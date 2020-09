برای هفته‌های متوالی شایعات بسیاری درمورد یکی از قدیمی‌ترین سری بازی‌های Ubisoft که مورد کم لطفی این ناشر قرار گرفته مطرح شده بود. خب، به گزارش پردیس گیم و به نقل از wccftech، امروز در جدیدترین سری Ubisoft Forward این خبر رسمی شد... Prince of Persia: Sands of Time Remake حقیقت دارد و خیلی هم با تاریخ عرضه‌ی آن فاصله نداریم! در ادامه اولین تریلر از نسخه‌ی بازسازی شده که توسط Ubisoft منتشر شد را تماشا می‌کنید؛

به نظر ویژگی‌های گرافیکی با سایر استانداردهای Ubisoft برابری نمی‌کند ولی تا وقتی گیم‌پلی بدون مشکل باشد، فکر نمی‌کنیم کسی ایرادی بگیرد. امیدوار هستیم این آغازی بر بازسازی‌های عناوین کلاسیک Ubisoft باشد. اگر علاقمند هستید اطلاعات بیشتری بدانید ویژگی‌های کلیدی این ریمیک در ادامه آورده شده؛

تولد دوباره‌ی یک عنوان کلاسیک؛ اولین ماجرای حماسی شاهزاده برای دستیابی به راه نجات را تجربه کنید. با بازگشت صداگذار اصلی پرنس یعنی Yuri Lowenthal در زمان سفر کنید و باری دیگر Farah را ببینید.

بازسازی شده برای امروز؛ از دشمنان دوباره طراحی شده و سکانس‌های سینماتیک کاملاً جدید در کنار صداهای ارتقاء داده شده، انیمیشن‌های پارکور بهتر و موسیقی‌های متن جدیدتر لذت ببرید.

قدرت کنترل زمان را به دست بگیرید؛ ارباب ماسه‌های زمان شده و از خنجر خود برای برگرداندن زمان، سریع‌تر کردنش، متوقف و آهسته کردن آن برای حل معماها استفاده کنید.

بهبودهای گرافیکی نفس گیر؛ با گرافیک واقع گرایانه‌تر در دنیای باستانی ایران غرق شوید و از افکت‌های صوتی جدید لذت ببرید.

شیوه‌ی کنترل به روز رسانی شده؛ دوربین، نحوه‌ی کنترل و مبارزات کاملاً از نو ساخته و با استانداردهای امروزه به روز رسانی شده‌اند. می‌توانید بین کنترل کلاسیک و به روز رسانی شده انتخاب کنید.

تجربه‌ی خود را با پاداش‌های بیشتر گسترش دهید؛ می‌توانید در طی ماجراجویی خود نسخه‌ی اصلی Prince of Persia (ساخته شده برای ’92 Mac) را بازگشایی کنید و هر وقت بخواهید از طریق منوی اصلی به آن دسترسی پیدا کنید. سورپرایزهای بیشتری نیز منتظرتان هستند!

Prince of Persia: Sands of Time در 2 بهمن ماه برای PC، Xbox One و PS4 منتشر خواهد شد. به نظر می‌رسد که وب‌سایت بازی اشاره‌ای به وجود نسخه‌ی Nintendo Switch نیز دارد.. البته باید منتظر تأیید رسمی Ubisoft بود.

