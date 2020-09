شرکت یوبی‌سافت رسما از بازسازی «شاهزاده‌ی پارسی: شن‌های زمان» برای کنسول‌های نسل فعلی رونمایی کرده است. این بازسازی بازی اصلی را عینا، اما با گرافیک بالاتر و کنترل امروزی، در اختیار طرفداران قرار می‌دهد.

سازندگان بازسازی شن‌های زمان که Prince of Persia: Sands of Time Remake نام گرفته، تلاش کرده‌اند تا تمام بخش‌های بازی اصلی را حفظ کنند. این بازسازی، از نظر مراحل، روند و داستان، هیچ تفاوتی با نسخه‌ی اصلی ندارد و کاملا روندی مشابه را دنبال می‌کند؛ با این حال، چیزهایی مثل کیفیت گرافیک بالاتر، میان‌پرده‌های جدید، حرکت دوربین متفاوت و مبارزات امروز، بازسازی شن‌های زمان را به یک بازی مدرن تبدیل کرده است.

یوبی‌سافت به‌طور کلی میان‌پرده‌های جدیدی برای بازی ضبط کرده و حتی برای شخصیت اصلی یعنی خود شاهزاده، بازیگر همیشگی او را دوباره برای این بازسازی آورده است. میان‌پرده‌های جدید با تکنیک‌های مدرن مثل موشن کپچر چهره و بدن ضبط شده‌اند و ظاهری نو به بازی داده‌اند.

از نظر روند، گفته شده که کنترل بازی روان‌تر و مبارزات بهتر هستند و کاملا از نو طراحی شده‌اند. امکان بازگرداندن مبارزات به حالت اصلی وجود ندارد، ولی گزینه‌ای در بازی قرار داده شده است تا چینش کلیدها روی دسته را شبیه به بازی اصلی کند.

شاهزاده‌ی پارسی:‌ شن‌های زمان، بازگشتی بسیار قدرتمند را برای مجموعه بازی‌های شاهزاده‌ی پارسی در سال ۲۰۰۳ رقم زد. این بازی که برای پلتفرم‌های ایکس‌باکس، پلی‌استیشن ۲ و کامپیوتر عرضه شده بود، با ادغام بسیار خوب اکشن و سکوبازی و ارایه‌ای قصه‌ای جذاب، به یکی از محبوب‌ترین بازی‌های زمان خود تبدیل شد.

بازی Prince of Persia: Sands of Time Remake برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوتر در ژانویه‌ی ۲۰۲۱ عرضه خواهد شد. یوبی‌سافت اضافه کرده است که می‌توان بازی را روی پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری هم به لطف قابلیت پشتیبانی از بازی‌های نسل قبل این کنسول‌ها (Backwards Compatibility) تجربه کرد، ولی نسخه‌ای مختص کنسول‌های نسل بعد عرضه نخواهد شد.

می‌توانید در ادامه، تریلر رونمایی و تصاویری از بازسازی شاهزاده‌ی پارسی: شن‌های زمان ببینید.

