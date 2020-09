استودیوی بازی‌سازی تری‌آرک، دیروز رسما از بخش چند نفره‌ی کال آو دیوتی امسال در قالب یک برنامه رونمایی کرد. بخش چند نفره‌ی Call of Duty: Black Ops Cold War از نظر روند و حالت‌های مختلف، بیشتر شبیه به دیگر شماره‌های مجموعه‌ی بلک آپس است تا مدرن وارفر اخیر.

پس از معرفی رسمی بخش داستانی شماره‌ی امسال کال آو دیوتی، نوبت به نمایش بخش چند نفره‌ی آن رسیده است. اکتیویژن که در حال حاضر به غیر از شماره‌های اصلی این مجموعه، مشغول پشتیبانی و عرضه‌ی محتوای بیشتر برای کال آو دیوتی: وارزون است، مطمئن شده تا در ادامه، بازی‌های اصلی کال آو دیوتی با وارزون کاملا گره خورده باشند. با این حال، بخش چند نفره‌ی معمول کال آو دیوتی سر جای خود است.

بخش‌های همیشگی چند نفره‌ی کال آو دیوتی در Black Ops Cold War وجود دارند؛ بخش‌هایی مثل Team Deathmatch و Search and Destroy و Domination. با این حال، سه بخش کاملا جدید هم قرار است در Black Ops Cold War معرفی شوند.

بخش VIP Escort:

در این بخش جدید، دو تیم شش نفره با یکدیگر برای محافظت یا از بین بردن یکی از بازی‌کننده‌ها تلاش می‌کنند. هر دست، یکی از بازی‌کننده‌ها به عنوان وی‌آی‌پی انتخاب می‌شود. این بازی‌کننده فقط یک کلت کمری، یک گاز اشک‌آور و یک پهپاد اطلاعاتی دارد.

بازی‌کننده‌های تیمی که فرد وی‌آی‌پی در آن قرار دارد، باید از او محافظت کنند و او را از نقشه فراری دهند. در طرف مقابل، بازی‌کننده‌ها تلاش می‌کنند تا فرد وی‌آی‌پی را از بین ببرند. ریسپاون در این حالت وجود ندارد و بازی‌کننده‌ای که کشته می‌شود، باید تا دست بعدی برای زنده شدن صبر کند.

این حالت جدید، دو تیم ۱۲ نفره را در مبارزه‌ای بزرگ مقابل یکدیگر قرار می‌دهد. وسایل نقلیه بخشی از مبارزات این حالت خواهند بود و بازی‌کننده‌ها باید به خوبی از وسایل نقلیه‌ی مختلف در این حالت استفاده کنند. با توجه به نقشه‌ی انتخاب شده، وسایل نقلیه متفاوت خواهند بود و آن‌ها شامل تانک، اسنوموبیل یا هلیکوپتر می‌شوند.

می‌توان اهداف متفاوتی برای این حالت بازی مشخص کرد؛ اهدافی مثل گرفتن پرچم یا از بین بردن تعداد مشخصی از دشمنان و حالت ثابتی برای بازی کردن این بخش جدید وجود ندارد.

در این بخش جدید، چهار تیم ۱۰ نفره در یک محیط جنگ بزرگ نه فقط با یکدیگر، بلکه با هوش مصنوعی هم مبارزه می‌کنند. این بخش هم قرار است حالت‌های متفاوتی داشته باشد و جزییات بیشتر آن اعلام نشده است.

از نظر روند، می‌توان انتظار داشت تا Black Ops Cold War جریانی روان‌تر از شماره‌های قبلی بلک آپس داشته باشد. انیمیشن‌ها طبق گفته‌ی سازندگان بهتر شده‌اند و کنترل بازی هم کمی واقعی‌تر از گذشته شده؛ طوری که برای مثال هنگام دویدن در ابتدا سرعت بیشتری دارید، یا به هنگام پرش ضمن اینکه کوتاه‌تر می‌پرید، سرعت‌تان هم پایین می‌آید. میزان تکان خوردن شما هم‌چنین با جزییات بالایی روی صدایی که تولید می‌کنید تاثیر می‌گذارد.

شخصی‌سازی سلاح‌ها، در Black Ops Cold War هم با قوت گذشته وجود دارد. تمام سلاح‌ها هشت نقطه برای اتصال لوازم مختلف دارند و هر نقطه، حداقل شش انتخاب به بازی‌کننده خواهد داد. گفته شده که در حال حاضر ۵۴ آیتم مختلف برای شخصی‌سازی سلاح‌ها طراحی شده که هر کدام، نقاط ضعف و قوت خود را دارند و کنترل سلاح را نسبت به قبل متفاوت می‌کنند. به هنگام شخصی‌سازی سلاح‌ها، می‌توانید کاملا تغییری که روی سلاح ایجاد می‌شود را با جزییات بالا و اعداد ارقام دقیق ببینید.

نقشه‌های بازی هم طبق گفته‌ی سازندگان، با جزییات بسیار بالایی چه از نظر بصری و چه از نظر طراحی، ساخته شده‌اند. استودیوی تری‌آرک می‌گوید که آن‌ها برای طراحی نقشه‌ها، که هر کدام در یک کشور متفاوت است، به مناطق واقعی سفر کرده و محیط آن جا را اسکن کرده‌اند. نقشه‌های بازی از ساختمان‌های جاسوسی مسکو گرفته تا ساحل میامی و صحرای آنگولا و یک پایگاه نظامی در امریکا را در خود جای داده‌اند.

نهایتا، اکتیویژن از چگونگی ادغام کال آو دیوتی: وارزون و Black Ops Cold War صحبت کرده است. همانطور که پیش‌بینی می‌کردیم، با عرضه‌ی Black Ops Cold War، وارزون ارتباط خود با مدرن وارفر را از دست می‌دهد و روی آیتم‌های Cold War تمرکز پیدا می‌کند؛ طوری که مجموعه‌ای از آیتم‌ها با سبک و سیاق دهه‌ی هشتادی و جنگ سرد، به این بازی بتل رویال خواهند آمد. بازی‌کننده‌ها هم‌چنین با بازی کردن Cold War می‌توانند در وارزون آیتم دریافت کنند. گفته شده که آیتم‌هایی که بازی‌کننده‌ها با بازی کردن مدرن وارفر در وارزون دریافت کرده بودند، پس از عرضه‌ی Black Ops Cold War هم در بازی وجود خواهند داشت، ولی دیگر امکان گرفتنشان ممکن نخواهد بود.

بتل پس Black Ops Cold War کاملا متصل با وارزون خواهد بود و بازی‌کننده‌ها با بازی کردن Cold War در وارزون هم آیتم دریافت می‌کنند.

بازی Call of Duty: Black Ops Cold War برای عرضه روی ایکس‌باکس وان، ایکس‌باکس سری، پلی‌استیشن ۴، پلی‌استیشن ۵ و کامپیوتر در نظر گرفته شده.

می‌توانید در ادامه تریلر بخش چند نفره‌ی بازی و تصاویری از آن را ببینید.

