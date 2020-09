به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از dualshockers، از زمان انتشار اولین نسخه‌ی خود بر روی NES در سال 1986، سری‌بازی فوق‌العاده محبوب و موفق The Legend of Zelda برای شرکت Nintendo موفقیت بزرگی به همراه داشته است که فروش 110 میلیون نسخه‌ای برای کل مجموعه فقط بخشی از ماجرا است. در آگوست سال جاری، The Legend of Zelda: Breath of the Wild در رتبه‌ی ششم پرفروش ترین عناوین Switch در این ماه قرار گرفت.

حال طبق گفته مت پیسکاتلا از گروه آماری NPD، قرار گرفتن در رتبه‌ی ششم ماه آگوست به این معنی است که Breath of the Wild از زمان انتشار خود در مارس 2017 هر ماه در لیست ده عنوان برتر از لحاظ فروش قرار داشته است، حال که این یک دوره 42 ماهه متوالی است (حتی یک ماه هم از 10 عنوان برتر خارج نشده) که هرگز در رتبه های پایین‌تر از 7 نیز قرار نگرفته است.

اگرچه محبوبیت این بازی بین طرفداران سری و سایر بازیبازان تعجب آور نبوده و نیست (زیرا بازی‌های جدید Zelda معمولاً چندین میلیون نسخه به فروش می‌رسانند و این قضیه به امری عادی در خصوص آن‌ها تبدیل شده است)، اما محبوبیت مداوم Breath of the Wild‘s چیزی است که هیچ کس، از بازیبازان گرفته تا منتقدان و توسعه‌دهندگان در Nintendo، انتظار آن را نداشتند.

عنوان قبلی این مجموعه که از بقیه نسخه‌ها فروش بهتری داشت بازی Legend of Zelda: Ocarina of Time بود که از زمان عرضه‌ی خود در Nintendo 64 در سال 1998 تا بازسازی آن برای 3DS در 2011 به طور کلی 13 میلیون نسخه فروخته بود. این درحالی است که نسخه Switch بازی Breath of the Wild به تنهایی 18.6 میلیون فروش داشته است که این بازی را به چهارمین بازی پرفروش کنسول تبدیل می‌کند. با درنظر گرفتن 1.6 میلیون نسخه اضافی فروخته شده از بازی در WiiU، عنوان The Legend of Zelda: Breath of the Wild در مجموع بیش از 20 میلیون نسخه فروخته است، که به راحتی بهترین عنوان این مجموعه در فروش یعنی Ocarina of Time را با 13 میلیون نسخه پشت سر می‌گذارد.

تنها چیزی که ممکن است بتواند Breath of the Wild را از تخت سلطنت این سری پایین بیاورد دنباله مورد انتظار آن است که سال گذشته در رویداد E3 به نمایش درامد. با این حال، اگر به گذشته نگاه کنیم و فروش عناوین مختلف این سری را در نظر بگیریم متوجه می‌شویم که دنباله‌های مستقیم بازی‌های Zelda هرگز به میزان خود نسخه‌های اصلی فروش نمی‌کنند. در نتیجه گفته می‌شود اگر دنباله Breath of the Wild‘s فقط 10 میلیون نسخه بفروشد، یعنی نیمی از آنچه که نسخه‌ی اصلی تاکنون فروخته است، احتمالا موجب رضایت Nintendo خواهد بود.

عنوان بسیار محبوب و موفق The Legend of Zelda: Breath of the Wild اکنون برای پلتفرم‌های Nintendo Switch و Wii U در دسترس بازیبازان قرار دارد.

منبع متن: pardisgame