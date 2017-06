درود بر همراهان همیشگی گیمفا. روز های گرم تابستانی تان به خیر و طاعات و عباداتتان مورد قبول درگاه حق. بار دیگر و در آغاز یکی دیگر از ماه های سال ۱۳۹۶ با مقاله‌ی معرفی بازی های ماه به خدمت شما عزیزان رسیده ایم. با به اتمام رسیدن شور و شوق مراسم E3 و ثبات […]

درود بر همراهان همیشگی گیمفا. روز های گرم تابستانی تان به خیر و طاعات و عباداتتان مورد قبول درگاه حق. بار دیگر و در آغاز یکی دیگر از ماه های سال ۱۳۹۶ با مقاله‌ی معرفی بازی های ماه به خدمت شما عزیزان رسیده ایم. با به اتمام رسیدن شور و شوق مراسم E3 و ثبات گیری مجدد وضعیت صنعت گیم و بازی های مختلف، آماده ایم تا با آغوش باز به استقبال نیمه ی دوم (در واقع دوران پسا E3!) سال ۲۰۱۷ و عناوین بزرگ و با ارزش موجود در آن برویم. اگر خاطرتان باشد در مطلب ماه گذشته توصیه ی کوچکی به شما کردیم و آن این بود که تعدادی از عناوین مورد انتظارتان را برای این یکی دو ماه کنار بگذارید که قرار است قحطی تابستانی از راه برسد. متاسفانه در این یکی دو ماه عناوین مهم و تاثیر گذار چندان زیادی به بازار عرضه نمی شوند و صرفا می توانیم به پس لرزه هایی که از طوفان سهمگین ماه های پیش به جای مانده اند استفاده کنیم. پس چه بهتر که در این مواقع برویم به سراغ بازی هایی که از دستمان در رفته و یا جا افتاده اند. شاید هم ترجیح بدهید سری به عناوین قدیمی بزنید. چه بهتر! گیمفا نیز در دوران تابستان سعی دارد تا در بخش روزی روگاری بهترین عناوین قدیمی برای بازی کردن در این تابستان داغ را برایتان پوشش دهد. همراه ما باشید تا نگاهی داشته باشیم به مهمترین عناوینی که قرار است در تیر ماه ۹۶ وارد بازار ویدئوگیم شوند.

دوم تیر – بیست و سوم ژوئن

Get Even

PC – PS4 – XOne

مقرر بود که این اثر حدودا یک ماه پیش به بازار های جهانی راه یابد. اما سازندگان آن به احترام قربانیان حادثه ی منچستر و حملات تروریستی انتشار بازی را یک ماه تاخیر زدند. هم اکنون امیدواریم دیگر اتفاق یا حادثه ای پیش نیاید تا بالاخره موفق شویم اثر جدید این ناشر ژآپنی را بازی کنیم!

شخصت اصلی در این بازی فردی است با نام عجیب Black که ناگهان بیدار شده و خود را در تیمارستانی عجیب و غریب و هولناک می یابد. او که هیچ از گذشته خود به یاد ندارد حتی نمی داند اینجا کجاست و چگونه سر از این مکان در آورده. او با راهنمایی صدایی عجیب و غریب که خود را Red معرفی می کند می تواند اطلاعاتی هر چند اندک از این مکان بدست آورد و تا حدی متوجه شود چه اتفاقاتی در جریان است. او سپس با کمک Red نیز با بدست اوردن این دستگاه کاری نمی کند جز تلاش برای بازگرداندن حافظه اش. او چیزی را بیاد نمی آورد مگر دختری را دستگاهی را پیدا می کند که می توان با کمک آن به خاطرات گذشته بازگشت. این دستگاه که Pandora نام دارد به اشخاص این امکن را می دهد که خاطرات از دست رفته شان را در لحظه بیاد آورند و به نوعی در زمان حال آن ها را مجددا به شکلی واقعی “تجربه” کنند. Black که به تختی بسته شده و بمبی را روی سنه اش حمل می کند و عاجزانه تقاضای کمک دارد. حال او باید تلاش کند درون این تیمارستان تاریک و پر خطر به راز این دخترک و خاطرات گذشته اش پی ببرد. Get Even از جالب توجه ترین شوتر های امسال است و داستان آن بر اساس المان های روانشناختی نوشته شده. بازی داستان و مراحل جالبی دارد و گویا در سر تاسر آن باید با دیوانگان و افراد عجیب و غریب سر و کله بزنید. گرافیک تاریک و تم عالی نیز از دیگر ویژگی های Get Even هستند. سعی کنید حتما این اثر را تجربه کنید.

