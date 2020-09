شرکت یوبی‌سافت از عرضه‌ی دوباره‌ی بازی «اسکات پیلگریم در برابر دنیا: نسخه‌ی کامل» (Scott Pilgrim vs. The World: The Game Complete Edition) همراه با انتشار یک تریلر کوتاه خبر داد.

اسکات پیلگریم نام مجموعه کمیکی است که از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ منتشر شدند و داستان اسکات پیلگریم در یک ماجرای دیوانه‌وار را روایت می‌کند. داستان اسکات پیلگریم صرفا در قالب کمیک نماند و اقتباس‌هایی از آن سرچشمه گرفتند. انشعابات این مجموعه‌ی کمیک از یک فیلم بی‌نظیر به کارگردانی «ادگار رایت» (Edgar Wright)، یک انیمیشن کوتاه و یک بازی ویدیویی تشکیل می‌شوند. این آثار (مخصوصا فیلم اسکات پیلگریم) از بهترین چیزهای کم‌تر دیده شده‌ی دنیا برای قلب‌های جوان هستند. تعریف از عشقی که به این مجموعه داریم در متن محدود یک خبر نمی‌گنجد و برای ابراز آن نیاز به یک مقاله‌ی طولانی و جداگانه داریم.

بازی اسکات پیلگریم در سال ۲۰۱۰ برای پلی‌استیشن ۳ و ایکس باکس ۳۶۰ ساخته شد. این بازی داستان اسکات پیلگریم را این بار در قالب یک بازی بزن‌بزن (Beat em’ up) تعریف می‌کند. متاسفانه به دلیل مشکلات قانونی،‌ بازی اسکات پیلگریم در سال ۲۰۱۴ از فروشگاه‌های این دو کنسول پاک شد.

امسال به مناسبت ده سالگی اسکات پیلگریم به درخواست سازنده‌ی کمیک‌ها و کارگردان فیلم این مجموعه، شرکت یوبی‌سافت قصد دارد این بازی را به ما برگرداند. این نسخه‌ حاوی تمام محتوای اضافه‌ی بازی از جمله شخصیت‌های جدید است.

بازی اسکات پیلگریم از دید منتقدان یک بازی متوسط محسوب می‌شود ولی حقیقتا از دید بازی‌کنان و طرفداران این مجموعه یک تجربه‌ی شدیدا سرگرم‌کننده را در بر دارد. موسیقی این بازی بسیار خوش‌ساخت و دوست‌داشتنی است و از طرف دیگر گرافیک پیکسلی این بازی زیبایی عظیم سبک پیکس‌آرت را به ما یادآوری می‌کند.

نسخه‌ی کامل بازی اسکات پیلگریم در برابر دنیا برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، نینتندو سوییچ، کامپیوترهای شخصی (از طریق فروشگاه اپیک گیمز و یوپلی) و گوگل استیدیا عرضه خواهد شد. متاسفانه تاریخ عرضه‌ی این بازی نامشخص است.

در ادامه پیشنهاد می‌کنیم تریلر بامزه‌ی بازی اسکات پیلگریم را ببینید.

