به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از dualshockers، تابستان امسال شرکت محبوب بازی‌سازی یعنی Ubisoft شرایط سختی را سپری کرد. با گزارش‌های مکرر و نفرت انگیزی در مورد محیط کار سمی استودیوهای خود که چندین کارمند را در معرض انواع مختلف سواستفاده قرار داده، مبارزه کرده و سعی در بهبود اوضاع داخلی خود داشت. در حالی که آن‌ها مشکلات داخلی خود را نه به صورت رسمی بلکه در صفحه‌های مختلف تایید کرده‌اند، اما توسعه دهنده فرانسوی هنوز بیانیه رسمی در این زمینه را در هیچ یک از رویدادهای Ubisoft Forward خود قرار نداده است. با وجود این، آنها همچنان به رونمایی از اطلاعات جدید در مورد بازی‌ها، به روزرسانی‌ها و DLC های در حال توسعه‌ی استودیوهای خود ادامه می‌دهند.

اخیرا در جریان پیش نمایش رویداد Ubisoft Forward، یکی از عوامل توسعه‌ی بازی Division 2 اعلام کرد که این عنوان موفق و محبوب برای کنسول‌های نسل بعدی نیز عرضه خواهد شد. این امر پس از رونمایی از حالت بازی جدید به نام "The Summit" اتفاق افتاد، جایی که بازیکنان از 100 طبقه یک آسمان خراش عظیم بالا می‌روند و باید از چالش‌‌ها و نبرد‌هایی عبور کنند که رفته رفته سخت‌تر و نفس‌گیر تر خواهند شد که صدالبته جوایز بهتری را نیز به همراه خواهد داشت.

اگرچه آن‌ها تاریخ مشخصی را برای عرضه این بازی بر کنسول‌های نسل بعدی اعلام نکرده‌اند، اما می‌توان تصور کرد که این بازی برای Xbox Series X و Series S و همچنین PlayStation 5 در هنگام تعطیلات در دسترس باشد. استودیوی فرانسوی تازیخ 22 سپتامبر را برای عرضه‌ی The Summit در نظر گرفته که همزمان با عرضه‌ی فصل سوم بازی به نام Warlords of New York است.

نظر شما درخصوص عرضه‌ی این بازی بر روی نسل بعد چیست؟

منبع متن: pardisgame