در پایان رویداد PlayStation 5 Games Showcase که به معرفی بازی‌های کاملا جدیدی برای کنسول نسل بعد سونی پرداخت، شاهد اعلام رسمی تاریخ و قیمت عرضه‌ی کنسول پلی‌استیشن ۵ بودیم. طبق اعلام سونی، مدل معمولی کنسول پلی‌استیشن ۵ با قیمت ۵۰۰ دلار و مدل دیجیتال، با قیمت ۴۰۰ دلار وارد بازار خواهد شد.

سونی دو تاریخ جداگانه را برای عرضه‌ی کنسول PS5 در نظر گرفته است؛ این کنسول در روز ۱۲ نوامبر در کشورها‌ی ایالات متحده، ژاپن، کانادا، مکزیک، استرالیا و کره‌ی جنوبی عرضه می‌شود. عرضه‌ی کنسول در دیگر نقاط دنیا، به غیر از چین که هنوز تاریخ عرضه‌ی رسمی ندارد، برای روز ۱۹ نوامبر در نظر گرفته شده است.

قیمت ۵۰۰ و ۴۰۰ دلاری پلی‌استیشن ۵ به ترتیب برای دو مدل معمولی و دیجیتال، با توجه به سخت‌افزار کاملا یکسان دو کنسول، به برنامه‌ی بلند مدت سونی برای درآمدزایی از فروشگاه پلی‌استیشن استور اشاره دارد. از نظر سخت‌افزاری، مدل معمولی و مدل دیجیتال کنسول PS5 هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند و فقط نسخه‌ی دیجیتال، بدون دیسک درایو عرضه می‌شود. بدون شک هزینه‌ی یک دیسک درایو صد دلار نیست، اما سونی حاضر است تا با هدف ترغیب افراد به خرید از فروشگاه پلی‌استیشن و نه خرید دیسک از فروشگاه‌ها، این ضرر را جبران کند. البته که هر دو مدل پلی‌استیشن ۵ احتمالا با ضرر به فروش می‌رسند.

قیمت لوازم جانبی PS5 از این قرار است:

دسته‌ی DualSense: قیمت ۷۰ دلار

هدست Pulse 3D: قیمت ۱۰۰ دلار

دوربین HD: قیمت ۶۰ دلار

ریموت کنترل: قیمت ۳۰ دلار

استند شارژ دسته: قیمت ۳۰ دلار

پیش‌فروش کنسول پلی‌استیشن ۵ قرار است از فردا در دنیا آغاز شود.

به غیر از بازی‌های میان‌نسلی متعددی مثل فرقه و اساسین و درت ۵ و سایبرپانک، بازی‌های انحصاری PS5 که همزمان با خود کنسول وارد بازار می‌شوند، در حال حاضر از این قرار هستند:

Demons Souls

Destruction All-Stars

Spider-Man: Miles Morales

Spider-Man: Remastered

Sackboy: A Big Adventure

Astro’s Playroom

سونی در برنامه‌ی خود هم‌چنین اعلام کرد که مشترکان سرویس پلی‌استیشن پلاس، روی PS5 به مجموعه‌ای از بازی‌های PS4 به رایگان دسترسی خواهند داشت. این بازی‌ها در قالب بسته‌ای به نام «کلکسیون پلی‌استیشن پلاس» به صورت دانلودی برای تمام مشترکان پلی‌استیشن پلاس روی پلی‌استیشن ۵ در دسترس خواهند بود. این بازی‌ها شامل God of War، The Last of Us: Remastered، Uncharted 4، Monster Hunter World، Battlefield 1، Fallout 4، Final Fantasy XV، The Last Guardian، Ratchet and Clank، Infamous: Second Son، Days Gone، Bloodborne، Detroit: Become Human، Batman: Arkham Knight، Persona 5، Until Dawn و Resident Evil 7 می‌شوند.

در رویداد دوم معرفی بازی‌های پلی‌استیشن ۵ شاهد رونمایی بازی‌هایی مثل «فاینال فانتزی ۱۶»، «میراث هاگوارتز»، «گاد آو وار بعدی» و هم‌چنین نمایش گیم‌پلی بازی‌هایی مثل «اسپایدرمن: مایلز مورالس» و «دیمنز سولز» بودیم.

The post قیمت پلی‌استیشن ۵ رسما اعلام شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala