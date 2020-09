تریلر نمایش داده شده از بازی Prince of Persia: The Sands of Time Remake مربوط به ویرایش قدیمی بازی است

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از سایت Gamingbolt، پس از سال‌ها غیبت، نسخه جدیدی از سری Prince of Persia نسخه‌ بازسازی شده‌ای از بازی به نام Prince of Persia: The Sands of Time معرفی شد که قرار است در ابتدای سال آینده منتشر شود. استقبال از بازی تا حدی متفاوت بود، خصوصاً در مورد ویژگی‌های تصویری بازی تصورات زیادی در مورد بودجه و زمان توسعه وجود داشت، بسیاری فکر می‌کردند که این بازی تلاش کم بودجه‌ای برای بازسازی عنوان افسانه‌ای است. از آن زمان توسعه دهنده این موضوع را انکار کرده و می‌گوید بیشتر از این است و آن‌ها امیدوارند یک سبک بصری منحصر به فرد ایجاد کنند. اکنون به نظر می‌رسد که مشخص شد این بازی ساخته شده براساس یک نسخه قدیمی‌تر بازی بوده است و ما از صفحه جدیدتر و با کیفیت‌تری به بازی نگاه خواهیم کرد.

Gadgets 360 با توسعه دهندگان عنوان مصاحبه‌ای انجام داد و در حالی که به صراحت عنوان نشده بود که این اثر از نسخه قدیمی‌تر است، مدیر بازی Pierre-Sylvain Gires گفت که آن‌ها تا سال 2021 کار کردن بر روی بازی را ادامه می‌دهند. همچنین از صفحه کاملاً واضحی متفاوت تصویر جدیدی به این سایت داده شد. شما می‌توانید آن را در انتهای این مطلب همان عکس از پیش نمایش تریلر مشاهده کنید و آن‌ها را مقایسه کنید.

بازی Prince of Persia: The Sands of Time Remake برای پلی استیشن 4، ایکس باکس وان و رایانه‌های شخصی در تاریخ پنجشنبه، ۲ بهمن و نسخه سوییچ که احتمالاً بعداً عرضه می‌شود، منتشر خواهد شد.

برای مشاهده تریلر منتشر شده و همچنین سایر اطلاعات در مورد بازی به این خبر ( گزارش: نسخه بازسازی شده‌ی PRINCE OF PERSIA: SANDS OF TIME رسماً معرفی شد ) در پردیس‌گیم مراجعه کنید.

منبع متن: pardisgame