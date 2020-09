شکی نیست که مایکروسافت با ویژگی جدید Smart Delivery (که با استفاده از آن به صورت رایگان بازی نسل هشت با بهبودهای مختلف به نسل نُه ارتقاء می‌یابد) روند انتقال بین نسلی در کنسول‌ها را تحت تأثیر قرار داده است. در ابتدا، Sony نظر خاصی درمورد فراهم کردن آپدیت‌های رایگان نداشت، جز اینکه اعلام کند «با انعطاف کامل از برنامه‌های به روز رسانی ناشرین برای هر عنوان حمایت کند».

به گزارش پردیس گیم و به نقل از wccftech، پس از این ماجرا و واکنش اولیه‌ی Sony، داشتن ویژگی Smart Delivery به سرعت سر زبان‌ها افتاد و عناوین بسیاری از جمله Marvel’s Avengers ،Dirt 5 و Cyberpunk 2077 قول دادند ارتقای رایگان از Xbox-One به Xbox-Series و از PS4 به PS5 داشته باشند. و حالا نشانه‌ی دیگری داریم که سونی با این ویژگی کنار آمده... تعدادی از کارکنان وب‌سایت Video Games Chronicle متوجه شده‌اند یک سری از بازی‌های PS4، از جمله Immortals Fenyx Rising یک برچسب به خصوص برای مشخض کردن پشتیبانی از این آپشن بر روی خود دارند.

البته سونی از نام Smart Delivery استفاده نکرده ولی همین حقیقت که تلاش می‌کنند پشتیبانی از ارتقا به نسل بعدی را تبلیغ کنند قدم قابل توجه‌ای محسوب می‌شود. باید صبر کرد و دید این برچسب تا کجاها پیش می‌رود، آیا می‌توانیم انتظار داشته باشیم بازی‌هایی مثل NBA 2K21 و Control که تنها در صورت تهیه کردن نسخه‌ی special این ویژگی را پشتیبانی کنند حامل این لیبل باشند؟

جالب است ببینیم که در نهایت Sony ویژگی Smart-Delivery را برای یک سری از بازی‌های انحصاری خودش اعمال می‌کند یا خیر... بسیار محتمل به نظر می‌آید که The Last of Us Part II ،God of War و Ghost of Tsushima را در نهایت روی PS5 هم ببینیم، البته سونی هنوز در اینباره بیانه‌ی رسمی منتشر نکرده. امیدوار هستیم اینکه شرکت شروع به تبلیغات برای ارتقای رایگان عناوین third-party روی PS5 کرده قصد نداشته باشد برای دید Kratos یا Ellie در نسل بعدی هزینه‌ی اضافی دریافت کند.

نظر شما درمورد ارتقای رایگان بازی‌ها به نسل بعد چیست؟ دوست دارید از این ویژگی استفاده کنید یا چشم به راه عناوین اصلی PS5 و Xbox Series X/S می‌مانید؟

