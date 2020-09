عنوان Far Cry VR معرفی شد

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از dualshockers، با انتشار Far Cry 6 در سال آینده، طرفداران این سری بازی شوتر مهیج، چیزهای زیادی برای انتظار از قسمت اصلی و ششم این مجموعه دارند. با این حال، به نظر می‌رسد که شرکت Ubisoft چیزهای بیشتری برای طرفداران Far Cry در نظر گرفته است، به نحوی که این بار این مجموعه را به یک تجربه VR با نام Far Cry VR تبدیل کرده است که در آن شاهد حضور یک چهره‌ی آشنا و معروف این سری هستیم.

پیش از شروع رویداد Ubisoft Forward، این شرکت فرانسوی تأیید کرد که در حال توسعه‌ی عنوانی با نام Far Cry VR: Dive Into Insanity است، یک تجربه جدید VR که در جهان Far Cry تنظیم شده است. به طور خاص، این بازی در اواسط Far Cry 3 جریان دارد و بازیکنانی را که به دنبال فرار از محل بازی سوم، یعنی جزایر روک هستند، به چنگال شخصیت معروف سری Vaas Montenegro برمی‌گردانند.

طبق گفته Ubisoft، عنوان Far Cry VR در همکاری با استودیوی Zero Latency، سازندگان بازی‌های VR ساخته می‌شود که تجربه‌ی زیادی در ارائه‌ی محتواهای موفق VR در شهرهای مختلف جهان دارند. این بازی به شکل یک تجربه VR مبتنی بر مکان خواهد بود زیرا حداکثر هشت بازیکن سعی می‌کنند به هم کمک و همکاری کنند تا از جزایر روک فرار کنند و قادر به کشف و گشت و گذار در مناطق مختلف جزایر و مبارزه با دشمنان خواهند بود.

در حال حاضر، عنوان Far Cry VR برای عرضه در سال 2021 تایید شده است و منحصرا در اتاق‌های مخصوص VR Zero Latency قابل تجربه خواهد بود، اگرچه هنوز مشخص نیست که فقط به یک منطقه خاص مانند ایالات متحده محدود می‌شود یا در سراسر جهان شاهد آن خواهیم بود.

منبع متن: pardisgame