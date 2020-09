در رویدادی که آخر هفته از سوی یوبی‌سافت برگزار شد، شاهد رونمایی از نسخه‌های نسل بعد بازی Rainbow Six Siege بودیم. طبق خبری که یوبی‌سافت منتشر کرده، این بازی در سال جاری میلادی روی پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری منتشر خواهد شد.

نسخه‌ی نسل بعد رینبو سیکس، از نظر قیمت تفاوتی با نسخه‌ی فعلی ندارد. دارندگان نسخه‌های پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان این بازی هم‌چنین نسخه‌ی نسل بعد را به صورت رایگان دریافت خواهند کرد. حساب‌های کاربری افراد روی کنسول‌های فعلی هم‌چنین به نسخه‌ی نسل بعد منتقل می‌شود و بازی‌کننده‌ها محتوایی که دریافت کرده یا خریداری کرده‌اند را از دست نخواهند داد. مطمئنا نیازی به اشاره به این موضوع نیست که از نسخه‌ی پلی‌استیشن ۴ فقط به نسخه‌ی پلی‌استیشن ۵ می‌توان کوچ کرد و به همین منوال هم برای ایکس‌باکس.

یوبی‌سافت اضافه کرده است که Rainbow Six Siege روی کنسول‌های نسل بعد، با وضوح تصویر ۴K و سرعت ۱۲۰ فریم در ثانیه اجرا خواهد شد.

رینبو سیکس حتی روی ضعیف‌ترین سیستم‌ها هم به بهترین شکل ممکن اجرا می‌شود و پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری ایکس به راحتی می‌توانند نه بازی را با سرعت ۱۲۰ فریم، بلکه حتی با کیفیتی بالاتر از نسخه‌ی نسل فعلی اجرا کنند. نمی‌دانیم آیا یوبی‌سافت کیفیت گرافیکی بازی را هم روی دو کنسول قدرتمند سونی و مایکروسافت، بالاتر خواهد برد یا فقط به اجرای بازی با سرعت ۱۲۰ فریم اکتفا خواهد کرد.

در کنار اعلام این خبر، یوبی‌سافت هم‌چنین گفت که فصل جدید رینبو سیکس یعنی Operation Shadow Legacy رسما آغاز شده است. در فصل جدید رینبو سیکس، «سم فیشر» به عنوان یک اپراتور جدید به بازی اضافه شده است. یکی دو سلاح جدید، بازگشت یکی از نقشه‌های قدیمی با ظاهری تازه و تغییر کامل دوربین سلاح‌ها هم بخشی از فصل جدید رینبو سیکس است.

کنسول‌های نسل بعد سونی و مایکروسافت یعنی پلی‌استیشن ۵ و دو کنسول ایکس‌باکس سری، آبان ماه امسال وارد بازار خواهند شد.

