شرکت اپیک گیمز، مالک بازی فورتنایت اخیرا دعوای حقوقی بزرگی با شرکت‌های اپل و گوگل بر سر سهم بالای این دو شرکت از پرداخت‌های درون برنامه‌ای داشته. پس‌لرزه‌های دعوای این شرکت‌ها هنوز جریان دارند و از به گفته‌ی صاحب‌نظران احتمال می‌رود این ماجرا ضربه‌ی مالی سنگینی به شرکت اپیک گیمز وارد کند.

بر هیچ‌کس پنهان نیست که بازی فورتنایت به یکی از بزرگ‌ترین محصولات سرگرمی کل تاریخ بشر تبدیل شده. این اتفاق قدرت بسیار زیادی به شرکت اپیک گیمز داده. پیش از این، شرکت اپیک گیمز مجادله‌ای با شرکت «ولو» (Valve) به دلیل سهم ۳۰ درصدی استیم از فروش بازی‌های دیگران داشت. در ادامه‌ی این مجادله شرکت اپیک گیمز فروشگاه خودش را تاسیس کرد و در آن تنها ۱۲ درصد از سهم فروش بازی‌ها را برای خودش می‌دارد.

اخیرا شرکت اپیک گیمز با جنجال جدیدی که به پا کرده دوباره در مرکز توجه قرار گرفته. این شرکت در حرکتی اعتراضی به سهم ۳۰ درصدی اپل و گوگل از خرید درون‌برنامه‌ای بازی‌های منتشر شده در فروشگاه‌های موبایلی، شروع به فروش آیتم‌های بازی فورتنایت را با قیمتی پایین‌تر و بدون استفاده از درگاه اپل و گوگل کرد. این ماجرا که صراحتا نقض قوانین گوگل پلی و اپ استور محسوب می‌شود باعث شد بازی فورتنایت از این دو فروشگاه حذف شود.

فورتنایت از روی اپ‌استور و پلی‌استور حذف شد؛ قضیه چیست؟

مشاجره‌ی اپیک گیمز با اپل خیلی داغ‌تر است چون برخلاف اندروید که برای نصب برنامه روی آن می‌توان از روش‌هایی غیر از پلی استور استفاده کرد، راهی بجز اپ استور برای انتشار نرم‌افزار آی‌او‌اس وجود ندارد.



در ادامه شرکت اپیک گیمز شکایت‌نامه‌ای نسبت به انحصارطلبی اپل تنظیم کرد و اپل هم اصلا نسبت به موضوع کوتاه نیامد. با وجود اعلام اپل و گوگل مبنی بر وجود امکان بازگشت اپیک گیمز به فروشگاه‌های موبایلی به شرط رعایت قوانین، نظر اپیک گیمز هیچ تغییری نکرده و کماکان در حال مبارزه است. حتی ماجرا تا جایی پیش رفت که حساب اپیک گیمز از اپ استور حذف شد و حالا علاوه بر فورتنایت، دیگر نمی‌توان هیچ‌کدام از بازی‌های اپیک گیمز را برای سیستم‌عامل آی‌او‌اس دانلود کرد.

اپل حساب توسعه‌دهنده‌‌ی Epic Games را از اپ استور حذف کرد

طبق داده‌ها و تخمین‌های وب‌سایت «بای شیرز» (Buy Shares)، درآمد ماهانه‌ی شرکت اپیک گیمز دچار کاهش ۲۶.۷ میلیون دلاری خواهد شد. این مقدار عظیم از ضرر صرفا به دلیل ناتوانی اپیک گیمز برای فروش آیتم‌های داخل بازی برای کاربران موبایلی است. کفه‌ی کاهش درآمد ناشی از غیبت در اپ استور سنگین‌تر است که می‌تواند به دلیل سخاوت بیش‌تر کاربران آی‌او‌اس برای خریدهای درون‌برنامه‌ای باشد.

با توجه به نمودار‌های منتشر شده از طرف وب‌سایت بای شیرز، فروش آیتم‌های فورتنایت به لطف خانه‌نشین شدن جهانیان و وقت بیش‌تر آن‌ها برای بازی کردن، افزایش یافته. بدون نیاز به علم آمار می‌توانیم بگوییم که قطعا این حرکت اپل و گوگل ضربه‌ای مهلک به رونق اقتصادی اخیر اپیک گیمز وارد خواهد کرد.

در واکنش عمل اپل، شرکت اپیک گیمز همکاری خود را با اپل نسبت به اتصال اکانت اپل و اپیک گیمز قطع کرده. یکی از روش‌های ساخت حساب اپیک گیمز، ساختن برپایه‌ی اکانت اپل است و این پایان پشتیبانی باعث می‌شود حساب‌هایی که بر پایه‌ی حساب اپل ساخته شده‌اند از بین بروند. برای نجات از نابودی حساب اپیک گیمز، کسانی که حساب اپیک گیمزشان را بر پایه‌ی حساب اپل ساخته‌اند مجبور شدند حساب خود را با اتصال به یک منبع دیگر از اپل مستقل کنند.

چند وقتی است که شرکت اپیک گیمز حسابی ماجراجو شده و در حال انجام کارهایی است که کم‌تر شرکتی جرات انجام آن‌ها را دارند. از رایگان کردن بازی‌های هفتگی گرفته تا کل‌کل با بزرگ‌ترین غول‌های فروش دیجیتالی بازی‌های ویدیویی، این شرکت را نمی‌ترسانند. با این رویه‌ و ریسک‌های زیاد شرکت اپیک گیمز، آینده‌ی این شرکت در حاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد. از طرفی ممکن است ریسک‌های زیاد باعث نابودی این شرکت شود و از طرف دیگر اصلا بعید نیست که این شرکت به بزرگ‌ترین غول در صنعت بازی‌های ویدیویی تبدیل شود. فقط زمان می‌تواند سرنوشت اپیک گیمز را مشخص کند.

