستند، بنابراین برای دریافت اطلاعات بیشتر شما باید اندکی بیشتر صبر پیشه کنید.

با این‌که این صحبت‌ها دید دقیقی از تاریخ عرضه‌ی بازی به ما نداد اما به نظر می رسد که کار بر روی این نسخه بیشتر از برآورد اولیه به طول خواهد انجامید. بنابراین انتظار تجربه‌ی دنباله‌ی زلدا را در این سال نداشته باشید.

و اما در خصوص بازی Hyrule Warriors: Age of Calamity، اطلاعات تکمیلی این بازی شامل تاریخ عرضه و تریلر رونمایی را از اینجا مشاهده بفرمایید.

منبع متن: pardisgame