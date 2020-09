تیم استودیوی «کرایتک» (Crytek) همیشه به رساندن توانایی سخت‌افزارها با استفاده از تکنیک‌های فنی باکیفیت معروف بوده‌اند. این تیم آلمانی در حرکتی باورنکردنی موفق شده برای اولین بار فناوری رهگیری پرتو (Ray Tracing) را در نسخه‌ی بازسازی شده‌ی بازی کرایسیس ۱ به کنسول‌های نسل هشتم بیاورد.

فناوری رهگیری پرتو یک روش با کیفیت در تولید تصاویر دیجیتالی است که برای پردازش صحنه از پرتوهای نور استفاده می‌کند. به دلیل پیچیدگی محاسبات این روش، معمولا از آن در ساخت تصاویر سه‌بعدی برای انیمیشن‌ها و جلوه‌های ویژه‌ی فیلم‌ها استفاده می‌شود که نیاز به خروجی گرفتن سریع ندارند.

به لطف شرکت انویدیا چند سالی است فناوری رهگیری پرتو وارد حوضه‌ی گرافیک بازی‌ها شده و از آن می‌توان به طور در لحظه (Real-time) استفاده کرد. معمولا در بازی‌ها از فناوری رهگیری پرتو به عنوان یک تکنیک جانبی برای خلق بازتاب‌های باکیفیت‌تر، نورپردازی سراسری و سایه‌های دقیق‌تر استفاده می‌شود.

بازی کرایسیس از نظر گرافیک فنی یک شاهکار محسوب می‌شود و بعد از ۱۳ سال هنوز هم یکی از چشم‌نواز ترین آثاری است که می‌توانید در دنیای بازی‌های ویدیویی پیدا کنید. در ساخت این بازی از ده‌ها تکنیک گرافیکی استفاده شده بود که برخی از آن‌ها برای اولین بار در بازی‌های ویدیویی دیده می‌شدند. پس از سال‌ها بازی کرایسیس بازسازی شده. این بازسازی مدتی قبل برای کنسول نینتندو سوییچ منتشر شد و حدود یک هفته بعد به کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان هم می‌آید.

تیم دیجیتال فاندری که از بهترین تیم‌های بررسی فنی گرافیک بازی‌های ویدیویی هستند اخیرا به استودیوی کرایتک و همکارشان «سِیبر اینتراکتیو» (Saber Interactive) رفته‌اند. گزارشی تهیه شده از این دیدار حاکی از وجود فناوری رهگیری پرتو در نسخه‌ی کنسولی بازی کرایسیس است.

نسخه‌ی سوئیچ بازسازی بازی کرایسیس که اخیرا عرضه شد، از یک تکنیک مخصوص برای خلق نورپردازی سراسری پویا استفاده می‌کند. نورپردازی سراسری نوعی نورپردازی است که در آن محیط‌هایی در معرض نور مستقیم نیستند و در سایه قرار دارند به دلیل جهش پرتو‌های نور از قسمت‌های روشن، مقداری روشن می‌شوند. این روش باعث خلق صحنه‌هایی بسیار واقع‌گرایانه می‌شود و محیط‌ها را مانند دنیای واقعی تحت تاثیر نور غیرمستقیم روشن می‌کند. در این تکنیک برای محاسبه، از پرتوهای نور استفاده می‌شود. توانایی تیم سازنده‌ی بازی در اضافه کردن رهگیری پرتو به یک کنسول قابل‌حمل همه را حیرت‌زده کرده.

طبق گزارش تیم دیجیتال فاندری نسخه‌ی پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان کرایسیس از تکنولوژی رهگیری پرتو برای بازتاب اجسام روی سطوح استفاده می‌کند. برخلاف روش‌های مرسوم بازتاب که محدودیت‌های زیادی دارند با این روش می‌توان بازتاب‌های بسیار باکیفیتی از را روی اجسامی مانند فلزات و شیشه را با توجه با جنس‌شان خلق کرد.

برعکس کارت گرافیک‌های انویدیا که با سخت‌افزار جداگانه‌ی اختصاصی‌شان رهگیری پرتو را به همراه بازدهی قابل قبول به کامپیوتر‌های شخصی می‌آورند، کنسول‌ها سخت افزار جداگانه‌ای ندارند. فناوری رهگیری پرتو در کنسول‌ها به شکل نرم‌افزاری انجام می‌شود که بسیار کندتر از رهگیری پرتو با سخت‌افزار مخصوص این کار است. به دلیل حجم سرسام‌آور محاسبات، محدودیت‌هایی روی این دو کنسول اجرا شده.

