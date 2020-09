شرکت CI Games، مالک عنوان Lords of the Fallen اعلام کرد برای ادامه‌ی ساخت این بازی استودیوی جدیدی را به نام Hexworks تشکیل داده. بازی Lords of the Fallen 2 روند توسعه‌ی پرفراز و نشیبی را تجربه کرده و از شش سال پیش که معرفی شد، در چرخه‌ای برزخ‌وار برای توسعه گیر افتاده.

سال ۲۰۱۱ اولین نسخه‌ی بازی دارک سولز که دنباله‌ای معنوی بر دیمنز سولز بود منتشر شد که توجه و ستایش بسیار زیادی را دریافت کرد. در طول تاریخ ثابت شده هرگاه موفقیتی رویت می‌شود، دنباله‌روهای زیادی تلاش می‌کنند تا آن موفقیت را برای خودشان تکرار کنند. کامیابی دارک سولز هم از این قاعده مستثنی نیست. تلاش دو استودیوی CI Games و Deck13 Interactive برای رسیدن به موفقیت دارک سولز بازی Lords of the Fallen خلق کرد.

سال ۲۰۱۴ بازی Lords of the Fallen ساخته شد. این بازی اولین مقلد بزرگ دارک سولز است و بسیاری از المان‌های دارک سولز را با چالشی کم‌تر در قالب یک بازی با سطح کیفی متوسط ارایه می‌دهد. این بازی، بازی بدی نیست اما عدم وجود نوآوری چشم‌گیر در آن باعث می‌شود نتوانیم آن را خیلی دوست داشته باشیم؛ زیرا تمام تلاش این بازی برای قرار دادن پای خود در جای پای دارک سولز بود و نه بیش‌تر. به هر حال بازی Lords of the Fallen به عنوان اولین پیرو مکتب دارک سولز برای ما محترم است و این بازی آغازی بود بر ساخت بازی‌های سولزمانند که برخی از آن‌ها واقعا آثار باارزشی تلقی می‌شوند.

کیفیت متوسط بازی Lords of the Fallen بازخوردهای نسبتا خوب و فروش قابل قبولی (حدود یک میلیون نسخه) برای این بازی به ارمغان آورد. این موضوع باعث شد سازنده‌های این بازی چند ماه بعد از انتشار بازی اول، از دنباله‌ای برای این بازی خبر بدهند. از این‌جا بود که بالا و پایین شدن‌ها و تقلای شرکت CI Games برای ساخت دنباله‌ای برای این بازی شروع شد.

یک سال بعد از خبر شروع ساخت این دنباله، صاحب امتیاز این بازی یعنی CI Games از فروش خوب نسخه‌ی اول بازی، روند خوب توسعه‌ی نسخه‌ی جدید و قطع همکاری با استودیوی Deck13 که در ساخت نسخه‌ی اول بازی نقش پررنگی داشت خبر داد. همچنین گفته شد که این بازی در سال ۲۰۱۷ عرضه خواهد شد. در حال حاضر می‌بینیم خبری از Lords of the Fallen 2 نیست و توسعه‌دهنده‌ها نتوانستند به وعده‌ی خود عمل کنند. استودیوی Deck13 بعد از این جدایی سراغ ساخت بازی The Surge رفت؛ یک تقلید دیگر از بازی دارک سولز که توانست با داشتن ویژگی‌های خاص نسبت به بازی دیگر این استودیو موفق‌تر شود.

چند ماه بعد از این ماجرا تهیه‌کننده‌ی اجرایی بازی یعنی «توماس گاپ» (Tomasz Gop) تیم توسعه‌دهنده را بدون کشمکش خاصی با اعلام کردن وجود ناسازگاری میان تفکرات خودش و تیم سازنده رها کرد. به موازات این اتفاق، سازنده‌های بازی از پدید آمدن تغییرات اساسی در نگرش تیم برای توسعه‌ی بازی خبر دادند.

