در دومین رویداد نمایش بازی‌های پلی‌استیشن ۵، سونی برای اولین بار از گیم‌پلی Spider-Man: Miles Morales پرده برداشت. می‌توانیم ببینیم که از نظر روند، با یک بازی کم و بیش شبیه به اسپایدرمن قبلی طرف هستیم، اما از نظر گرافیکی و انیمیشن‌ها و داستان، به تجربه‌ای کاملا متفاوت روبرو خواهیم شد. سونی هم‌چنین پس از رویداد اعلام کرد که بازی Spider-Man: Miles Morales یک نسخه‌ی جداگانه هم برای پلی‌استیشن ۴ خواهد داشت.

می‌توانیم در دموی نمایش داده شده، شخصیت‌های جدید Spider-Man: Miles Morales و سبک و سیاق ظاهری متفاوت بازی را ببینیم. بازی از رنگ‌های نئونی استفاده‌ی مناسبی کرده و به لطف تکنولوژی گرافیکی ری تریسینگ، این نورپردازی بسیار زیبا و بازتاب نور چشمگیری را به بازی اسپایدرمن آورده است. از طرفی، شهر اسپایدرمن قبلی، ظاهری تازه به خود گرفته و محیطی برفی را در بازه‌ی زمانی تعطیلات کریسمس، به تصویر می‌کشد.

بازی اسپایدرمن پلی‌استیشن ۴ با مجموعه‌ای از کیفیت‌های تازه و در قالب یک بازی جدید به اسم Spider-Man: Remastered به PS5 خواهد آمد.

سازندگان Spider-Man: Miles Morales گفته‌اند که به لطف قدرت پلی‌استیشن ۵ توانسته‌اند این سطح از گرافیک را با سرعت اجرای ۶۰ فریم و قابلیت‌هایی تازه مثل صدای سه‌بعدی و لرزش‌های دسته‌ی دوال‌سنس، در بازی ارایه کنند.

با این حال، Spider-Man: Miles Morales یک نسخه‌ی پلی‌استیشن ۴ هم خواهد داشت. این نسخه، کیفیت گرافیکی نسخه‌ی پلی‌استیشن ۵ و لودینگ سریع آن را ندارد، اما سازندگان می‌گویند هنوز هم بسیار زیباست. هم‌چنین می‌توان نسخه‌ی پلی‌استیشن ۴ بازی را به نسخه‌ی پلی‌استیشن ۵ ارتقا داد.

از طرف دیگر، بازی اسپایدرمن پلی‌استیشن ۴ با مجموعه‌ای از کیفیت‌های تازه و در قالب یک بازی جدید به اسم Spider-Man: Remastered به PS5 خواهد آمد. این بازسازی، تنها به افزایش وضوح تصویر و سرعت اجرای بالاتر بسنده نکرده و تعداد زیادی از آیتم‌های داخل محیط و شخصیت‌ها کاملا از نو در آن طراحی شده‌اند. قابلیت‌های گرافیکی جدید Miles Morales مثل ری تریسینگ و نورپردازی بیشتر و پردازش فاصله‌ی دورتر و چیزهایی شبیه به آن، به Spider-Man: Remastered هم اضافه شده‌اند. لودینگ سریع، پشتیبانی از صدای سه‌بعدی و دسته‌ی دوال‌سنس، قابلیت‌های جدید عکاسی، تروفی‌های تازه و چند لباس جدید هم تعدادی از دیگر اضافات Spider-Man: Remastered برای پلی‌استیشن ۵ هستند.

بازسازی اسپایدرمن بخشی از یک بسته‌ی ۷۰ دلاری به نام Miles Morales Ultimate Edition برای پلی‌استیشن ۵ خواهد بود. خود بازی Spider-Man: Miles Morales با قیمت ۴۹ دلار عرضه می‌شود.

می‌توانید در ادامه گیم‌پلی منتشر شده‌ی تازه‌ی Spider-Man: Miles Morales را ببینید. این بازی همزمان با عرضه‌ی کنسول پلی‌استیشن ۵ وارد بازار خواهد شد.