ششم تیر- بیست و هفتم ژوئن

Valkyria Revolution

PS4 – PSVita – XOne

اگر اهل بازی های نقش افرینی ژاپنی باشید احتمالا با عنوان Valkyria Cronicles آشنایی دارید و یا آن را بازی کرده و یا آوازه اش به گوشتان رسیده است. بازی نقش آفرینی ژاپنی ای که توانست با عملکرد بسیار خوبش به یکی از بزرگان این سبک و یکی از محبوب ترین نقش آفرینی های ژاپنی نزد طرفداران غربی تبدیل شود. هم اکنون ادامه ی این بازی با نام Valkyria Revolution در راه بازار است تا بار دیگر بازیبازان را به دنیایی فانتزی و نو از جنگ جهانی دوم ببرد. این نسخه از بازی ویژگی های جدیدی را به سری خواهد افزود. دنیای جدید، داستان و شخصیت های جدید و البته گیم پلی و مکانیک های نو و بدیع همگی در راه اند تا مجددا تجربه ای زیبا خلق کنند. طرفداران نقش آفرینی های ژاپنی می توانند در اوایل تیر ماه منتظر تجربه ی این اثر زیبا باشند.

The Golf Club 2

PC – PS4 – XOne

دومین شماره از سری The Golf Club آمده تا طرفداران ورزش گلف را هیجان زده کند. بر طبق ادعای سازندگان بازی اثر جدید آن ها پویا ترین و دینامیک ترین بازی ویدئویی است که تابحال بر محوریت ورزش گلف ساخته شده. شما می توانید به صورت آنلاین با دوستانتان ارتباط برقرار کنید و در کنار آن ها در تورنومنت های مخصوص شرکت کرده و پول و امتیاز دریافت کنید. با دریافت پول و امتیازات بیشتر و شرکت در مسابقات و چالش ها رنک جهانی شما بالاتر می رود و جالب است بدانید The Golf Club 2 در میان بازی های گلف محور بزرگترین جامعه ی بازی بازان آنلاین را دارد. بازی همچنین در بخش تک نفره دارای Career Mode نیز هست که در آن با ارائه ی یک گیم پلی پویا و مکانیک های جدید، ده ها ساعت بازی لذت بخش فراهم شده. تیم سازنده نهایت تلاش خود را کرده تا بهترین و رویایی ترین تجربه را از بازی گلف به ارمغان بیاورد. باید دید آن ها موفق می شوند طرفداران این ورزش را راضی کنند یا خیر.

نهم تیر- سی ام ژوئن

The Legend of Zelda: Breath of the Wild DLC Pack 1 – Master Trials

Nintendo Switch

زبان از وصف زیبایی های اثر جدید نینتندو قاصر است. اثری که محکم ترین دلیلی است که یک گیمر باید نینتندو سویچ را تهیه کند. Breath of the Wild نه تنها یکی از بهترین و قدرتمند ترین لانچ تایتل های تاریخ ویدئو گیم بود، بلکه توانست در نمرات و امتیازات نیز آنچنان بدرخشد که به عقیده بسیاری از منتقدان “بهترین بازی تاریخ” نیز نام گرفت. این عنوان هم اکنون نخستین بسته ی الحاقی خود را دریافت می کند. این بسته محتوای داستانی جدیدی ندارد اما مواردی را به بازی اضافه می کند که وجودشان در گیم پلی بسیار هیجان انگیز بنظر می رسد و برای طرفداران دو آتشه ی آن خبر بسیار خوبی است. این بسته حالت Trial of the Sword را اضاه می کند که با موج های مختلف از دشمنان مجموعه ای از چالش های مختلف را پیش روی بازیباز قرار می دهد. همچنین با اضافه شدن Hero’s Path Mode بازیبازان می توانند دقیقا مسیر های رفت و آمد خود را طی دویست ساعت گذشته مشاهده کنند و تشخیص دهند که در طول مدت زمان بازی شان از چه اماکنی بیشتر گذر کرده و از کدام موقعیت ها کمتر گذشته اند. این بسته همچنین درجه های سختی جدیدی را به بازی اضافه می کند تا چالش های موجو در آن برای طرفداران حرفه ای بیشتر شود. همچنین ده ها آیتم، سلاح، زره و… جدید به بازی افزوده می شود که هر یک خواص ویژه و شگفت انگیزی داشته و در گیم پلی بازی تاثیر گذار خواهند بود. این بسته در روز نهم تیر امسال با قیمت بیست دلار (۱۹٫۹۹$) در دسترس شما خواهد بود.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

