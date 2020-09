به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از DualShockers , GameSpot و Gamingbolt به تازگی شرکت Microsoft به صورت رسمی اعلام کرده است که کنسول بازی نسل 9امیِ ارزان قیمت‌شان یعنی کنسول Xbox Series S قادر به اجرای بازی‌های بهبود یافته‌ی نسل پیشین کنسول Xbox یعنی بازی‌های بهبود یافته‌ی کنسول Xbox One برای کنسول Xbox One X با رزولوشن‌ای (اصطلاح انگلیسی: Resolution) در سطح 4K نخواهد بود اما همچنان بهبودهایی را بر روی بازی‌های قدیمی اعمال می‌کند.

تنها مدت اندکی از معرفی و رونمایی از کنسول بازی نسل 9امیِ ارزان قیمت شرکت Microsoft یعنی کنسول Xbox Series S می‌گذرد و این کنسول سر و صدای زیادی به پا کرده است که بزرگ ترینِ آنها شکایت و ابراز نگرانی برخی از توسعه دهندگان و بازیسازان نسبت به سخت افزار کنسول بازی نسل 9امیِ ارزان قیمت شرکت Microsoft یعنی کنسول Xbox Series S بوده است و اکنون نام این کنسولِ تازه معرفی شده باری دیگر در صدر دیده می‌شود اما این خبر برای برخی از طرفداران خوشایند نخواهد بود...

به تازگی طی اطلاعاتی که سخنگوی شرکت Microsoft در رابطه با کنسول بازی نسل 9امیِ ارزان قیمت‌شان یعنی کنسول Xbox Series S منتشر کرده و با منابع و وبسایت‌های مطرح در زمینه‌ی صنعت بازی‌های ویدیویی به اشتراک گذاشته است گفته شده است که کنسول بازی نسل 9امیِ ارزان قیمت شرکت Microsoft یعنی کنسول Xbox Series S قادر به اجرای بازی‌های بهبود یافته‌ی نسل پیشین کنسول Xbox یعنی بازی‌های بهبود یافته‌ی کنسول Xbox One برای کنسول Xbox One X با رزولوشن‌ای در سطح 4K نخواهد بود، کنسول بازی نسل 9امیِ ارزان قیمت شرکت Microsoft یعنی کنسول Xbox Series S بازی‌های نسل پیشین کنسول Xbox یعنی کنسول Xbox One را با کیفیت خروجی‌ای معادل کیفیت خروجی آن عناوین بر روی کنسول Xbox One S برای بازیکن به نمایش گذاشته و به اجرا در می‌آورد اما همچنان بهبودهایی را بر روی بازی‌های قدیمیِ‌ای که حتی برای نسل پیشین کنسول Xbox یعنی کنسول Xbox One هیچ گونه بهبودی دریافت نکرده‌اند نیز اعمال می‌کند؛ به عنوان مثال میتوان به بهبودهایی مانند بهبود فیلتر کردن بافت‌ها (اصطلاح انگلیسی: Texture)، میزان فریم ریت‌ای (اصطلاح انگلیسی: Frame Rate) بالاتر و با ثبات‌تر، بارگذاری سریع‌تر و همچنین اعمال قابلیت HDR (نام کامل: High Dynamic Range) واقعی به صورت خودکار حتی بر روی بازی‌هایی که هرگز برای بهره وری و استفاده از قابلیت HDR نیز طراحی نشده بودند آن هم بدون هیچ گونه کاهش و کاستی از قدرت کنسول اشاره کرد. (برخی از قابلیت‌های نام برده میان کنسول Xbox Series S و کنسول Xbox Series X مشترک هستند که میتوانید برای آشنایی بیشتر با آنها به قسمت اول و قسمت دوم مقاله‌ی "بررسی تمامی اطلاعات منتشر شده از کنسول XBOX SERIES X" مراجعه کنید)

اطلاعات منتشر شده و به اشتراک گذاشته شده از سوی سخنگوی شرکت Microsoft در رابطه با کنسول بازی نسل 9امیِ ارزان قیمت‌شان یعنی کنسول Xbox Series S و همچنین عدم توانایی کنسول بازی نسل 9امیِ ارزان قیمت شرکت Microsoft یعنی کنسول Xbox Series S در به اجرا در آوردن بازی‌های بهبود یافته‌ی نسل پیشین کنسول Xbox یعنی بازی‌های بهبود یافته‌ی کنسول Xbox One برای کنسول Xbox One X با رزولوشن‌ای در سطح 4K به شرح زیر است:

