تماشا کنید: رونمایی کامل از Immortals Fenyx Rising به همراه تاریخ عرضه

به گزارش پردیس‌گیم، یوبیسافت بالأخره دیشب از بازی Immortals Fenyx Rising که پیش از این Gods and Monsters نام داشت، رونمایی کرد. این بازی شما را در نقش یک قهرمان یونانی به تصویر می‌کشد که در صدد نجات خدایان یونان باستان از چنگ Typhon است. بگذارید یک چیز را همین اول کار مشخص کنیم، این بازی شباهت‌های بی‌شماری به The Legend of Zelda: Breath of the Wild دارد و می‌شود گفت که تک تک عناصر و مکانیک‌های آن بازی را الگوبرداری کرده است.

شما در این بازی در نقش Fenyx قرار دارید و قابلیت‌های زیادی برای شخصی‌سازی آن به شما داده شده است. شما به مرور و با پیشرفت در این بازی قابلیت‌های بیشتری به دست خواهید آورد مانند بال‌های Daedalus که به شما امکان پرواز کردن می‌دهند. مبارزات این بازی هم در زمین و هم در هوا جریان خواهد داشت و در این بین با دشمنان و موجودات مختلفی باید دست و پنجه نرم کنید از گورگون و سایکلوپس گرفته تا مدوسا و دیگر موجودات افسانه‌ای.

به غیر از بحث مبارزات در این بازی معماهایی نیز تعبیه شده است که با گشت و گذار در محیط حتماً به آن‌ها بر خواهید خورد. بازی مذکور از چندین منطقه تشکیل شده است که هر کدام نسبت به دیگری تفاوت‌هایی دارد. در پایان ضمن دعوت از شما برای تماشای تریلرهای این بازی، باید خاطرنشان کنم که Immortals Fenyx Rising قرار است در تاریخ پنجشنبه 13 آذر برای کنسول‌های Xbox Series X, Xbox One, PS5, PS4, Nintendo Switch و PC عرضه شود. همچنین این‌که با توجه به عکس روی جلد بازی، ارتقاء از نسخه‌ی PS4 به PS5 رایگان خواهد بود. و نکته‌ی آخر این‌که بازی مذکور یک نسخه‌ی آزمایشی پیش از عرضه بر روی Stadia خواهد داشت و طبیعتاً بر روی این پلتفرم نیز عرضه خواهد شد.

خب دوستان نظر شما چیست؟ نمایش این بازی را دوست داشتید؟ لطفاً با ما در بخش نظرات در میان بگذارید.

منبع متن: pardisgame