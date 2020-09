به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از GameSpot ساعاتی پیش بیانیه‌ای مبنی بر تاخیر خوردن یکی از عناوین زمان عرضه‌ی کنسول PlayStation 5 یعنی عنوان Kena: Bridge of Spirits از سوی استودیوی سازنده‌ی این عنوان یعنی استودیوی The Ember Lab در صفحه‌شان در درون شبکه مجازی توییتر منتشر و به اشتراک گذاشته شد.

ویروس COVID 19 تا به این لحظه گریبان گیر بسیاری از رسانه‌ها و محتواهای تفریحی شده است؛ فیلم‌ها، سریال‌ها و بازی‌هایی که به واسطه‌ی عدم امکان پیشبرد روند کار و یا پیشبرد روند کار از توی خانه‌های کارمندان روند تولید و تکمیل شدنی بسیار آهسته را طی می‌کنند و اکنون نیز جدیدترین قربانی ویروس COVID 19 یکی از عناوین زمان عرضه‌ی کنسول PlayStation 5 یعنی عنوان Kena: Bridge of Spirits می‌باشد...

استودیوی سازنده‌ی عنوان Kena: Bridge of Spirits یعنی استودیوی The Ember Lab ساعاتی پیش با انتشار بیانیه‌ای در صفحه‌شان در درون شبکه مجازی توییتر از پیشروی آهسته‌ی روند تولید و تکمیل شدن عنوان Kena: Bridge of Spirits به علت کار کردن اعضا و کارمندان استودیو از درون خانه‌هایشان منتشر کرده و خبر از تاخیر خوردن عنوان Kena: Bridge of Spirits تا سال 3 ماهه‌ی اول سال 2021 را داده است؛ شما در پایین میتوانید بیانیه‌ی کامل منتشر شده از سوی استودیوی سازنده‌ی عنوان Kena: Bridge of Spirits یعنی استودیوی The Ember Lab مبنی بر تاخیر خوردن عنوان Kena: Bridge of Spirits تا سال 3 ماهه‌ی اول سال 2021 را مشاهده کنید:

"تیم استودیوی The Ember Lab از بابت پشتیبانی‌ها و بازخوردهای مثبت شما به عنوان Kena: Bridge of Spirits متشکر است، حرف‌های خوبِ شما و هیجان زده بودن شما برای عنوان Kena: Bridge of Spirits به اعضای تیم استودیوی The Ember Lab انگیزه دهنده بوده است؛ این سال (سال 2020) چالش‌های زیادی را با خود به ارمغان آورده است و کار کردن اعضای تیم استودیوی The Ember Lab از درون خانه‌هایشان باعث کند شدن روند ساختن و توسعه دادن عنوان Kena: Bridge of Spirits بیشتر از آن چیزی که به آن امیدوار بودیم شده است، به همین علت ما مجبور شدیم تا تصمیمی سخت و مشکل مبنی بر تاخیر زدن تاریخ عرضه و انتشار عنوان Kena: Bridge of Spirits تا 3 ماهه‌ی اول سال 2021 بگیریم؛ ما این تصمیم را به سادگی نگرفته‌ایم اما احساس می‌کنیم که تاخیر زدن تاریخ عرضه و انتشار عنوان Kena: Bridge of Spirits به صلاح بازی و همچنین به صلاح سلامتی اعضای تیم استودیوی The Ember Lab است. ما از این مدت زمان اضافه استفاده می‌کنیم تا عنوان Kena: Bridge of Spirits را به خوبی و به اندازه‌ای که لیاقتش را دارد پولیش کنیم و تجربه‌ای را به شما تحویل بدهیم که با چشم انداز ما و انتظارات شما از عنوان Kena: Bridge of Spirits برابر باشد. ما مشتاق هستیم تا اطلاعات بیشتری را در ماه‌های آینده از عنوان Kena: Bridge of Spirits با شما به اشتراک بگذاریم و در اوایل ماه‌های سال آینده (سال 2021) تجربه‌ای شگفت انگیز را به شما تحویل دهیم."

عنوان Kena: Bridge of Spirits که اولین بار در درون رویداد ماه ژوئن کنسول بازی نسل 9امی شرکت Sony یعنی کنسول PlayStation 5 معرفی و به نمایش گذاشته شد در ابتدا قرار بود تا در بازه‌ی زمانی انتشار کنسول PlayStation 5 یعنی در اواخر سال 2020 به عنوان یکی از عناوین زمان عرضه‌ی کنسول PlayStation 5 منتشر و عرضه شود اما اکنون و پس از این تاخیر اخیر تاریخ عرضه و انتشار عنوان Kena: Bridge of Spirits در صورت تاخیر نخوردن مجدد به 3 ماهه‌ی اول سال 2021 تغییر داده شده است.

عنوان Kena: Bridge of Spirits در تاریخی نامشخص در بازه‌ی زمانی 3 ماهه‌ی اول سال 2021 برای کنسول PlayStation 4، کنسول PlayStation 5 و همچنین پلتفرم PC و در آینده نیز برای کنسول Xbox One، کنسول Xbox Series X و کنسول Xbox Series S منتشر و عرضه خواهد شد.

نظر شما در رابطه با تاخیر خوردن عنوان Kena: Bridge of Spirits چیست؟ آیا شما منتظر عرضه و انتشار عنوان Kena: Bridge of Spirits بودید تا آن را تجربه کنید؟ نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید...

منبع متن: pardisgame