"کنسول Xbox Series S از همان ابتدا با هدف به صرفه ترین و اقتصادی ترین کنسول بازی نسل 9امی طراحی و ساخته شده بود، کنسولی که توانایی به اجرا در آوردن بازی‌های نسل 9امی را با رزولوشن‌ای در سطح 1440p و میزان فریم ریتی بالغ بر 6 فریم در ثانیه را داشته باشد. برای ارائه دادن بهترین و استوار ترین کیفیت ممکن از بازی‌های نسل پیشین مجبور شدیم تا بازی‌های نسل پیشین را بر روی کنسول Xbox Series S به همان شکلی که توسعه دهنده و سازنده‌ی آن در ابتدا قصد داشته است به اجرا در بیاوریم؛ کنسول Xbox Series S نسخه‌ی کنسول Xbox One S از عناوین نسل پیشین را به اجرا در میاورد اما در همین حال نیز بهبودهایی را مانند بهبود فیلتر کردن بافت‌ها، میزان فریم ریت‌ای بالاتر و با ثبات‌تر، بارگذاری سریع‌تر و همچنین اعمال قابلیت HDR واقعی به صورت خودکار حتی بر روی بازی‌هایی که هرگز برای بهره وری و استفاده از قابلیت HDR نیز طراحی نشده بودند آن هم بدون هیچ گونه کاهش و کاستی از قدرت کنسول بر روی آنها اعمال می‌کند."

شرکت Microsoft پیش از این اعلام کرده بود که آنها برای کنسول بازی نسل 9امیِ ارزان قیمت‌شان یعنی کنسول Xbox Series S فریم ریت را بر رزولوشن در اولویت قرار دادند پس به همان میزان و اندازه‌ای که این خبر میتواند برای برخی از طرفداران ناامید کننده باشد باید در نظر داشت که این اتفاق آنچنان غافلگیر کننده نیست، از همان زمان انتشار شایعات مبنی بر در دست ساخت بودن کنسول بازی نسل 9امیِ ارزان قیمت شرکت Microsoft یعنی کنسول Xbox Series S هیچ گونه اشاره‌ای مبنی بر توانایی این کنسول در اجرای حتی برخی از بازی‌ها با رزولوشن‌ای در سطح 4K نشده بود چرا که کنسول Xbox Series S از همان ابتدا نیز برای اجرای حتی برخی از بازی‌ها با رزولوشن‌ای در سطح 4K طراحی نشده بود...

کنسول بازی نسل 9امیِ ارزان قیمت شرکت Microsoft یعنی کنسول Xbox Series S در کنار نسخه‌ی قوی‌تر کنسول بازی نسل 9امیِ شرکت Microsoft یعنی کنسول Xbox Series X در تاریخ 10 نوامبر 2020 که مصادف می‌شود با 20ام آبان ماهِ سال 1399 با برچسب قیمتی به ترتیب 300 دلاری و 500 دلاری به صورت جهانی منتشر و عرضه خواهند شد؛ همچنین پیش خرید کنسول‌های بازی نسل 9امیِ شرکت Microsoft یعنی کنسول Xbox Series S و کنسول Xbox Series X نیز از تاریخ 22 سپتامبر 2020 که مصادف می‌شود با 1ام مهر ماهِ سال 1399 آغاز خواهد شد.

نظر شما در رابطه با عدم توانایی کنسول بازی نسل 9امیِ ارزان قیمت شرکت Microsoft یعنی کنسول Xbox Series S در به اجرا در آوردن بازی‌های بهبود یافته‌ی نسل پیشین کنسول Xbox یعنی بازی‌های بهبود یافته‌ی کنسول Xbox One برای کنسول Xbox One X با رزولوشن‌ای در سطح 4K چیست؟ آیا این موضوع باعث ناامید شدن شما شده است؟ آیا شما کنسول بازی نسل 9امیِ ارزان قیمت شرکت Microsoft یعنی کنسول Xbox Series S را خریداری خواهید کرد؟ نظرات خود را با ما در بخش نظرات به اشتراک بگذارید...

منبع متن: pardisgame