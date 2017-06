شرکت اسکوئر اینکس در سال گذشته، شاید پر خرج ترین و بزرگترین بازی تاریخ خود را منتشر کرد. از زمان ساخت طولانی مدت بازی Final Fantasy XV بگیرید تا هزینه فوق‌العاده بالای ساخت آن و انتظارات فراوانی که از آن می‌رفت، همه و همه باعث شدند Final Fantasy XV به عنوان بسیار بزرگ و البته موفق تبدیل […]

شرکت اسکوئر اینکس در سال گذشته، شاید پر خرج ترین و بزرگترین بازی تاریخ خود را منتشر کرد. از زمان ساخت طولانی مدت بازی Final Fantasy XV بگیرید تا هزینه فوق‌العاده بالای ساخت آن و انتظارات فراوانی که از آن می‌رفت، همه و همه باعث شدند Final Fantasy XV به عنوان بسیار بزرگ و البته موفق تبدیل شود. حال، با این وجود، اسکوئر انیکس نمی‌خواهد پرونده بازی را به همین راحتی ببندد و قصد گسترش آن را دارد.



تا کنون محتواهای الحاقی متعددی برای بازی Final Fantasy XV عرضه شده که شامل یک محتوای الحاقی داستانی با نام Episode Gladiolus می‌شوند. این قطعا پایان کار نیست و به زودی شاهد عرضه محتوای الحاقی داستانی Episode Prompto خواهیم بود. هر کدام از این بسته های الحاقی داستانی، سرگذشت برادران نوکتیس را تعریف می‌کنند و قطعا برای طرفداران این بازی جذاب هستند. با این حال، چیزهای بیشتری در راه هستند.

امروز، طی یک برنامه اطلاع رسانی که با حضور کارگردان بازی Final Fantasy XV، آقای هاجیمه تاباتا و کارگردان برند جهانی بازی، آقای آکیو افوجی (Akio Ofuji) پخش شد، توضیحات خوب و مفیدی در مورد آینده بازی در دسترس بازی‌بازان و طرفداران قرار گرفت.

طبق این پخش، دریافتیم که شرکت اسکوئر اینکس نمی‌خواسته تا همه چیز را در E3 امسال نمایش دهد و در این تابستان باید منتظر اخبار زیادی از Final Fantasy XV باشیم. آقای تاباتا توضیح دادند که تیم سازنده بازی تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا در نمایشگاه گیمزکام پیش رو بتواند نمایش خوبی داشته باشد.

هنوز مشخص نیست که اطلاعاتی که در نمایشگاه گیمزکام به دستمان می‌رسد، تنها در مورد محتوای الحاقی داستانی Episode Ignis و محتوای گسترش دهنده چند نفره است یا این که چیزهای دیگری نیز معرفی می‌شوند.

علاوه بر این‌ها، آقای تاباتا اعلام کرد که بازی Monster of the Deep: Final Fantasy XV، تنها پروژه واقعیت مجازی در دست ساخت آن ها نیست و یک بازی دیگر قرار است برای پلی‌استیشن وی‌آر عرضه شود. در این بازی دیگر خبری از ماهی گیری نخواهد بود بلکه برروی مبارزات تمرکز می‌شود. Monster of the Deep: Final Fantasy XV در کنفرانس سونی در E3 2017 معرفی شد که تجربه ماهی گیری بازی اصلی را به صورت گسترده و البته به صورت واقعیت مجازی در دسترس بازی‌بازان قرار خواهد داد.

عنوان Final Fantasy XV هم‌ اکنون برای کنسول های پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان در دسترس است. محتوای الحاقی داستانی Episode Prompto در تاریخ ۲۷ ژوئن (سه روز دیگر) منتشر خواهد شد و بازی‌بازان می‌توانند بیشتر با این شخصیت محبوب آشنا شوند و سرگذشت او را دریابند. شما می‌توانید از اینجا، تصاویر منتشر شده از این محتوای الحاقی را مشاهده کنید.

یادآوری این نکته ضروری است که نمایشگاه گیمزکام از ۲۲ تا ۲۶ ماه آگست بر پا خواهد شد.

