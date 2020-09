با سری مقالات اشتباهات پررنگ و تأثیر‌گذار در گیمینگ

مایکروسافت در نسل هفتم به معنای واقعی گل کاشت و با عرضه‌ی زود هنگام Xbox 360 نه تنها گوی رقابت را از ps3 ربود بلکه با تعداد واحد بیشتر فروخته شده (در انتهای نسل) با توجه به سابقه‌ی عالی ps2 کار بزرگی انجام داد. عناوین انحصاری بزرگ و توان بیشتر گرافیکی نسبت به ps3 و اجرای Hd عناوین بزرگ جایی بود که Xbox 360 را به کنسولی محبوب برای گیمر‌ها تبدیل کرد. اما با شروع نسل هشتم این شرکت نه تنها دنباله‌روی موفقیت خود را نگرفت بلکه با نمایش‌های ضعیف حتی در انتهای نسل و همین اواخر، و مشتری مداری اشتباه، خود را از رقابت با ps4 کنار کشید. در این مقاله به اشتباهات بزرگ این شرکت در نسل هشتم خواهیم پرداخت.

1_کینکت

این دستگاه جزو برترین اختراعات سال 2010 به ثبت رسید و سپس برای xbox 360 و بعد از آن به صورت باندل برای Xbox one به فروش می‌رسید. کینکت دستگاهی بود که با توجه به سنسورها‌ و دوربین‌های موجود میتوانست با تاخیر خیلی کم حرکات گیمر را تثبیت بکند و در گیم‌‌پلی پیاده‌سازی کند. این دستگاه به واقع میتوان گفت یکی از بهترین دستگاه‌های جانبی برای کنسول‌ بازی به شمار می‌رفت اما وقتی با دستگاه نسبتا ضعیف Xbox one (در نسل هشت) ترکیب شد؛ قیمت زیاد این باندل باعث شد آنچنان رقبتی برای خرید این کنسول توسط گیمر‌ها ایجاد نشود. اشتباه نکنید کینکت به تنهایی عالی بود و شاید آینده‌ی گیمینگ نیاز به چنین چیزی داشته باشد! فقط تصور کنید اثری مانند Last of us part ll را با دستگاهی مانند کینکت بتوان بازی کرد! و یا VR که این روزها کم کم محبوب شده است. بله این لوازم جانبی می‌توانند حس متفاوت و خوبی رقم بزنند ولی مشکل آنجا بود که جامعه‌ی گیمر‌ها و بازار گیمینگ هنوز به کنترلر‌های بازی رقبت نشان می‌دهند و فعلا صنعت گیم پذیرای دستگاهی مانند کینکت نیست. این مساله تا جایی برای مایکروسافت گران تموم شد که دیگر هیچ وقت کنسول خود را با کینکت یا لوازم جانبی این چنینی عرضه نکند. به طور کل می‌توان گفت یکی از اشتباهات مایکروسافت تاکید زیاد بر کینکت و نبود بازی خوب برای این دستگاه بود.

2_ضعیف شدن انحصاری‌های بزرگ

به جرات می‌توان اعلام کرد که یکی از دلایل شکست مایکروسافت و کنسولش در نسل کنونی و یکی از اشتباهات این شرکت اهمیت کمتر به انحصاری‌ها بود. این مساله باعث شد تا انحصاری‌هایی که در نسل هفتم متای بالای ۹۰ داشتند نزول کنند. برای مثال سه گانه‌ی Gears of war کارنامه‌ی بی نقصی در نسل هفتم رقم زد و یا سری Halo که به تنهایی دلیل و اثباتی برای خرید این کنسول می‌بود! این عناوین شاهکار در نسل هشتم آن طور که باید درخشش پیدا نکردند تا جایی که طرفداران این سری بازی‌ها دیگر رقبتی برای خرید کنسول Xbox نداشتند. و از طرفی سونی برای کنسول خود همچنان راه نسل هفتم را ادامه می‌داد! بله یکی از اشتباهات بزرگ مایکروسافت نادیده گرفتن fan base عناوین بزرگ انحصاری بود که در نسل هفتم به تنهایی دلیل خرید کنسول می‌بودند اما ضعیف شدن این عناوین با توجه به سابقه‌ی درخشانی که در نسل هفت داشتند باعث خشم طرفداران این عناوین شد زیرا آنها خواهان دنباله‌های عالی بودند.

