شاهکار تمام دوران در ایستگاه پنجم : چرا کنسول PS5 برای بازسازی عنوان Resident Evil 4 مناسب است؟

(ترجمه شده توسط دکتر بهزاد کریمی)

Resident Evil 4 پس از عرضه در سال 2005، فلسفه‌ی بازی سازی را به کل تغییر داد. تقریبا تمامی بازی‌های شوتر سوم شخص که امروزه ساخته می‌شوند به گونه‌ای طراحی خود را مدیون Resident Evil 4 هستند. چرا که این بازی برای نخستین بار دوربین روی شانه را به بازی‌ها معرفی کرد. همین خود باعث شد عناوین موفقی همچون Gears of War, The Last of Us, Mass Effect و چندین بازی دیگر از Resident Evil 4 الهام بگیرند. می‌شود گفت اکثر سیستم‌ها و پلتفورم‌ها این بازی را پشتیبانی می‌کنند و هنوز هم که هنوز است حرف زیادی برای گفتن دارد.





اما انتشار بازی بر روی پلی استیشن 5 می‌تواند این ژانر را برای بار دیگر دگرگون سازد. پس از موفقیت Resident Evil 2 Remake و Resident Evil 3 Remake منطقی‌ترین تصمیم این خواهد بود که Resident Evil 4 ، یکی از بزرگ‌ترین بازی‌های کل تاریخ گیمینگ نیز بازسازی شود. هر دوی بازسازی‌هایی(ریمیک) که ذکر کردیم به دلیل کنترل نوآورانه، گرافیک زیبا و انیمیشن‌های خارق العاده بسیار مورد توجه قرار گرفتند. Resident Evil 4 با انتشار بر روی پلی استیشن 5 می‌تواند تمامی این پیشرفت‌ها را جلوتر برده و وارد مرحله‌ی دیگری سازد.

حائز اهمیت‌ترین قابلیت‌های پلی استیشن 5، کنترلر آن یعنی دوال سنس و سرعت بارگذاری آن است. کنسول نسل بعدی سونی تنها در 0.27 ثانیه می‌تواند دو گیگابایت را بارگذاری کند و حدود 100 برابر از پلی استیشن 4 سریعتر است. این مورد همزمان با گرافیکی 4K و سرعت زیاد لودینگ(بارگذاری)، می‌توانند تجربه‌ای کاملا متفاوت از Resident Evil 4 ارائه دهند. تعداد و تنوع دشمنان می‌تواند به طرز چشم گیری افزایش یابد و کپکام نیز می‌تواند در این میان لیان را در مبارزه با ده‌ها دشمن قرار دهد.





در یک بازی ترسناک هیچ چیزی مثل یک صفحه‌ی لودینگ طولانی آزار دهنده‌تر نیست. گرچه Resident Evil 4 همانند دو بازی پیشینِ مجموعه از لودینگ‌های طولانی آزار نمی‌بیند، اما برخی لحظات و سناریوها درون بازی هستند که باعث طول کشیدن صفحه‌ی بارگذاری می‌شوند و احساس ترس و التهاب را از بازیکن می‌زدایند. در PS5 این مسئله می‌تواند کاملا حل شود. با SSD پلی استیشن 5، تمام بازی قابل بارگذاری در یک لحظه را دارد و کات‌سین‌های بازی نیز می‌توانند با استفاده از موتور کنسول چیزی همانند God of War 2018 به بازیکن ارائه دهند.

روش جدید کنترل نیز می‌تواند لذت تجربه‌ی Resident Evil 4 را به شکل زیادی بالا ببرد. با قابلیت adaptive trigger (ماشه‌های تطبیق پذیر) در دوال سنس، پس از کاری که ریموت کنترل Wii کرد، شاید بهترین تجربه را دوال سنس داشته باشد. با این قابلیت می‌توان تعیین کرد که هر اسلحه نیاز به مقدار متفاوتی از فشار داشته باشد. قابلیت هپتیک (بازخورد لمسی) نیز می‌تواند به بازیکن بگوید که لیان از کدام جهت در خطر آسیب دیدن است. و در آخر با فناوری صدای سه بعدی میزان ترس تا حد بی نهایت نیز می‌تواند پیش برود!



پس از گذشت 15 سال Resident Evil 4 می‌تواند انقلابی دوباره در خود و هم‌سبکانش ایجاد کند. با در نظر گرفتن استانداردها و معیارهای امروزی، انیمیشن‌های Resident Evil 4 چندان راضی کننده نیستند و مدل کاراکترها و روستاییان Plagas گاهی تکراری می‌باشند. بازی با استفاده از قابلیت‌های پلی استیشن 5 می‌تواند دشمنان جدیدی را معرفی کند و اضافه شدن یک حالت آنلاین نیز بیش از پیش برای تکرار Resident Evil 4 ارزشمند خواهد بود. حالتی که پیش‌تر ثابت شده و دیدیم که بازیکنان بسیاری را جذب خود می‌کند.

بازسازی Resident Evil 4 حتی می‌تواند محتوای جدیدی نیز به بازی اضافه کند. برای مثال ماموریت‌هایی که در غارهای زیرزمینی جریان داشتند می‌توانند عمیق‌تر از قبل شوند و یا ماموریت‌های اختصاصی Ada Wong به بازی اضافه شوند. یکی از تاثیرگذارترین بازی‌های تمام دوران " Resident Evil 4 " تا سالیان درازی در یادها خواهد ماند. با در نظر گرفتن داده‌ها می‌توان به نتیجه رسید که بازسازی این بازی نیز دقیقا به همان مقدار تاثیرگذار خواهد بود و به نظر کنسول پلی استیشن 5 بهترین فرصت برای رسیدن به چنین هدفی است.

نظر شما چیست؟

منبع متن: pardisgame