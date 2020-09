فصل سوم بازی Tell Me Why اکنون در دسترس عموم قرار گرفت

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از gamingbolt، فصل سوم و آخر بازی Tell Me Why اثر استودیوی Dontnod اکنون برای پلتفرم‌های PC و Xbox One و همچنین برای سرویس Xbox Game Pass منتشر شده است. فصل اول این بازی در تاریخ 27 آگوست منتشر شد در حالی که فصل دوم تنها با اختلاف زمانی یک هفته پس از آن عرضه شد. با توجه به انتقاداتی که به سازنده‌ی بازی برای فاصله‌های طولانی بین فصل‌های بازی هایش وارد شده بود، این تغییر در سرعت انتشار فصل‌ها موجب رضایت طرفداران شده است.

عنوان Tell Me Why داستان دوقلوهای رونان، آلیسون و تایلر را دنبال می‌کند، هنگامی که آ‌ن ها برای بازدید از خانه کودکی خود به آلاسکا بازگشتند. تایلر تربیتی خشن داشت اما حقیقت پنهان در سال‌های کودکی بین این دو و صد البته مادرشان، رازی است که باید با گذر از بخش‌های مختلف داستانی و خاطرات دوقولوها کشف کنید. در طول بازی، بازیکنان خاطرات هر دوقلو را جداگانه تجربه می‌کنند و سعی می‌کنند واقعیت رازآلود آن را پیدا کنند.

بسته به حقیقتی که هر شخص باور دارد، نتیجه کلی داستان می‌تواند تغییر کند. عنوان Tell Me Why دارای شخصیت پردازی نسبتا عمیق از کاراکتر‌های خود است که به درک بیشتر داستان کمک کرده و عملا نقش بزرگی در انتقال داستان بازی به بازیکن ایفا می‌کند. برای طرفداران سری‌بازی Life is Strange، این عنوان قطعا ارزش تجربه کردن خواهد داشت و این نکته که تصمیمات شما بر نحوه روایت داستان تاثیر خواهد گذاشت نیز می‌تواند ارزش تجربه‌ی آن را بالا ببرد.

