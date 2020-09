وب‌سایت «واقعا نفیس» (Truly Exquisite) نسخه‌ی جدیدی از پلی‌استیشن ۵ را برای فروش موجود کرده. این پلی‌استیشن ۵ اساسا فرقی با کنسول‌های دیگر ندارد و تنها فرق ریز آن، روکش طلایی بدنه و قیمت ده هزار دلاری آن است.

گروه Truly Exquisite از گروه‌های متخصص در عرصه‌ی تولید محصولات فوق لوکس هستند. منظورمان از فوق لوکس گوشی‌های طلایی و کفش‌های جواهرنشان است که فقط عده‌ی کمی از مرفهان دنیا توانایی خرید آن‌ها را دارند.

این گروه جدیدا یک نسخه‌ی مخصوص از پلی‌استیشن ۵ را لیست کرده که در سه سطح مختلف با استفاده از فلزات گران‌بها تزیین شده. پیش‌خرید پلی‌استیشن ۵ لوکس از سه روز پیش (۱۰ سپتامبر) در سایت این گروه شروع شده. این نسخه‌های ویژه برای پلی‌استیشن ۵ دیسک‌خور، پلی‌استیشن ۵ دیجیتالی، کنترلر دوال‌سنس و هدست ۳D Pulse در سه طرح (به ترتیب قیمت) طلای ۲۴ عیار، طلای رزگون ۱۸ عیار و پلاتینیوم موجود هستند.

از هر مدل از این کنسول‌ها تنها ۲۵۰ عدد تولید می‌شود. هر خرید که بیش‌تر از ده هزار دلار خرج بر می‌دارد برای مجموعه‌ی یک کنسول،‌ دو کنترل و یک هدست است. حتی بسته‌بندی این مجموعه‌ها هم در جعبه‌های چوبی با ارزش هستند و ارسال رایگان آن‌ها به سراسر دنیا بیمه دارد. می‌توان کنترلر یا هدست لوکس را هم به طور جداگانه خریداری کرد.

از طرفی زیبایی این کنسول‌ها را دوست داریم و از طرف دیگر، از خودمان می‌پرسیم چرا کسی باید راحتی کنترل‌های اصلی پلی‌استیشن ۵ که برای راحتی دست سطح آن‌ها بافت دارد را ول کند و سراغ کنترلر‌های فلزی و صیقلی برود که خیلی راحت از دست لیز می‌خورد. ناگهان یادمان می‌افتد مشکلات بزرگ‌تری داریم و در شرایط حاضر داشتن نسخه‌ی عادی کنسول‌ها هم برایمان آرزو شده. حتی نمی‌توانیم بیرون برویم و تمام خوشی‌مان از دنیا شده بازی‌های ویدیویی که در این جهان خاکستری مقداری رنگ و زیبایی به زندگی ما اضافه می‌کنند.

