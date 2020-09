عرضه یک کنسول نسل بعدی با قیمت 299 دلار تحت هر شرایطی معامله‌ای عالی است و وقتی ارزش گسترده‌ Xbox Game Pass را هم به آن اضافه کنیم خرید آن حتی قانع‌کننده‌تر هم می‌شود. این دقیقا چیزی است که Xbox Series S ارائه می‌دهد ولی با این وجود که از دید مصرف کنندگان مایکروسافت قدم فوق‌العاده‌ای برداشته، اما تعدادی از سازندگان نگران سخت‌افزار ضعیف‌تر این کنسول نسبت به Xbox Series X و PS5 هستند.

از مشخصات سخت‌افزاری Xbox Series S رسما رونمایی شده و طبق آن، واحد پردازش گرافیکی و رم آن به‌طور قابل توجه‌ای ضعیف‌تر از Xbox Series X است. سازندگان به‌طور به‌خصوصی از بابت رم ضعیف‌تر و کندتر این کنسول نگران هستند و معتقدند این کمبودها باعث عدم پیشرفت طراحی و جلوه‌های بازی‌های چند پلتفرمی (و حتی بازی‌های انحصاری مایکروسافت) می‌شوند.

با این حال، گیوین استیونس، مالک مشترک و طراح ارشد در استودیوی مستقل Team Blur Games، معتقد است که این کنسول چندان مشکلی ایجاد نمی‌کند. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamingbolt، استیونس یک بررسی مفصل از این کنسول داشته و گفته فاکتورهای مختلفی هستند که باید به آن‌ها توجه کرد و در کل سازندگان باید زمان و منابع بیشتری را برای اجرای بازی خود در Xbox Series S اختصاص دهند ولی این کنسول مانع پیشرفت بازی‌های نسل بعدی نخواهد شد.

استیونس گفت با وجود اینکه رم Series S به‌طور قابل توجه‌ای کمتر و حتی کندتر است، اما چون قرار نیست بازی‌ها را با کیفیت 4K اجرا کند پس نیازی به رم موجود در Series X ندارد. او می‌گوید بازی‌ها برای اجرا در رزولوشن 1440p (کیفیتی که مایکروسافت با Series S وعده می‌دهد) معمولا به 4 الی 8 گیگابایت VRAM نیاز دارند که Series S از پس آن بر می‌آید و فناوری‌های دیگری مثل Sampler Feedback Streaming هم به آن کمک می‌کنند.

او در رابطه با واحد پردازش گرافیکی مستقیما راجع به ادعاهای مربوط به ضعیف‌تر بودن Series S از One X در این زمینه صحبت کرد. استیونس گفت 4 ترافلاپس (Series S) در مقابل 6 ترافلاپس (One X) روی کاغذ ضعیف‌تر است اما وی به این نکته اشاره کرد که معماری واحد پردازش گرافیکی One X براساس GCN 4 بوده و در Series S از RDNA 2 استفاده می‌شود که به‌طور قابل توجه‌ای از GCN سریع‌تر است.

استیونس نوشت: "عملکرد یک واحد پردازش گرافیکی 4 ترافلاپسی GCN حتی نزدیک به یک واحد پردازش گرافیکی 4 ترافلاپسی RDNA نیست. نمی‌توان اعداد را همین‌طوری کنار هم قرار داد. با اضافه کردن سایر بهبودها مثل Sampler Feedback Streaming، بهبود معماری ورودی-خروجی، حافظه سریع‌تر، Ray-Tracing و مواردی دیگر، Xbox Series S کنسول Xbox One X را می‌بلعد و هیچ رقابتی بین این دو نیست." برخی انتظار دارند با گذر زمان این کنسول بازی‌ها را به جای 1440p با رزولوشن 1080p اجرا می‌کند اما استیونس راجع به این موضوع در بررسی خود صحبتی نکرد.

البته استیونس در رابطه با Ray-Tracing در این کنسول صحبت کرد. با این وجود که Xbox Series S توان اجرای Ray-Tracing را دارد، اما او معتقد است با گذر زمان بیشتر بازی‌ها میزان تاثیر Ray-Tracing را در Xbox Series S کم یا حتی به‌طور کامل حذف می‌کنند.

بررسی کامل او جزئیات زیادی دارد و به نکاتی اشاره می‌کند که خیلی‌ها به آن‌ها توجه نکرده‌اند بنابراین ارزش مطالعه را دارد. در صورت تمایل می‌توانید رشته توئیت کامل استیونس را از طریق این لینک مطالعه کنید. بیش از 40 توئیت در این رشته ارسال شده و ما نمی‌توانستیم تک‌تک آن‌ها را در این گزارش قرار دهیم و فقط به نکات مهم‌تر اشاره کردیم ولی می‌توانید آن را از طریق لینکی که قرار دادیم، مشاهده کنید.

منبع متن: pardisgame