پس از رونمایی رسمی از کنسول نسل بعد ارزان مایکروسافت، این شرکت هم‌چنین اطلاعات قیمت و عرضه‌ی ایکس‌باکس سری ایکس را هم مشخص کرد. طبق خبری که مایکروسافت دیروز اعلام کرد، کنسول ایکس‌باکس سری ایکس (Xbox Series X) در روز دهم نوامبر با قیمت ۵۰۰ دلار وارد بازار خواهد شد.

پیش‌فروش هر دو کنسول ایکس‌باکس سری اس و ایکس‌باکس سری ایکس، از روز ۲۲ سپتامبر آغاز خواهد شد.

همانطور که می‌دانستیم، مایکروسافت هم‌چنین رسما از امکان خرید قراردادی و قسطی دو کنسول رونمایی کرد. می‌توان ایکس‌باکس سری اس و ایکس‌باکس سری ایکس را به همراه اشتراک ایکس‌باکس گیم پس و ایکس‌باکس لایو گلد، به صورت قراردادی و با قسط ماهیانه به ترتیب ۲۵ و ۳۵ دلار به مدت ۲۴ ماه، خریداری کرد. واضح است که امکان خرید به صورت قراردادی، در کشورهای محدودی فراهم خواهد شد.

در کنار این خبر، مایکروسافت اعلام کرد که از پاییز امسال سرویس اشتراکی EA Play بخشی از ایکس‌باکس گیم پس خواهد بود؛ آن هم بدون افزایش قیمت اشتراک ایکس‌باکس گیم پس. سرویس EA Play به افراد اجازه می‌دهد تا روی سری کنسول‌های ایکس‌باکس و کامپیوتر، به مجموعه‌ای بزرگ از بازی‌های الکترونیک آرتز دسترسی داشته باشند.

مایکروسافت هم‌چنین مشخصات کامل سخت‌افزاری ایکس‌باکس سری اس را منتشر کرده است و می‌توانیم ببینیم که این کنسول، پردازنده‌ی اصلی کاملا یکسانی با سری ایکس دارد، اما فرکانس پردازنده کمی پایین‌تر است. حافظه‌ی رم کنسول هم از ۱۶ گیگابایت روی ایکس‌باکس سری ایکس با پهنای باند ۵۶۰ گیگابایت در ثانیه، به ۱۰ گیگابایت روی سری اس با پهنای باند ۲۲۴ گیگابایت در ثانیه کاهش یافته است. دیگر تغییر، پردازنده‌ی گرافیکی است که به جای ۱۲.۵ ترافلاپ قدرت روی سری ایکس، به ۴ ترافلاپ کاهش پیدا کرده.

هر دو کنسول ایکس‌باکس سری ایکس و ایکس‌باکس سری اس در روز ده نوامبر به ترتیب با قیمت‌های ۵۰۰ و ۳۰۰ دلار وارد بازار خواهند شد.

منبع متن: digikala