اولین محدودیت عدم دسترسی به این تکنولوژی روی کنسول‌های پایه است. در کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ پرو و ایکس‌باکس وان ایکس می‌توان از بین سه حالت فول اچ‌دی با فریم محدود نشده، ۴K با فریم‌ریت پایین‌تر و فول اچ‌دی با رهگیری پرتو یکی را انتخاب کرد. دو حالت باکیفیت‌تر این بازی وضوح تصویر متغیر دارند که معمولا این وضوح روی کنسول سونی پایین‌تر است.

محدودیت بعدی استفاده از این تکنولوژی منحصرا برای اشیا غیر متحرک است. از محاسبه‌ی بازتاب هر جسمی که در بازی کوچیک‌ترین تغییر یا حرکتی دارد صرف نظر شده. سازنده‌های بازی برای این اشیای ثابت یک صحنه‌ی جداگانه خلق کرده‌اند. بازتابی که از این صحنه محاسبه شده با صحنه‌ی اصلی بازی که اجسام متحرک را هم شامل می‌شود، تلفیق شده و تصاویر بازی را خلق می‌کنند.

برای بعضی سطوح بازی مانند دریا، از رهگیری پرتو استفاده نمی‌شود و تکنیک متداول‌تر بازتاب (Screen Space Reflection) جای آن را گرفته. در حالت عادی، بازی‌ها برای خلق بازتاب تصویر، قسمتی از صفحه را که از قبل پردازش شده را روی سطح منعکس کننده به طور معکوس شده کپی می‌کنند. این روش با وجود سبک‌تر بودن، بازتاب‌های قابل‌قبولی ارایه می‌دهد. روش مرسوم بازتاب محدودیت‌های خودش را دارد. این تکنیک را فقط می‌توان برای سطوح صاف استفاده کرد و اشیایی که در میدان دید وجود ندارند در بازتاب محاسبه نمی‌شوند. در این بازی، محاسبه‌ی بازتاب دیگر سطوح با استفاده از رهگیری پرتو شکل می‌گیرد که می‌تواند اشیای خارج از دید را هم به بازتاب اضافه کند.

با وجود این ملاحظات، توسعه‌دهنده‌های بازسازی بازی کرایسیس مجبور به استفاده از محدودیت‌های بیش‌تری شده‌اند تا بتوان تجربه‌ای قابل بازی ارایه دهند. بازتاب‌های این بازی با وضوح تصویر پایین‌تری، برابر با یک چهارم وضوح بازی اصلی خلق می‌شوند. در نهایت برای کم‌تر شدن سنگینی بار رهگیری پرتو روی پردازنده‌ی کنسول، محاسبه‌ی این تکنیک شعاع محدودی دارد و اشیا فقط تا چند متری بازی‌کن، همراه با بازتاب‌های ناشی از رهگیری پرتو هستند.

با وجود حجم بالای محدودیت‌هایی که روی فناوری رهگیری پرتو ایجاد شده، هنوز هم کیفیت این تکنیک خیره کننده است و باعث خلق تصاویر بسیار زیبایی می‌شود. به لطف هوشمندی سازنده‌های بازی و ایجاد تغییرات مناسب در تکنولوژی رهگیری پرتو برای این بازی، غیرممکن ممکن شده و می‌توان رهگیری پرتو را همراه با نرخ فریم قابل قبولی کنسول‌ها شاهد باشیم. استودیوی کرایتک باز هم نشان داد می‌تواند با جادوی اعضای خود یک شاهکار فنی دیگر برای دنیای بازی‌های ویدیوی به ارمغان بیاورد.

بازسازی بازی کرایسیس هم‌اکنون برای کنسول نینتندو سویچ قابل‌دریافت است. این بازی روز ۱۸ سپتامبر (۲۸ شهریور) برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوترهای شخصی عرضه خواهد شد. نسخه‌ی کامپیوتری بازسازی کرایسیس از سخت‌افزار جداگانه‌ی رهگیری پرتو در کارت‌های انویدیا استفاده می‌کند. احتمال می‌دهیم این نسخه بدون محدودیت‌های نسخه‌ی کنسولی بازی بتواند از فناوری رهگیری پرتو به خوبی استفاده کند و گرافیک زیبای بازی کرایسیس را یک مرحله‌ی دیگر افزاریش دهد.

منبع متن: digikala