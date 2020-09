یوبی‌سافت از یک نقش‌آفرینی محیط باز دیگر به نام Immortals: Fenyx Rising برای تمام پلتفرم‌ها، چه نسل فعلی و چه نسل بعد، رونمایی کرده است. این نقش‌آفرینی محیط باز، ضمن اینکه تلاش بسیاری کرده تا شبیه به قسمت اخیر زلدا باشد، وجه شباهت‌های بسیاری هم به دیگر بازی‌های یوبی‌سافت دارد.

بازی Immortals: Fenyx Rising در واقع یکی دو سال پیش با نام Gods and Monsters از سوی یوبی‌سافت معرفی شده بود. با این حال، در پی بازخورد منفی تعدادی از بازی‌های یوبی‌سافت، God ands Monsters هم از بازی‌های متعدد این شرکت بود که در راستای بهبود کیفیت، عرضه‌اش به عقب افتاد. آنچه امروز از Immortals: Fenyx Rising می‌بینیم هم متفاوت از نمایش اولیه‌ی آن است.

بازی Immortals: Fenyx Rising در روز ۱۳ آذر روی تمام پلتفرم‌ها عرضه خواهد شد.

چه از نظر روند و چه از دیدگاه طراحی بصری، واضح است که یوبی‌سافت در ساخت Immortals: Fenyx Rising به قسمت اخیر مجموعه بازی‌های زلدا یعنی «نفس وحش» (Breath of the Wild) الهام گرفته است. یک دنیای بازی دقیقا به همان سبک، که می‌توانید به تمام نقاط آن سفر کنید، آن هم با پرواز کردن یا بالا رفتن از هر مانعی، کاملا یادآور زلدا است. از طرفی، بازی هم‌چنین برج‌هایی دارد که کاملا شبیه به معابد زلدا می‌مانند و در آن، به حل معما مشغول می‌شوید.

با تمام این اوصاف، Immortals: Fenyx Rising عناصر معمول بازی‌های یوبی‌سافت را هم کاملا در خود جای داده است. یک دنیای بزرگ مقابل شماست که برخلاف زلدا، بر مبنای اکتشاف طراحی نشده، بلکه پر شده است از بی‌نهایت آیتم‌های جمع‌کردنی و کمپ‌هایی که باید فتح شوند. کافی است نقشه‌ی بازی را باز کنید تا صدها نشانه‌ی مختلف روی آن آزارتان دهند. مثل تمام بازی‌های یوبی سافت هم نقشه‌ی بازی، از چند ناحیه‌ی مختلف تشکیل شده که هر ناحیه توسط یک آدم‌بد کنترل می‌شود. شما هم به ترتیب آن‌ها را نابود می‌کنید تا به ضد قهرمان اصلی برسید و همه چیز به پایان برسد.

البته که این روند به خودی خود بد نیست، اما پس از مواجهه با این ساختار معمول در ده‌ها بازی، دیگر چنگی به دل نمی‌زند و تکراری و خسته‌کننده به نظر می‌رسد.

خوشبختانه از نظر بصری، Immortals: Fenyx Rising بسیار جذاب طراحی شده و سبک و سیاق هنری خاص خود را دارد. هم‌چنین این طور که به نظر می‌رسد، بازی تمرکز زیادی روی قصه‌گویی دارد از طریق شخصیت‌ها و میان‌پرده‌های مختلف دارد و این نکته، می‌تواند آن را از زلدا کاملا وابسته به قصه‌گویی محیطی است، جدا کند. مشخصا سازندگان Immortals: Fenyx Rising گفته‌اند که این بازی قصه‌ی عمیق و درگیر کننده‌ای خواهد داشت که به سبکی فانتزی و شاید برخی اوقات کمدی، تعریف می‌شود.

پیشنهاد می‌کنیم در ادامه خودتان تریلر رونمایی بازی و گیم‌پلی آن را ببینید.

بازی Immortals: Fenyx Rising در روز سوم دسامبر روی پلتفرم‌های ایکس‌باکس وان، ایکس‌باکس سری، پلی‌استیشن ۴، پلی‌استیشن ۵، نینتندو سوییچ و کامپیوتر عرضه خواهد شد.