PS4

بی شک Crash یکی از محبوب ترین قهرمانان پلی استیشن و از موفق ترین سری بازی هایی است که در رسیدن پلی استیشن به جایگاهی که اکنون دارد نقش بسیار مهمی داشته. در طی کنفرانس سونی در نمایشگاه E3 سال ۲۰۱۶ شان لیدن از این سورپرایز بزرگ رونمایی کرد. سونی قرار است تا بازی های فوق العاده محبوب این سری را برای کنسول پلی استیشن ۴ ریمستر کرده و مجددا عرضه کند. این عنوان در واقع سامل نسخه ی کاملا بازسازی شده ی سه عنوان محبوب و خاطره ساز از این سری است که کاملا با تکنولوژی های روز و استاندارد های جهانی سازگاری داشته و همچنین با کیفیت ۴K قابل بازی می باشند. این سه نسخه بازی های: Crash Bandicoot، Crash Bandicoot 2: Cortex Strike و Crash Bandicoot: Warped هستند که بدون شک خیلی از شما خوانندگان عزیز نیز با آن ها خاطره دارید. این سه گانه ی بازسازی شده تا چندی دیگر وارد بازار های پلی استیشن می شود و علاقه مندان می توانند مجددا قهرمان قدیمی خود را ملاقات کنند. شایعاتی نیز مبنی بر انتشار این عنوان بر روی کامپیوتر های خانگی منتشر شده است که البته هنوز واکنشی نسبت به آن ها داده نشده.

بیستم تیر- یازدهم جولای

Fable Fortune

PC – XOne

جدید ترین اثر از سری دوست داشتنی Fable، یک عنوان فرعی و کوچک در سبک استراتژی کارتی است که توسط استودیوی lionHead توسعه داده شده. این بازی به صورت رایگان (Free to Play) برای دارندگان کنسول اکس باکس وان و کامپیوتر های خانگی در دسترس قرار خواهد گرفت و وقایع آن در دنیای بازی های فیبل به وقوع خواهد پیوست. اگر با بازی های فیبل خاطره دارید باید این عنوان را نیز تجربه کنید.

Minecraft: Story Mode – Season 2 Episode 1: Hero in Residence

PC – PS4 – XOne – iOS – Android

ساختن یک اثر ماجرایی در دنیای بسیار بی ربطی همچون دنیای MineCraft از آن کار هایی بود که فقط و فقط تل تیل از پسش بر می آمد! حرکت آن ها بیشتر مرا یاد حرکت الکترونیک آرتز و ساختن دو بازی شوتر سوم شخص از سری Plants vs. Zombies می اندازد. در هر حال تل تیل موفق شد نخستین فصل از این بازی را بسازد که بر خلاف دیگر بازی هایش هشت اپیزود داشت. هم اکنون این کمپانی خبر از ساخت و انتشار دومین فصل از این بازی را می دهد. پس از این که جسی و دوستانش توانستند بر چالش هایی که در عنوان قبلی پیش رویشان قرار گرفت غلبه کنند و به قهرمانانی مشهور تبدیل شوند سرزمین مجددا آرامش را تجربه کرد. همه چیز به خوبی و خوشی پیش می رفت تا این که روز به طور ناگهانی دست جسی درون یک دستبند عجیب و غریب ماقبل تاریخی گیر می کند و او مجبور می شود با همراهی دوستان وفادارش و دیگر شخصیت های آشنا، راهی سفری پر ماجرا و خطرناک شود که در آن انتخاب های سخت و موقعیت های چالش بر انگیزی انتظارش را می کشند.

