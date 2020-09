وب‌سایت گیم‌اینفورمر اخیرا دیداری با توسعه‌دهندگان بازی «کِی‌نا: اتصال ارواح» (Kena: Bridge of Spirits)، یعنی استودیوی «امبر لب» (Ember Lab) داشته. در این دیدار اطلاعاتی از بازی از جمله شرایط اجرای بازی روی کنسول پلی‌استیشن ۵ منتشر شده.

بازی کی‌نا یک اکشن ماجرایی است و از نظر ظاهری در حد انیمیشن‌های سه‌بعدی پیکسار خلق شده. در این بازی در نقش قهرمان بازی یعنی کی‌نا، تعادل را به یک روستای باستانی باز می‌گردانید و به موازات این ماموریت، شخصیت اصلی را هم در یک سفر درونی همراهی می‌کنید. این اهداف به کمک همراهان کوچک، سیاه و بامزه‌ی بازی که «رات» (Rot) نام دارند عملی می‌شود. طبق چیزی که در تریلر بازی دیدیم، با یکی از چشم‌نواز و زیباترین بازی‌های در دست ساخت که احتمالا احساسات‌مان را هم حسابی قلقلک می‌دهد، طرف هستیم.

استودیوی امبر لب که در ساخت فیلم‌های کوتاه معمولا مرتبط با بازی‌های ویدیویی تجربه دارد با بازی کی‌نا در حال برداشتن اولین قدم خود در عرصه‌ی ساخت بازی‌های ویدیویی است. این استودیو فقط ۱۴ عضو دارد و هنگامی که با توجه به این موضوع به بازی کی‌نا نگاه می‌کنیم از شوق و توانایی این استودیوی کوچک لذت می‌بریم.

نشریه‌ی گیم‌اینفورمر بر اساس دیداری که با استودیوی امبر لب داشته‌اند، اطلاعاتی از بازی را منتشر کرده‌اند:

کی‌نا یک راهنمای ارواح است و می‌تواند ارواح ناآرام را به آرامش ابدی برساند. روح اشخاصی که دچار ضربه‌ی شدیدی شده‌اند یا کسانی که کار ناتمام دارند بین دنیای مادی و معنوی معلق می‌مانند و این ارواح برای افراد زنده دردسر درست می‌کنند. وظیفه‌ی کی‌نا کمک به این افراد است که مشکلات گذشته آن‌ها را پیدا و حل کند و به این شرایط نابه‌سامان ارواح معلق خاتمه دهد.

برخلاف چیزی که در تریلر بازی دیدیم، شخصیت کی‌نا صامت نیست و در طول بازی حرف می‌زند. صداپیشه‌ی این شخصیت در بسیاری از آهنگ‌های بازی آواز می‌خواند.

سرزمین بازی خیالی است و محیط و معماری آن با الهام از سرزمین‌های شرقی مانند ژاپن و اندونزی ساخته شده.

کی‌نا اهل مکانی که بازی در آن جریان دارد نیست و برای رسیدن به آن‌جا سفر درازی داشته.

همان‌طور که می‌توان از تریلر بازی حدس زد، رات‌ها چه از نظر گیم‌پلی و چه از نظر داستانی نقش مهمی را در بازی ایفا می‌کنند. نام‌گذاری رات‌ها (تجزیه شدن = Rotting) بی‌دلیل نیست و آن‌ها مسئول تجزیه کردن چیز‌ها در دنیای بازی هستند.

رات‌ها که تعدادشان ۱۰۰ تا است، در جای‌جای بازی مخفی شده‌اند و اگر آن‌ها را پیدا کنید، شما را همراهی و به شما کمک می‌کنند. یکی از دلایل این که سرزمین بازی فاسد شده تفرقه‌ی رات‌ها است.

در این بازی رات‌ها به اشکال مختلفی به شما کمک می‌کنند. اشیا را جا‌به‌جا می‌کنند. پل‌های تخریب شده را موقتا سرهم می‌کنند. در مبارزه‌های بازی رات‌ها می‌توانند حواس دشمنان را پرت کنند یا قدرت حمله‌ی شما را با جادو تقویت کنند. البته رات‌ها نازک‌دل هستند و برای دل‌گرم کردن آن‌ها برای حضور در مبارزه باید به دشمنان‌تان مقداری صدمه بزنید. خوشبختانه رات‌ها نمی‌میرند و اگر یک رات را پیدا کنید، او برای همیشه شما را همراهی می‌کند.

می‌توان علاوه بر استفاده‌ی مستقیم از چوب کی‌نا به عنوان اسلحه، آن را ارتقا داد و به یک کمان تیر‌اندازی تبدیل کرد. کی‌نا می‌تواند برای دفاع، انرژی حباب‌مانندی اطراف خود ایجاد کند.