در سال ۲۰۱۷ که قرار بود ساخت دنباله‌ی بازی Lords of the Fallen به اتمام برسد علاوه بر این که وعده‌ی سازنده‌های بازی محقق نشد بلکه تهیه‌کننده‌ی سابق بازی طی یک مصاحبه از حقایقی پرده برداشت و از شرایط بدی که در استودیوی قبلی‌اش داشت صحبت کرد. توماس گاپ اعلام کرد هنگام حضور در شرکت CI Games تقریبا تمام بودجه و توجه این شرکت صرف بازی دیگر این شرکت یعنی «تک‌تیرانداز: شبح مبارز ۳» (Sniper: Ghost Warrior 3) می‌شد و توسعه‌ی بازی‌های دیگر بسیار سخت بود. این نسخه از سری بازی‌های تک‌تیرانداز، با وجود بودجه و توجه دریافتی نتوانست بازخورد خوبی از منتقدان دریافت کند و به عنوان یک بازی ضعیف شناخته می‌شود.

یک سال بعد از این قضیه توسعه‌ی بازی Lord of the Fallen 2 به دست استودیوی تازه‌تاسیس Defiant متشکل از اعضای استودیوی Avalanche (سازنده‌ی مجموعه بازی‌های جاست کاز) سپرده شد. این استودیو بسیاری از بخش‌های بازی را که ساخته شده بودند را کنار زد و تولید آن‌ها را از نو انجام داد. یک سال بعد از تغییر استودیوی دوباره، استودیوی دفاینت هم از منصب ساخت این بازی کنار زده شد. دلیل این موضوع از طرف شرکت CI Games عدم رسیدن بازی به انتظارات از پیش تعیین شده بود؛ در حالی که استودیوی دفاینت ادعا می‌کرد ساخت بازی طبق برنامه‌های از قبل مشخص شده، جلو رفته بود.

بعد از شش سال کشمکش، شرکت CI Games برای بار چندم ساخت بازی Lords of the Fallen 2 را از سر گرفته. این بار برای انجام توسعه‌ی این بازی تیم جدیدی تاسیس شده. کارگردان و تهیه‌کننده این استودیوی جدید سابقه‌ی فعالیت در استودیوهای یوبی‌سافت و Overkill (سازنده‌ی جدیدترین بازی مردگان متحرک که دو سال پیش عرضه شد) را در کارنامه‌ی خود دارند.

مدیر شرکت CI Games اعلام کرده که حدود شش ماه از تاسیس و شروع همکاری با این استودیو می‌گذرد. همچنین گفته شده که برای کاهش فشارهای بیرونی نسبت به پیشروی پروژه، روند توسعه‌ی پروژه بی‌سروصدا انجام شده. در طول این مدت هسته‌ی این استودیوی جدید در کنار هم قرار گرفته شده و این دو شرکت روی مسیر اصلی ساخت بازی به توافق رسیده‌اند. حالا بعد از اطمینان سازنده‌های بازی Lords of the Fallen 2 از شرایط مناسب ساخت این بازی، این همکاری جدید به شکل عمومی اعلام شده.

تیم توسعه‌دهنده‌ی بازی Lords of the Fallen 2 تنها حدود ۲۵ نفر عضو دارد که این عدد برای ساخت یک بازی در این مقیاس کافی نیست. توسعه‌دهنده‌های بازی اعلام کرده‌اند این بازی در مقابل بازی اول تاریک‌تر خواهد بود. چالش بازی هم به شکل قابل توجهی افزایش یافته که احتمالا باعث شود نسخه‌ی جدید Lords of the Fallen بیش‌تر به مذاق طرفداران بازی‌های سولز مانند خوش بیاید.

بازی Lords of the Fallen 2 تاریخ عرضه‌ی مشخصی ندارد و پلتفرم‌های مقصد آن پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس سری ایکس و کامپیوترهای شخصی هستند.