Final Fantasy XII: The Zodiac Age

PS4

The Zodiac Age نام نسخه ای ریمستر شده از عنوان Final Fantasy XII International Zodiac Job System است که در این ماه راهی بازار های کنسول پلی استیشن ۴ می شود. در این نسخه از بازی گرافیک و مدل ها کاملا به روز رسانی شده اند و رزولوشن کات سین ها به کیفیت های استاندارد امروزی ارتقا پیدا کرده. افکت های صوتی و موسیقی نیز اکنون با کیفیت بالاتر صبط شده اند تا با استاندارد های روز هماهنگ باشند. شکی نیست که این نسخه بهترین تجربه را از این عنوان نقش آفرینی ژاپنی ارائه خواهد داد.

بیست و یکم تیر- دوازدهم جولای

The End is Nigh

PC

احتمالا تعداد بسیار زیادی از شما مخاطبین عزیز با بازی Super Meat Boy آشنایی دارید. عنوانی که به لطف خلاقیت های به کار رفته در آن توانست به سرعت در میان بازیبازان محبوب شده و به عنوان یکی از بهترین عناوین مستقل سال های اخیر شناخته می شود. هم اکنون تازه ترین دستپخت سازندگان آن عنوان با نام جالب The End is Nigh نیز آماده شده تا راهی بازار های کامپیوتر های خانگی شود. در این عنوان نیز همانند اثر قبلی قرار است زیاد بمیرید. البته این برایتان مشکلی ایجاد نمی کند. چرا که در بازی شما از پیش مرده اید!

سی ام تیر- بیست و یکم جولای

Splatoon 2



Nintendo Switch

در سال ۲۰۱۵ میان شوتر های بزرگ دنیای گیم، رقابت بزرگی بود. عناوین مختلفی از بزرگترین و با سابقه ترین شوتر ساز های صنعت راهی بازار شده بود و بحث بر سر این که کدام یک از آن ها به عنوان برترین شوتر سال شناخته می شود در محافل گیمری بسیار بالا گرفته بود. از قضی آن سال نینتندو نیز در میان لیست ارائه شده ی TGA یک نامزد داشت. عنوانی به نام Splatoon که به خاطر انتظار انحصاری اش برای کنسول نینتندو WiiU شاید کمتر کسی به آن توجه می کرد. اما با برگذاری نمایشگاه در کمال ناباوری شاهد بودیم این عنوان نام های بزرگی مانند Call of Duty، Star Wars و Halo را کنار زد و توانست به عنوان بهترین شوتر سال شناخته شود.

با موفقیت های بی نظیر این بازی، نینتندو بی شک به دنبال ساخت دنباله ای برای آن رفت و هم اکنون چه مقصدی بهتر از کنسول جدید و محبوب نینتندو سویچ می تواند این عنوان را میزبانی کند؟

دومین قسمت از Splatoon همچنان کارش را با نبرد های ۴ در مقابل ۴ ادامه می دهد. نقشه های جدید، اسلحه های جدید و محتویات اضافه شده به بازی نوید عنوانی خوش ساخت تر و بسیار بزرگ تر را می دهند. انحصاری بودن بازی برای نینتندو سویچ باعث شده تا سازندگان بتوانند به نحو احسن از قابلیت های جدید و بسیار جالب این کنسول استفاده کنند. از آنجا که کنسول ژاپنی هم یک کنسول خانگی و هم یک کنسول دستی است، بازیبازان می توانند هر جا و هر زمان کنسول هایشان را به دنبال خود برده و Splatoon را بازی کنند. یکی دیگر از ویژگی های جالب آن است که می توانید با استفاده از قابلیت های حرکتی سویچ، رنگ پاش های خود را کنترل کنید و شلیک هایتان را جهت دهید. بازی هم به صورت آنلاین چند نفره قابل انجام است و هم به صورت محلی. همچنین قابلیت صحبت با هم تیمی ها و دوستانتا نیز از طریق امکانات فراهم شده برای نینتندو سویچ مهیا شده. Splatoon 2 اواخر تیر ماه به بازار جهانی عرضه خواهد شد تا طعم یک بازی چند نفره ی واقعی را به علاقه مندان این سبک بچشاند.

منبع متن: gamefa