تعداد بازیکنان سری Titanfall به ۲۰ میلیون رسید + معرفی محتوای دانلودی جدید Titanfall 2

به‌تازگی، ریسپان (Respawn) و الکترونیک‌آرتز از ششمین محتوای دانلودی Titanfall 2 با نام The War Games رونمایی کرده‌ و همچنین، تایید نموده‌اند که تعداد بازیکنان سری Titanfall به ۲۰ میلیون رسیده است. البته این بدین معنی نیست که این سری ۲۰ میلیون فروش داشته، بلکه منظور این است که ۲۰ میلیون حساب کاربری وارد بازی‌ها […]

به‌تازگی، ریسپان (Respawn) و الکترونیک‌آرتز از ششمین محتوای دانلودی رایگان Titanfall 2 با نام The War Games رونمایی کرده‌ و همچنین، تایید نموده‌اند که تعداد بازیکنان سری Titanfall به ۲۰ میلیون رسیده است. البته این بدین معنی نیست که این سری ۲۰ میلیون فروش داشته، بلکه منظور این است که ۲۰ میلیون حساب کاربری وارد بازی‌ها شده‌اند.

Titanfall 2 که در اُکتبر سال گذشته منتشر شده و حدود ۱۰ ماه از انتشارش می‌گذرد، همچنان با قدرت ادامه می‌دهد و ماهانه، بیش از ۱ میلیون بازیکن فعال نیز دارد.

محتوای دانلودی رایگان The War Games دو نقشه‌ی جدید را به Titanfall 2 اضافه می‌کند. اولین نقشه Traffic نام دارد و مکانی فرسوده با دو جاده‌ی اصلی است که خلبانی در آن دشوار می‌گردد. این نقشه که فشرده است و مبارزه با وجود حاشیه‌هایش سخت است، شامل اتاق‌هایی برای تک‌تیراندازها نیز می‌شود که می‌توانند در آن‌ها مخفی شوند و اهداف خود را نابود کنند. Traffic مختص به حالت Livefire است.

دومین نقشه با نام War Games، بدین گونه شرح داده شده است:

War Games به فروشگاه‌های غیر نظامی، ساختمان­‌های مرتفع برای نبردهای پنجره به پنجره و خیابان‌های شهر برای مبارزه‌ی تایتان‌ها از Battle of the Angel City توجه دارد. همچنین این نقشه برروی محفظه‌های وسیعی جهت مبارزات نزدیک خلبان‌ها از Battle of Airbase Sierra تمرکز می‌کند. اطراف نقشه نیز مناسب تجربه‌ی واقعیت مجازی و دوئل تایتان‌هاست، درحالی که خلبان‌ها معمولاً در مسیرهای به هم پیوسته و مرتفع درگیر هستند.