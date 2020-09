در برنامه‌ی PlayStation 5 Games Showcase سونی، شاهد رونمایی از قسمت بعدی مجموعه بازی‌های «خدای جنگ» (God of War) برای کنسول پلی‌استیشن ۵ بودیم. هیچ اطلاعاتی از بازی منتشر نشده است، جز اینکه این گاد آو وار جدید برای کنسول نسل بعد سونی و در سال ۲۰۲۱ عرضه خواهد شد.

رونمایی از گاد آو وار جدید، با یک تیزر بسیار کوتاه همراه شده است. این تیزر، لوگوی مجموعه‌ی گاد آو وار را در حالتی یخ‌زده نشان می‌دهد و سپس با عبارت «رگناروک در پیش است» تمام می‌شود. مطمئنا اگر بازی قبل را تجربه کرده باشید، می‌دانید که طی آن بازی، مقدمات شروع آخرالزمان در دنیای اساطیر نورس فراهم شد و همگی آماده‌ی مشاهده‌ی آغاز رگناروک در دنباله‌ی بازی بودیم.

اینکه بازی برای عرضه در سال آینده‌ی میلادی برنامه‌ریزی شده، این موضوع را گوشزد می‌کند که احتمالا باید در آینده‌ای نه چندان دور، از وضعیت ساخت بازی بیشتر بشنویم.

می‌توانید در ادامه، تیزر کوتاه منتشر شده برای گاد آو وار جدید را ببینید. مراحل ساخت قسمت بعدی مجموعه بازی‌های گاد آو وار هنوز هم در استودیوی سانتا مونیکا سونی جریان دارد.