بازی‌های سه‌بعدی زلدا یکی از مهم‌ترین منابع الهام ساخت بازی کی‌نا بوده‌اند و می‌توانیم تاثیر آن‌ها را در جای‌جای بازی ببینیم. (یکی از پروژه‌های استودیوی امبر لب ساخت فیلم کوتاهی با محوریت بازی افسانه‌ی زلدا: ماسک ماجورا بوده)

می‌توانید رات‌ها را با کلاه‌های مختلف شخصی‌سازی کنید. این کلاه‌ها را می‌توان در دنیای بازی پیدا کرد یا این که آن‌ها را با خرج کردن الماس‌هایی که در دنیای بازی پیدا می‌شوند، از رات‌ها خرید. بازی خرید درون‌برنامه‌ای ندارد.

بازی حالت عکاسی خواهد داشت. این که این قابلیت هم‌زمان با عرضه‌ی بازی همراه بازی باشد یا این که در قالب یک آپدیت به بازی اضافه شود قطعی نیست.

نمونه‌ی اولیه‌ی بازی با موتور بازی‌سازی یونیتی ساخته شده بود ولی در ادامه موتور بازی به آنریل تغییر یافت.

-دنیای بازی بازی جهان‌باز نیست. روستای اصلی بازی به عنوان بخش مرکزی است و می‌توان از آن‌جا مسیر خود را انتخاب کرد. بازی کاملا خطی نیست و مسیر آن از چیزهای مخفی پر شده.

با توجه به حجم فعالیت‌های جانبی بازی مدت زمان مشخصی برای تمام کردن بازی داده نشده. البته گفته شده که می‌توان بازی را در یک آخر هفته تمام کرد و ظاهرا بازی چندان طولانی نیست.

بازی درجه‌ی سختی قابل تنظیم دارد و می‌تواند هم یک بازی خانوادگی باشد و هم افرادی که به دنبال چالش‌های جدی هستند را راضی کند.البته با وجود این که بازی در درجه‌ی سختی بالا چالش برانگیز می‌شود، دشمنان شما نمی‌تواند شما را با یک ضربه از پا دربیاورند و بازی در حد بازی‌هایی که چالشی بودن هدف اصلی آن‌هاست چالش برانگیز نمی‌شود.

در نسخه‌ی پلی‌استیشن ۵ بازی می‌توانید تمام رات‌هایی را که پیدا کرده‌اید را به طور هم‌زمان ببینید. با این که تعداد رات‌هایی که در نسخه‌ی پلی‌استیشن ۴ می‌توان پیدا کرد تغییری نکرده ولی نمی‌توانید همه‌ی آن‌ها را به صورت هم‌زمان کنار خود ببینید. این کم‌تر بودن تعداد در صحنه صرفا بصری است و تاثیری روی گیم‌پلی بازی نخواهد داشت.

جنگل‌ها و پوشش گیاهی نسخه‌ی پلی‌استیشن ۵ به دلیل سخت‌افزار قوی‌تر این کنسول، انبوه‌تر هستند.

به لطف حافظه‌ی اس‌اس‌دی کنسول پلی‌استیشن ۵ سرعت لود شدن بازی از لحظه‌ی شروع اجرای بازی تا وارد محیط بازی شدن بسیار سریع است و فقط حدود دو ثانیه طول می‌کشد. توسعه‌دهنده‌های بازی محتوایی برای صفحه‌ی لودینگ بازی آماده کردند ولی به دلیل سرعت بارگذاری بالای بازی نتوانسته‌اند از آن استفاده کنند و بی‌خیال آن شده‌اند.

توسعه‌دهنده‌های بازی کی‌نا از قابلیت‌های ویژه‌ی کنترل پلی‌استیشن ۵،‌ یعنی دوال‌سنس استفاده کرده‌اند. برای مثال ماشه‌های کنترل (دکمه‌های R2/L2) هنگام کشیدن زه کمان فشاری شبیه به آن را شبیه‌سازی می‌کند یا لرزش‌های مخصوص این کنترل در این بازی استفاده شده‌اند تا تجربه‌ی بازی بهتر ارایه شود.

بازی کی‌نا قیمت یک بازی تراز اول را ندارد و قرار است با هزینه‌ای کم‌تر از ۶۰ دلار قیمت‌گذاری شود. همچنین ارتقا به نسخه‌ی پلی‌استیشن ۵ بازی برای افرادی که بازی را روی کنسول پلی ‌استیشن ۴خریداری کرده‌اند رایگان خواهد بود.

بازی کی‌نا اواخر سال میلادی جاری برای پلی‌استیشن ۵، پلی‌استیشن ۴ و کامپیوتر‌های شخصی (از طریق فروشگاه اپیک گیمر) عرضه خواهد شد.