3_قدرت یا ترافلاپ کمتر

اکس باکس وان معمولی در ابتدا با قدرت حدودا 1.4 ترافلاپ (و حتی ضعیف‌تر) پا به عرصه رقابت در نسل هشتم گذاشت جایی که سونی اینبار بر خلاف نسل هفتم کنسول نسل هشتم خود یعنی ps4 را قوی‌تر از رقیب عرضه کرد. شاید اختلاف ناچیز این دو دستگاه در ابتدا موضوع خاصی نبود اما رفته رفته با عرضه شدن بازی‌هایی با گرافیک بالاتر این ps4 بود که می‌درخشید. درخشش و فروش ps4 با نسخه ps4pro که واقعا عملکرد عالی و درخشانی داشت بیشتر شد تا جایی که تا به امروز این کنسول حدودا بیشتر از دو برابر خانواده Xbox one فروش داشته و این نشان از شروع عالی نسخه معمولی ps4 است. شاید بزرگترین اشتباه مایکروسافت عرضه کنسولی ضعیف‌تر در ابتدا بود زیرا که گیمر‌ها معمولا کنسولی قوی‌تر و با قیمت معقول‌تر را هدف خرید قرار خواهند داد و این دقیقا کاری بود که سونی در نسل هشتم انجام داد. شاید بپرسید اختلاف ناچیز پردازنده گرافیکی این دو کنسول در ابتدا ناچیز بوده است ولی رزولوشن بالاتر و فریم ریت بهتر در ps4 در این چند سال دلیل قاطعی برای این موضوع می‌باشد.

4_مشتری مداری اشتباه و ضعیف

در ابتدای معرفی Xbox one صحبت‌هایی مبنی بر اجباری بودن اینترنت برای استفاده از دستگاه به گوش می‌رسید. این برای کاربرانی که به بازی‌های داستانی و بیشتر آفلاین نظر داشتند به شدت درگیر‌کننده بود، درست است که بعدا چنین چیزی عملی نشد ولی جالب بود که مایکروسافت طی بیانیه‌ای سخت‌گیرانه و بسیار خود خواهانه گفت: هرکس نمی‌تواند با این مساله وفق پیدا کند کنسول Xbox 360 موجود است؛ می‌توانید آن را بخرید! اما انگار این شرکت فراموش کرده بود که انتخاب بهتری از کنسول نسل هفتمی آنها موجود است. ps4 میتوانست انتخاب بهتری برای گیمرا باشد و به جرات نیز این گونه شد. به غیر از این مسائل و تصمیمات اشتباه این شرکت، نادیده گرفتن بازار ژاپن و سازنده‌های ژاپنی نیز بسیار نادرست بود. فقط در نظر بگیرید اگر مایکروسافت با سازنده‌های ژاپنی همکاری می‌کرد تا شاید شاهد دیدن عناوین درخشانی مثل بلاد بورن یا demon souls در این کنسول می‌بودیم. همکاری کردن با سازنده‌های ژاپنی؛ کاری که احتمالا مایکروسافت می‌خواهد در نسل نهم تازه شروع کند! زیرا که عناوین ژاپنی با سبک خاص خود طرفداران بسیار زیادی نیز در سرتاسر دنیا دارند.

