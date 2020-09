پرفروش‌ ترین عناوین ماه آگوست مشخص شدند

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از gamingbolt، تیم The NPD Group گزارش ماه آگوست سال 2020 خود را با هدف نمایش جزئیات پرفروش‌ترین عناوین نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در این ماه منتشر کرده است. جدیدترین نسخه از سری بازی Madden NFL محصول شرکت EA که اخیرا منتشر شده رتبه‌ی نخست این جدول را به خود اختصاص داده است. علی‌رغم مشکلات بازی و کسب نمره‌ی پایین، آمارها حاکی از افزایش دو درصدی فروش نسخه‌ی امسال در ماه انتشار نسبت به Madden NFL 20 است.

نه‌تنها این بیست و یکمین (!) سال متوالی است که بازی Madden NFL در ماه انتشار خود رتبه‌ی نخست فروش را کسب می‌کند بلکه Madden NFL 21 ششمین عنوان پرفروش ترین سال تاکنون است. در حال حاضر، این سری‌بازی پرفروش ترین مجموعه ورزشی در ایالات متحده و سومین عنوان پرفروش در جهان است. اما در رتبه‌ی بعدی عنوان دیگری از EA یعنی نسخه‌ی چهارم سری‌بازی UFC 4 قرار دارد که هم برای پلتفرم PS4 و هم Xbox One سومین عنوان پر فروش ماه آگوست بوده است. عناوین دیگری همانند Call of Duty: Modern Warfare، Ghost of Tsushima ،Animal Crossing: New Horizons نیز در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

با این حال، شگفت‌آورترین خبر در مورد عنوان فوق‌العاده محبوب The Legend of Zelda: Breath of the Wild است. این بازی ششمین عنوان پرفروش پلتفرم Switch در ماه آگوست بود و از زمان عرضه‌ی این کنسول هر ماه توانسته در بین 10 عنوان پرفروش این کنسول قرار بگیرد. با درنظر گرفتن ماه آگوست، این 42 ماه متوالی است که این بازی در میان ده رتبه‌ی برتر قرار دارد و هرگز در رتبه پایین‌تری از مکان هفتم قرار نگرفته است که آماری فراتر از تصور است. پیسکاتلا در این خصوص بیان کرد: "The Legend of Zelda: Breath of the Wild دهمین بازی پرفروش تاریخ ایالات متحده بین تمام عناوینی است که بر روی پلتفرم‌های مختلف شرکت Nintendo منتشر شده‌اند."

حال شما را به مشاهده‌ی 20 بازی پرفروش ماه آگوست ایالات متحده دعوت می‌کنیم:

1- Madden NFL 21

2- EA Sports UFC 4



3- Call of Duty: Modern Warfare



4- Ghost of Tsushima



5- Animal Crossing: New Horizons*



6- Ring Fit Adventure



7- Mario Kart 8: Deluxe*



8- Super Smash Bros. Ultimate*



9- Paper Mario: The Origami King*



10- Mortal Kombat 11



11- The Legend of Zelda: Breath of the Wild*



12- The Last of Us: Part II



13- Minecraft: PlayStation 4 Edition



14- PGA Tour 2K21*



15- New Super Mario Bros. U Deluxe*



16- Super Mario Party*



17- Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege



18- Super Mario Odyssey*



19- Final Fantasy VII: Remake



20- Luigi’s Mansion 3*

*عناوینی که فروش دیجیتالی آن‌ها لحاظ نشده است.