5_انحصاری‌های کمتر و حذف برخی از آنها

مایکروسافت در نسل هفتم برای کنسول اکس باکس 360 به معنای واقعی کلمه گل کاشت! عناوین انحصاری در این نسل به قدری عالی بودند که به راحتی تبدیل به رقیبی قدرتمند برای پلی‌استیشن 3 شدند و در این بین از لحاظ تعداد نیز در جایگاه خوب و متعادل و معقولی قرار داشتند یعنی هر ساله حدودا 3 انحصاری به واقع عالی برای این کنسول عرضه می‌شد که دلیل قاطعی برای خرید این کنسول به حساب شمرده می‌شد. اما در نسل هشتم نه تنها تعداد انحصاری‌های این کنسول کم شد بلکه عناوین مخاطب پسندی مانند Fable و یا Scalebound که می‌توانستند برگ برنده‌ای برای این کنسول باشند کنسل و لغو شدند! اهمیت کمتر به انحصاری‌ها در اواسط نسل هشتم بیشتر شد و تا اواخر نسل با نمایش ضعیف عناوینی مانند Halo ادامه پیدا کرد. و این در شرایطی بود که سونی مانند گذشته ارزش زیادی برای انحصاری‌های خود قائل بود و این موضوع یکی از اشتباهات مایکروسافت و یکی از دلایل شکست کنسولش بود.

6_عناوین انحصاری‌ در راه pc

می‌توان گفت مایکروسافت با منتشر کردن انحصاری‌های خود بر روی پلتفرم pc از لحاظ سود آوری کار شایسته‌ای انجام داد زیرا که میلیون‌ها گیمر کاربر pc هستند و این امر می‌توانست برای این شرکت سود هنگفتی رقم بزند ولی در طرف مقابل کاربرانی که فقط برای انحصاری‌هایی چون Gears of war کنسول Xbox را خریده بودند پی به این مساله بردند که خرید کنسول نسل هشتمی Xbox تماما تصمیم معقولی نبوده است زیرا با هزینه‌ی کمتر (نه در همه شرایط) می‌توان این عناوین را بر روی pc تجربه کرد. این مساله ضربه‌ی بزرگی بر روی فروش این کنسول زد و البته اگر بخواهیم در بخش سود آوردی مایکروسافت نظر بدهیم باید اشاره کرد که این شرکت قطعا سود بیشتری از انتشار بازی‌هایش برای pc برده است بنابراین از نظر بازاریابی این شرکت عمل درستی انجام داد اما قطعا میلیون‌ها گیمر کنسولی وجود دارند که فقط و فقط ایستگاه بازی کردنشان کنسول‌ها هستند و از این بابت عرضه کردن انحصاری‌های بزرگ برای پلتفرم pc می‌تواند دید منفی و ناخوشایندی برای طرفداران کنسول ایجاد کند به خصوص که رقابتی خاص میان دو کنسول ps4 و Xbox one وجود داشت.

7_چرخه تولید Xbox one x

این دستگاه که کنسولی میان نسلی به حساب می‌آمد قرار بود رقیبی چنان عجیب قدرتمند برای ps4pro سونی باشد. شاید بگوئید که Xbox one x کنسولی همه چیز تمام است و چرا باید جزوی از اشتباهات مایکروسافت باشد؟ بله درست است این کنسول با قدرتی بیشتر از ps4pro ( که واقعا عالی عمل می‌کند) رزولوشن و فریم ریت بهتری نیز به نمایش در می‌آورد اما اشتباه اول اینجا بود که این کنسول یک سال دیرتر از کنسول میان نسلی سونی عرضه شد و درست در نمایش معرفی این کنسول فیل اسپنسر گفت: هر دو سال انتظار نداشته باشید کنسول جدید معرفی کنیم! این صحبت برای طرفداران مایکروسافت و خریداران Xbox one x عالی به نظر می‌رسید تا جایی که این گمان را به نظر می‌رساند که مایکروسافت قرار است سال‌های درازی از کنسول خود پشتیبانی کند. تا اینکه همین چند وقت پیش مایکروسافت تولید و ساخت این کنسول را قطع کرد و جالب است در نسل نهم صحبت‌هایی به نظر می‌رسد که کنسولی ضعیفتر با توان حدودا ۴.۵ ترافلاپ قرار است به عنوان کنسول ضعیفتر نسل نهمی این شرکت معرفی شود. بله به واقع اگر Xbox series s چنین توان گرافیکی داشته باشد و به عنوان کنسول نسل نهمی لقب بگیرید بنابراین سر خریداران Xbox one x کلاه بزرگی رفته است!

به نظر شما اشتباهات مایکروسافت در نسل هشتم چه بودند؟

